Les députés intégristes veulent entrer au paradis avec notre argent

C’est une redondance, c’est lu, vu et entendu, mais on ne se lasse pas encore de le répéter, excusez-nous, nous sommes comme des enfants fiers de leur première voiture ou leur première poupée ou comme cette ado fière de ses premiers talons ou cet ado fier de sa première voiture : vendredi dernier, c’était un très beau moment démocratique. Succulent. Un chef du gouvernement qui part, un autre qui le remplace, alors que les deux ont été élus par des députés eux-mêmes élus par le peuple, ce n’est pas anodin dans nos pays arabo-africains ou arabo-musulmans.

Qu’on le répète encore et encore, car nous vivons des moments historiques en dépit de toutes nos divisions et de tous nos différends. C’est finalement ça qui va rester pour nos enfants. Plus jamais, ils n’accepteront qu’on leur impose un gouvernant (président ou Premier ministre) sous prétexte que c’est pour leur bien. « La démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes », disait Winston Churchill. Il vaut mieux un mauvais chef du gouvernement élu qu’un bon chef du gouvernement imposé.

Bon vent à Elyes Fakhfakh et malgré tout ce qu’on pourrait penser de lui, il a droit à ses cent jours.

S’il échoue, c’est nous qui allons payer la facture ; s’il réussit, c’est nous qui allons recevoir les dividendes. Pourvu que les députés le laissent travailler et ne lui mettent pas de bâtons dans les roues. Et qu’on ne nous dise pas « et les médias aussi doivent le laisser travailler », car les médias n’ont jamais empêché une loi de passer, ils ne font que leur boulot de relayer l’actualité, de relater la vérité, de dévoiler les mensonges et d’analyser la situation.

Dans ce passage de témoin qui s’est déroulé en deux étapes, mercredi avec le vote des députés et vendredi lors de la passation de pouvoir, on a vu ce qu’il y a de meilleur dans le système démocratique, mais on a aussi vu ce qu’il y a de pire. Et le pire, ce sont ces députés qui font preuve d’indiscipline, de goujaterie, de haine, d’agressivité et de grossièreté. Dans leur chronique hebdomadaire, Sofiène Ben Hamida et Bent Trad ont bien exposé ce problème des députés qui font honte à la Tunisie et aux Tunisiens. A cause d’eux, l’un voudrait doter le pays d’un véritable Parlement et l’autre voudrait carrément le dissoudre.

Ont-ils raison ou tort ? En dissolvant le parlement, n’y a-t-il pas un déni de démocratie, de la volonté du peuple, un refus de l’autre, un rejet de tout ce qui n’est pas politiquement correct à leurs (nos) yeux ?

Les députés d’Al Karama, avouons-le, ne laissent personne insensible. Leur égo surdimensionné et la radicalité de leur discours exaspèrent les uns et émerveillent les autres. Ce n’est pas exclusif à la Tunisie, tous les mouvements nationalistes, identitaires sont pareils. De Le Pen en France à Donald Trump aux Etats-Unis en passant par Viktor Orbán, ces hommes et femmes d’extrême droite gagnent bien du terrain, aussi bien dans les élections locales et régionales que nationales. Nos Seïf Eddine Makhlouf, Abdellatif Aloui, Mohamed Affes ne diffèrent pas de ceux-là. Tout comme les Ridha Jaouadi, Rached Khiari ou Fayçal Tebbini. Ces islamo-intégristes déclarés, bien à droite du parti Ennahdha, ne diffèrent en rien de leurs homologues occidentaux, c’est le même discours de rejet de l’autre, c’est le même mépris à l’égard de ceux qui ne leur ressemblent pas, c’est la même volonté d’imposer leurs traditions ancestrales à toute la population. Restons cependant en Tunisie avec notre culture et notre islam qui, au fond du fond, n’a rien à envier à la tradition judéo-chrétienne. Les trois religions monothéistes ont le même ADN et les trois cherchent à s’imposer, par la force et la persuasion, dans le cœur des gens et à réglementer la cité.

Les représentants et avocats autoproclamés de ces trois religions monothéistes veulent appliquer la doctrine religieuse, non pas pour ses bienfaits, mais pour gagner la faveur de Dieu et obtenir une place au paradis. Les trois vous diront que ce sont eux qui détiennent la vérité et vont aller au paradis et que les autres, tous les autres, vont aller en enfer. C’est pour avoir leur propre paix intérieure qu’ils cherchent à mettre la guerre au sein de la population en essayant, autant que faire se peut, d’appliquer et de faire appliquer (de gré ou de force) les messages divins sur terre. La différence est que l’Occident a plus ou moins réussi à séparer la religion de la cité, alors que nous sommes encore au Moyen-âge dans nos contrées. Ça ne tardera pas, ne vous inquiétez pas, ça va venir un jour, car nul ne peut imposer la foi à l’autre par la force et la persuasion.

Un exemple parmi d’autres (et il n’y a que cela), l’intervention de Mohamed Affes à l’assemblée mercredi dernier. Le monsieur veut imposer la fermeture des cafés et restaurants au ramadan, interdire aux couples non-mariés de louer une chambre d’hôtel, bannir l’homosexualité et, in fine, imposer la chariâa dans le pays. Prenez n’importe quel gouvernant juif ou chrétien extrémiste et vous allez entendre le même discours. Leurs propos et leur vocabulaire seront identiques !

Ils sont payés par nos impôts pour servir l’Etat et pondre des lois pour notre intérêt et les voilà en train de discuter foi et imposer des lois religieuses à tout le monde ?! Ils veulent que la société toute entière se comporte comme eux, leurs épouses et leurs enfants. Ils rêvent de voir tous les Tunisiens se prosterner devant Dieu, aller à la mosquée et ne pas boire d’alcool. Ils veulent que toutes les Tunisiennes se délaissent d’une part de leur héritage, portent le foulard et se considèrent comme inférieures à l’homme. Ils ne considèrent pas le jugement d’une femme comme entier et égal à l’homme, car il faut deux femmes pour égaler le témoignage d’un homme et considèrent la femme comme manquant de cerveau et de religion. Ils veulent que les homosexuels se suicident ou étouffent leurs désirs et que les couples fassent la guerre et non l’amour.

En quoi ces propos servent la population, le peuple ou la cité ? En rien ! Que va gagner la Tunisie et l’Etat en interdisant à un couple d’amoureux de faire l’amour ? Rien ! Que va gagner la Tunisie et l’Etat en compliquant l’existence des non-jeûneurs ? Rien ! Que gagnent, en revanche Orbán et Affes avec leurs discours ? La paix intérieure, la satisfaction face à Dieu d’avoir accompli leur devoir, la séduction de millions de personnes comme eux qui gagneront aussi cette paix intérieure et cette satisfaction face à Dieu en votant pour eux. Ils les considèrent comme les bons et sincères représentants de Dieu et de son prophète dans cette classe gouvernante corrompue et mécréante.

Je vois d’ici leur réponse (à ne pas discuter svp), essayez d’appliquer la loi de Dieu et vous allez voir comment la cité et la société iront mieux ! On retourne la réponse : donnez-nous un seul pays qui a réussi en appliquant la loi de Dieu. Ils évoquent la belle époque des califats, mais omettent de relater l’Histoire en entier, car l’Histoire a été écrite par les vainqueurs.

Tous les empires bâtis sur la foi religieuse ont fait leur lot de morts, de sacrifices et de sang. Tous sont passés par les tortures inhumaines, les viols et les saccages, tous ! Et ils ont tous disparu, car ils n’ont jamais pu résister à la volonté de l’individu de vivre sa vie normalement sans ordre divin et ils n’ont jamais pu imposer la foi aux gens.

De tous temps, il y a eu des croyants et des non-croyants. De tous temps, il y a eu des personnes qui se prosternent devant Dieu (qui peut être unique dans les cieux ou sous forme de Soleil ou statue) et d’autres qui refusent de croire à ces histoires. « Nous sommes tous nés athées avant que quelqu’un vienne nous raconter une histoire ».

Et, de tous temps, on a condamné à mort ces personnes qui osent défier la loi divine, qui osent la mettre en doute, qui osent renier Dieu et qui osent dire du mal de son prophète.

C’était le cas au Moyen-âge dans les pays de culture judéo-chrétienne et c’est encore le cas dans les pays musulmans : la critique de la religion et le simple doute sont strictement interdits sous peine de condamnation immédiate. C’est cette condamnation à mort des athées qui empêche les gens de déclarer, haut et fort, leur athéisme et qui laisse dire aux Affes et Makhlouf que la société tunisienne est musulmane et refuse la luxure, le libertinage, l’alcool, l’homosexualité et tout ce qui est banni par la religion.

S’il est vrai que nous sommes une société 100% musulmane par la culture (y compris nos chrétiens, nos juifs et nos athées), il n’en demeure pas moins vrai que nous ne sommes que 10% ou 20% de pratiquants. A cause de la peur d’une peine capitale, très rares sont les natifs de pays musulmans qui déclarent être athées, agnostiques ou incroyants. Notre histoire musulmane est remplie de peines capitales et d’horribles crimes contre des écrivains, poètes, scientifiques et philosophes.

En 1633, Galileo Galilée a dit « E pur si muove ! » (Et pourtant elle tourne). Phrase apocryphe pour laquelle il a été condamné à la prison à vie par le Pape, car il théorisait que la Terre tourne autour du soleil. Une doctrine hérétique qui, pour moins que cela, a conduit des millions au bûcher.

Dans nos pays musulmans, notre Histoire de 14 siècles recense des milliers de Galilée qu’on a tués et qu’on a fait taire. On continue encore à les faire taire aujourd’hui, car personne, en cette ère de Daech et de terrorisme réel et intellectuel, n’a suffisamment de courage pour crier haut et fort sa mécréance et son rejet de l’islam ou même du sunnisme.

Messieurs les députés, nous vous payons pour servir nos intérêts, développer notre croissance, booster nos exportations, réduire notre chômage, notre misère et notre sous-développement et nous faire vivre notre XXIe siècle. Nous ne vous payons pas pour nous faire vivre au Moyen-âge, pour vous occuper de notre foi, de nos derrières et de ce qu’on mange et ce qu’on boit. Sortez de nos chambres à coucher et de nos cœurs et occupez-vous de notre confort ! Cessez de vous occuper de votre bien-être personnel et à chercher à gagner une place au paradis de l’au-delà et occupez-vous de notre bien-être et à faire de la Tunisie un paradis. En déviant de votre objectif premier pour lequel vous avez été élus et pour lequel vous êtes payés, vous ne pouvez gagner que des « dhounoub » (démérites) ! A titre strictement personnel, je ne vous pardonnerai jamais un dinar que je verse aux impôts et que vous utilisez pour faire ce pourquoi vous n’avez pas été mandatés !