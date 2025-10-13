alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Heure de Tunis : 05:35
Chroniques
Que vaut une croissance sans investissement ?
Par Houcine Ben Achour
10/10/2025 | 08:25
3 min
5 Commentaire(s)
Que vaut une croissance sans investissement ?
Lecture Zen

 

Il semble de plus en plus évident que le pays pourrait enregistrer un taux de croissance appréciable en 2025. Non pas comme l’espérait le gouvernement tablant sur une croissance du PIB à prix constants de 3,2 %, mais assez proche de l’estimation établie par la Banque mondiale (BM) de 2,6%. Deux secteurs vont tirer cette croissance vers le haut.

 

Deux contributeurs clés, mais fragiles

L’agriculture d’abord, à la faveur d’une campagne céréalière exceptionnelle, mais aussi d’une récolte oléicole et de datte qui le serait tout autant. Après une année 2024 satisfaisante où, là aussi, l’activité agricole avait tiré la croissance vers le haut, affichant une hausse de sa valeur ajoutée de 8,6% pour une croissance économique de 1,6%, voila que le monde agricole va réitérer cette performance en 2025. Le tourisme est l’autre pendant de la croissance économique pour 2025. Que cela concerne le nombre d’entrées, de nuitées et de recettes touristiques, l’année 2025 serait, elle aussi remarquable, non seulement grâce à une saison estivale marquante mais aussi à la faveur d’une arrière saison tout aussi prometteuse. Cependant, le caractère toujours aléatoire de l’un, l’extrême sensibilité de l’autre au moindre choc et le marasme que traverse le secteur industriel  ne permettent pas à cette croissance de s’inscrire dans un profil dynamique de long terme. D’autant qu’en matière d’investissement, le pays traverse une zone de turbulence à haut risque.

 

Un stock de crédits en baisse

Le stock de crédits dispensés par les banques durant le 1er semestre 2025 n’a augmenté que de 600 MD. Pour toute l’année 2024, ce stock a augmenté de 2,6 milliards de dinars (Mds de dinars). L’année 2024 qui ne fut pas si exceptionnelle comparée aux années précédentes. Entre 2019 et 2022, l’encours net des crédits accordés par les banques affichait une moyenne annuelle d’augmentation de près de 5 Mds par an. Le plus inquiétant encore concerne l’encours des crédits à moyen et long terme dans la mesure où il reflète le mieux la situation de l’investissement et, partant, la croissance économique potentielle du pays. Durant les 6 premiers mois 2025, cet encours a perdu 1,8 Mds de dinars. Particulièrement pour le stock de crédits accordé aux industries manufacturières qui a diminué de près de 480 MD. Celui de la construction a perdu 140 MD, à se demander comment ce secteur a pu enregistrer une croissance de sa valeur ajoutée de 6,5% durant cette même période. Même l’encours net des crédits accordés aux particuliers ne cesse de reculer. De 1400 MD en 2022, 900 MD en 2023 et 600 MD en 2024 et seulement 200 MD durant les 6 premiers de 2025. Que vaut une croissance sans investissement. A de l’errance et rien d’autre.

 

Des créances classées à la hausse

A ce stade, il convient de savoir si ce recul renvoie à une baisse de demande ou un resserrement de l’offre de crédit ? Probablement les deux à la fois. Les taux d’intérêt des crédits ne tentent franchement pas. Visiblement, les entreprises préfèrent se désendetter et les ménages préfèrent épargner. Cela étant, les banques ont aussi leur part dans cette situation, rechignant à accorder des crédits au tout venant, alors qu’elles voient s’éloigner progressivement le risque de liquidité. En revanche, le risque de crédit a pris une ampleur préoccupante.  Le taux de créances classées détenues par les banques tunisiennes n’a cessé de croître. En 2022, les actifs non performants des banques ont représenté 12,6% du total de leur engagement en dépit d’une radiation de 1,3 Mds de dinars. En 2023 ce taux est passé à 13,6% en dépit d’une radiation de 2 Mds de dinars. En 2024, il affichera 14,4% et 15% à la fin du mois de juin 2025. C’est toujours le tourisme qui détient le triste record des créances classées avec un taux de 33,3%, rendant difficile toute tentative d’emprunt. Ce faisant, le secteur de la construction n’est pas en reste avec un taux de créances classées de plus de 24% suivi par l’agriculture (22,3%) et l’industrie manufacturière (17,3%).

On est non seulement en présence d’une croissance sans investissement, mais également d’une croissance sans vision.

 

Par Houcine Ben Achour
10/10/2025 | 08:25
3 min
5 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019 Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019
Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025 QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025
sur le fil
22:02
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
21:37
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
21:25
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
19:16
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
19:12
Décès du journaliste palestinien Salah Al-Jafarawi à Gaza
18:35
France - Lecornu cherche à former un gouvernement sous tension
17:44
Gabès : lélu Mohamed El Kou pointe la responsabilité du ministère de lIndustrie et du GCT
16:05
GCT : la Fédération de la pétrochimie tire la sonnette dalarme et prône une transition verte
15:02
Schengen : le nouveau contrôle automatisé des frontières démarre le 12 octobre 2025
12:54
Plus de onze tonnes de produits alimentaires dangereux retirées du marché
11:43
Colère à Sousse : sous la pression des usagers, la SNCFT rétablit la desserte SousseTunis
11:12
Gabès : le conseil local appelle au calme et à la raison
10:52
25 organisations nationales dénoncent lécocide à Gabès et affichent leur totale solidarité avec la population
10:13
Météo Tunisie - Pluies et orages locaux attendus sur plusieurs régions du pays
22:36
« Pas de surenchères ni dinstrumentalisations » : Saïed tente de reprendre la main sur la crise de Gabès
22:03
Trump et al-Sissi coprésideront un sommet de la paix à Charm el-Cheikh pour stabiliser Gaza
20:18
Stop Pollution et des organisations locales exigent une action radicale et immédiate à Gabès
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Kaïs Saïed peut-il franchir le pas ?
Kaïs Saïed peut-il franchir le pas ?
12/10/2025
2
Que vaut une croissance sans investissement ?
Que vaut une croissance sans investissement ?
10/10/2025
5
Pourquoi changer les phares dune voiture qui ne marche pas ?
Pourquoi changer les phares dune voiture qui ne marche pas ?
08/10/2025
5
Saber Chouchane, mort symboliquement, libre par erreur
Saber Chouchane, mort symboliquement, libre par erreur
07/10/2025
11
Commentaires
Commentaires (5)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Rationnel
Anti-fragilité: une vision réaliste
a posté le 11-10-2025 à 14:32
Ce qui est intrigant dans cette analyse, c'est l'absence totale de mention des investissements internationaux et des grands projets en cours, tels que le projet ElMed, dont le coût dépasse 800 millions d'euros (environ 2,7 milliards de dinars) ' soit davantage que l'ensemble du stock de crédits accordés par les banques tunisiennes au premier semestre 2025. Les investiisment internationaux ont augmente de 21% en 2025 vs 2024. On pourrait également citer les projets de: Scatec pour la production solaire à Sidi Bouzid et Tozeur, représentant environ 300 millions de dollars d'investissements, les projets Qair et Voltalia: 300 MW (soit au moins 300 millions de dollars), AMEA Power... Dans le financement de ces projets , l'assurance risque représente parfois 50% du coût d'investissement donc plus on a de projets plus le coût de financement descend, un cercle vertueux.

L'industrie tunisienne reste fortement dépendante de l'industrie européenne, notamment dans les secteurs automobile et aéronautique. Or, le secteur automobile européen est en chute libre, ce qui annonce des difficultés sérieuses pour les sous-traitants tunisiens. Le textile, quant à lui, subit une concurrence accrue de pays où le coût de la main-d'?uvre est plus faible que celui de la Tunisie.

La priorité stratégique du pays devrait désormais être de renforcer son anti-fragilité économique. Le secteur le plus critique demeure celui de l'énergie, qui représente la majeure partie des importations et du déficit commercial, dépassant 14 milliards de dinars chaque année .

La Tunisie a amorcé la transition vers les énergies renouvelables, et l' accélération des investissements est évidente. Le véritable défi ne sera donc plus le manque d'investissements, mais bien la capacité du pays à les absorber efficacement et à en tirer une croissance durable.
Répondre
le financier
une economie du moyen age
a posté le 10-10-2025 à 20:38
Quand un pays est resté bloqué sur le secteur primaire et n a pas reussi a atteindre l ere industriel ou de service , c qu on est encore trop proche du paléolithique de l homme marchant dans la savane des cueilleurs chasseurs . d ailleur les touristes si trompent pas et viennent voir comment leurs ancetres de l ere pres industriel vivaient .
Serieusement la croissance futur est faite par les investissements d aujourd hui . Nous avons profité des investissement de bourgiba et benali , nos enfants paieront que des dettes de nos hommes politiques mediocres et cigales .
Se felicitait de la pluie et d avoir bradé son pays a tous les smicards qui viennent mangé gratis chez toi , je trouve ca pas mal dans l incompetence
Répondre
Hassine
Elle vaut
a posté le 10-10-2025 à 20:23
Remboursement de 125% de nos dettes est ce peut
Répondre
Citoyen
Si houssine prière laisser les experts voir la vie en rose
a posté le 10-10-2025 à 17:26
Au vue des commentaires de certains des experts et consultants, pour une économie basée sur la campagne orleicole,sur la campagne de dattes, sur les transferts des TRE et accessoirement sur les recettes touristiques, nous n'avons rien à envier à des economies comme celle de Singapour ou de la Corée du sud
Répondre
Hassine
economies comme celle de Singapour ou de la Corée du sud
a posté le à 20:27
En principe on doit pas citer ces pays comme exemple l'écart est énorme énorme comme si qq lève la tête pour voir le haut d'un grate ciel il finit par tomber ou se tordre le cout
Répondre
Pépites
Colère à Sousse : sous la pression des usagers, la SNCFT rétablit la dessert...
07/10/2025
7
Décès du journaliste palestinien Salah Al-Jafarawi à Gaza
07/10/2025
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
07/10/2025
10
GCT : la Fédération de la pétrochimie tire la sonnette dalarme et prône une...
07/10/2025
3
Kaïs Saïed peut-il franchir le pas ?
07/10/2025
2
Indignation en ligne contre la gestion sécuritaire des protestations à Gabès
07/10/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis