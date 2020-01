Finalement, les macaronis ont bon goût !

Alerte mensonge : les principaux leaders politiques du pays dont Rached Ghannouchi, Youssef Chahed, Nabil Karoui, Zouheir Maghzaoui et d’autres vont s’unir pour faire passer le gouvernement parce que la situation dégénère en Libye.

C’est en effet la dernière pilule inventée par les génies de la communication et de la politique pour expliquer les récentes rencontres bilatérales entre ces différents intervenants. Il faut au moins ça pour tenter de nous faire oublier le flot d’insultes et d’attaques que tout ce beau monde s’est échangé durant des mois entre campagne électorale et manœuvres d’alliances. Il faut au moins la menace voilée d’une guerre imminente pour expliquer les volte-faces et les retournements de veste.

Il n’y a pas si longtemps, Youssef Chahed se félicitait ouvertement que Nabil Karoui n’ait pas été élu à la présidence de la République dans le cadre d’une tirade touchante à propos de son admiration pour Kaïs Saïed. Auparavant, il parlait sans cesse de « makrouna » (NDLR : des pâtes) pour caricaturer son adversaire politique qu’il accusait ouvertement de corruption. Sur les plateaux durant sa propre campagne, il refusait carrément de nommer Nabil Karoui !

Ce dernier n’était pas en manque non plus. Sa campagne était basée sur la nécessité de contrer le duo Chahed-Ennahdha. En bon marketeur qu’il est, il avait inventé l’appellation « Tahya Ennahdha » pour mettre l’accent sur le fait que Youssef Chahed obéit aux ordres d’Ennahdha. C’est d’ailleurs ce duo, selon lui, qui l’avait mis injustement en prison en pleine campagne présidentielle. Il y a à peine trois mois, le 1er octobre 2019, Nabil Karoui écrivait une lettre à Rached Ghannouchi, patron d’Ennahdha, pour le fustiger. Parmi les passages les plus croustillants, il écrivait : « Je refuse de m'allier avec vous et votre parti car votre projet est contraire au notre et à l'intérêt du peuple tunisien [...] vous avez affamé et appauvri le peuple à travers tous ces dédommagements dont vous avez bénéficié [...] le bilan de votre passage au pouvoir depuis 8 ans, et plus particulièrement ces 3 dernières années, a été le pire dans l'histoire du pays ». Ce bilan apparemment désastreux ne dérange plus tellement Nabil Karoui, semble-t-il.

Si l’on avait un doute sur le fait que les cartels politiciens prennent l’opinion publique et le peuple dans son ensemble pour des billes, il devrait être définitivement dissipé. Plus on clame qu’il s’agit d’intérêt national, plus ils s’en éloignent. Plus ils évoquent le bien de la Tunisie, plus c’est du leur qu’il s’agit réellement. Des leaders parachutés par l’infortune qui poursuit ce pays, qui créent des partis à usage unique, expression que j’emprunte à Sofiène Ben Hamida, ne peuvent pas être à la mesure de la nation. Ce sont des partis qui n’ont même pas fini leur première année d’existence qui s’érigent aujourd’hui en défenseurs de l’intérêt supérieur de la nation. C’est désormais dans cette absurdité que nous nous trouvons obligés d’évoluer.

Une mention spéciale doit ici être accordée aux groupies réelles et virtuelles des « chefs » politiques que sont Youssef Chahed et Nabil Karoui et bien d’autres. Adorer le chef du gouvernement sortant ne vous oblige pas à faire les éloges de Kaïs Saïed et faire croire à une union sacrée entre les deux contre « la corruption ». Surtout si votre chef rencontre par deux fois « la corruption ». Pareil du côté des fans de Nabil Karoui qui ont passé des mois à fustiger Youssef Chahed. Il ne faut pas venir aujourd’hui parler d’intérêt de la nation et de patriotisme car personne n’a de leçon à donner à qui que ce soit dans ce domaine. Vous êtes tous de la même espèce, on vous arnaque et vous en redemandez. Vos chefs sont prêts à être ridicules pour avoir des postes, pour éviter d’aller en prison ou pour se garantir une certaine influence. Mais vous ? Pourquoi vous ridiculiser ainsi ?

Le plus drôle dans tout cela, c’est qu’ils vont continuer à demander à cette même opinion publique de leur faire confiance. Ils vont continuer à désigner un nouveau méchant, hier islamiste et avant-hier RCDiste. Ils vont aussi tenter l’entourloupe de l’absence de « destouriens » pour faire croire à l’union pour les principes. Ils feront appel aux esprits de Bourguiba et de Béji Caïd Essebsi dans des incantations ridicules. Mais comme d’habitude, ces capitaines de pédalos n’arriveront à rien.