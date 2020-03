Qui comme tout fils spirituel en politique a trahi ?

Il est de ces semaines où une actualité emporte toutes les autres. Et faire son travail d’éditorialiste, fournir à plat une information, puis essayer de la mettre en perspective, et enfin, parfois la colorer, devient un exercice quasi impossible. Parfois parce que l’accès à l’information est difficile, plus rarement lorsque le sujet est encore trop sensible, et les sentiments encore trop exacerbés empêchant une réflexion pondérée.

Le monde n’a jamais eu beaucoup de mesures, les Hommes n’en ont jamais eu si peu. Le monde n’a rarement été aussi incertain, les Hommes n’ont rarement eu autant de certitudes. #E=mc2

Un mot sur cette nouvelle attaque terroriste en Tunisie. Un mot, horreur, et mille sentiments. Le premier est celui de tristesse et de peine pour la famille de la victime, sécuritaire mort de ses blessures pendant l’exercice de ses fonctions. On dit souvent que mourir pour un militaire ou un policier, ça fait partie des risques de son métier. Rappelons que son métier, c’est de protéger, et que protéger au détriment de sa propre vie, sauver une vie au prix de la sienne c’est absurde, de ces absurdités où nous conduisent certains Hommes. Il est mort en Héros, que Dieu ait son âme, il a notre reconnaissance éternelle. Le terrorisme pourra tous nous tuer, la Tunisie restera vivante, débout, droite, fière, son regard doux et perçant porté sur l’avenir. Beaucoup essayent de l’atteindre, au Lac 2 ou même au Bardo, personne n’y arrivera, nulle part. #toutestHistoire

On ne peut plus triper le monde sans un point anxiogène sur le Coronavirus. A jour, ce samedi 7 mars, nous dénombrons 101 988 cas, 3491 décès, et 94 pays touchés. Le classement mondial s’établit comme suit : La Chine bien évidement est loin devant avec 80 651 cas dont 3 070 décès, suivie de la Corée du Sud, le Nord ne compte pas, (6 767 cas dont 44 décès). L’Iran des Ayatollah a été touché 4 747 fois, dont 124 fois de façon fatale. L’Italie a eu 4 636 contaminés et 197 personnes qui en sont mortes. Et c’est l’Allemagne qui clôt ce top cinq par 684 malades et zéro décès. La France est juste derrière avec 613 cas et 9 décès, mais Macron a pronostiqué vendredi une épidémie inexorable. Beaucoup parlent d’une tempête dans un verre d’eau, d’autres mettent en perspectives avec les morts de la grippe, les accidentés de la route, ou les ravages du tabac. D’autres, moins nombreux, évoquent évidemment un complot des super puissances, alors même que Michael Jackson et Elvis Presley sont, eux, toujours vivants. Soyez prudents, 20% des personnes atteintes sont des cas graves, et si tout le monde est atteint en même temps, c’est la capacité hospitalière à soigner les cas graves qui tuera. Le Coronavirus est à prendre au sérieux, suffisamment pour changer ses habitudes. #toutestnombre

En Côte d’Ivoire, le président sortant, Allasane Ouattara déjà deux fois élu, en 2010 et en 2015, a annoncé jeudi ne pas se représenter au scrutin prévu pour le 31 octobre prochain. Cataclysme dans le microcosme des chefs d’Etats africains qui n’ont pas l’habitude de voir un président renoncer, ou partir de son propre chef.

Et même si cette décision n’est qu’une application stricte de la constitution qui depuis 2016, limite à deux mandats ceux du président de la République, le débat existait, la majorité et l’opposition s’écharpait pour savoir si cette disposition devait être ou pas rétroactive. Il n’y a de droit constitutionnel que la force que possède chacun des deux clans, et dire droit, c’est savoir peser les appuis des uns et des autres.

Ouattara a renoncé probablement car ces décomptes n’étaient pas à son avantage, mais on ne peut que féliciter celui qui a su se retirer sans attendre un bain de sang, ou tout au moins que la situation s’envenime sérieusement.

Son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait figure de dauphin, mais pas encore de favoris.

Guillaume Soro, ancien fils spirituel, qui comme tout fils spirituel, en politique, a trahi, ne fait plus figure de dauphin, mais tente d’être favori.

Et enfin, les anciens sont toujours là, aux aguets. Henri Konan Bédié peut avoir le soutien du très puissant peuple Bété (18% de la population), ayant probablement déjà celui des Baoulés (23% de la population). Laurent Gbagbo est également possiblement sur la photo, exonéré par le tribunal pénal international, il est la figure de La Victime du complot des forces obscures contre la Côte-d’Ivoire. Et enfin et surtout, le pays désormais très urbanisé, s’est beaucoup libéré du vote tribal.

Les jeux sont ouverts. La démocratie semble désormais acquise aussi en Côte-d’Ivoire. #toutestpensee

En Syrie, ce sont Poutine et Erdogan qui sont parvenus à un accord jeudi pour un cessez-le-feu à Idleb à minuit. Mais un cessez-le-feu à la Erdogan, c’est-à-dire qu’il se réserve quand même le droit de « répliquer de toutes ses forces et partout à toute attaque du régime [de Damas] ». Et chez Erdogan, ce n’est pas l’objectivité des preuves qui l’étouffe.

Rappelons que la région d’Ibled était tenue depuis des mois par des djihadistes islamistes et rebelles à Bachar et que ce dernier, avec l’appui de l’aviation russe a lancé depuis décembre une grande offensive pour reprendre la zone. La première conséquence a été l’intervention Turque dans le conflit, la seconde une tension, c’est un euphémisme, dans la relation turco-russe, et la troisième, dont on parle moins, c’est un million de personne déplacées et des milliers de morts pami les civils. #toutestverbe

Un peu de Brexit pour saupoudrer la semaine. Londres et Bruxelles constatent, d’une même voix, qu’ils n’arrivent pas à trouver d’accord sur leurs désaccords. C’est très européen comme concept, mais c’est un concept sur lequel tout le monde est d’accord. Quatre fossés les séparent. Les règles de concurrence loyale.

Pas de dumping environnemental, social, fiscal ou même subventionnel. BoJo est d’accord, mais ne veut pas l’écrire, et encore moins prévoir de sanctions s’il ne respecte pas cette règle.

La Cour de justice européenne. Londres ne souhaite pas qu’elle leur soit un dernier degré de juridiction, et refuse de se conformer à la Convention européenne des droits de l’Homme. On ne commentera pas.

Tout comme on ne commentera pas le fait que les Anglais veulent un accord seulement annuel de pêche, là où les Européens le veulent sur une plus longue durée.

Et enfin, sur l’agriculture, personne ne s’entend sur rien. #toutestAmour

C’est la fin de ce trip, c’est la fin de la semaine, vous pouvez éteindre vos smartphones et vous aimez les uns les autres. #toutestabsolu