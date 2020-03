La panique, bien plus dangereuse que le Covid-19...

A peine le premier cas de contamination par le Covid-19 officiellement annoncé en Tunisie, que les Tunisiens ont laissé libre court à leur hystérie. S’ils n’avaient pas attendu cette confirmation pour prendre la menace très au sérieux, cette confirmation – désormais officielle – a donné une certaine légitimité à la psychose populaire.

Si les rayons des pharmacies ont été pris d’assaut et les masques de protection, vidés des rayons avant même que le virus ne pointe son nez dans le pays, les étals des grandes surfaces sont, depuis hier, envahis par des citoyens en proie à une panique générale. Produits alimentaires de première nécessité et provisions en cas d’épidémie les empêchant de mettre le nez dehors, sont prévus. Depuis que l’épidémie est partie de Chine et a commencé à se propager dans le monde, le Coronavirus a rendu les Tunisiens complètement fous.

Depuis quelques semaines, le virus est devenu le sujet préféré des Tunisiens qui ont rapidement cédé à la peur. Pour ne rien arranger, sur la toile, des pages malintentionnées avaient déjà annoncé plusieurs cas confirmés du Covid-19, des semaines avant son entrée effective en Tunisie. Les citoyens, affolés et désemparés, sont tombés tête la première dans le piège des intox. La crise de confiance générale et le peu de crédit qu’ils accordent à ce que médias et autorités leur disent ont envenimé cette paranoïa. Craignant qu’on leur cache la vérité et estimant que les autorités leur mentent et que le virus se propage déjà dans le pays alors que le ministère ne se montre pas transparent, la psychose n’a pas cessé d’enfler.

De l’autre côté, plusieurs citoyens et même professionnels de la santé ont tenté de calmer les esprit échaudés en répétant, à qui veut l’entendre, qu’il n’y a pas de quoi fouetter un chat et que le danger du Covid-19 n’est qu’une goutte dans un océan d'infections nettement plus graves.

Mais entre la psychose à la limite de la bêtise et la désinvolture à la limite de l’inconscience, il est très difficile de savoir où donner de la tête.

Au lieu de se ruer sur les rayons des grandes surfaces et des pharmacies, causant pénurie de pâtes et manque de masques de protection, il y a lieu de se poser les bonnes questions. Faut-il redouter une pandémie ? Le pays est-il prêt à faire face à ce cas de figure ?

De l’avis des professionnels des maladies infectieuses, la comparaison entre le Covid-19 et le virus de la grippe n’a pas lieu d’être, au vu du manque de connaissances actuelles. Même s’il tue 100 fois moins de personnes que la grippe saisonnière (selon les chiffres de l’OMS), et qu'il est moins virulent que le Sras (syndrome respiratoire aigu sévère), la dangerosité du virus reste méconnue.

Le manque d’information, l’attrait des intox alarmistes et la mauvaise préparation du personnel soignant y sont pour beaucoup dans l’élan de peur général. Pour l’instant, si la menace est à prendre au sérieux, céder à la peur ne changera rien et ne rendra la situation que plus invivable encore.

Le plus important aujourd’hui est de doter les structures sanitaires des moyens nécessaires pour faire face à une éventuelle propagation du virus, mais aussi des moyens nécessaires pour traiter les malades potentiels et se protéger eux-mêmes dans l’exercice de leur métier. A-t-on de quoi isoler parfaitement les cas contaminés ? Nos hôpitaux ont-ils la capacité nécessaire pour prendre en charge les malades dont les cas seraient relativement critiques ?

En matière de maintien de l’hygiène, les mesures préconisées par les autorités sanitaires restent assez floues et très peu prises au sérieux….malgré l’inquiétude générale.

Pour l’instant, il n’y a pas de quoi s’affoler. Il suffit de prendre en considération les mesures de prévention nécessaires et, surtout, garder les mains propres…et la tête bien froide.