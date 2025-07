731.000 raisons de ne pas dissoudre Ennahdha

En matière d’analyse politique, il existe des lignes rouges que l’on évite généralement de franchir. Parmi elles, celle qui consiste à se référer à des sources non officielles ou jugées peu crédibles, voire de mauvaise foi.

Mais avec le régime de Kaïs Saïed, cette règle élémentaire est fréquemment bafouée, aussi bien par les politiciens que par les éditorialistes et les journalistes. La raison est simple : le régime ne dispose ni de porte-parole officiel, ni de parti structuré, ni d’organes de communication dignes de ce nom. La présidence de la République n’a toujours pas de directeur de communication attitré, et les seuls canaux entre Carthage et le public restent un site web et une page Facebook — tous deux unilingues. La situation n’est guère meilleure du côté du gouvernement, dépourvu lui aussi de porte-parole, et dont le directeur de la communication reste un parfait inconnu.

Face à ce vide communicationnel, on se rabat, avec prudence et parcimonie, sur des canaux non officiels : ces voix officieuses qui se présentent, ou sont perçues, comme les relais du régime. Parmi elles, figure en bonne place Riadh Jrad, chroniqueur régulier sur la chaîne Attessia et animateur d’une page Facebook aux quelque cent mille abonnés.

Complotisme en série et climat de peur

La semaine dernière, M. Jrad a publié une série de documents qui ont tout l’air de fuites judiciaires soigneusement orchestrées. Ces documents évoquent un prétendu complot fomenté par le parti Ennahdha, visant à renverser le régime, voire à attenter à la vie du président de la République. Quelques jours plus tard, un autre propagandiste du régime annonçait, sans sourciller, qu’il y aurait eu près de cinquante tentatives d’assassinat contre le chef de l’État.

Indépendamment de leur véracité, ces annonces entretiennent un climat de peur, notamment dans les milieux politiques. Le message est limpide : des forces obscures chercheraient à recourir à la violence pour éliminer physiquement le président. Une rhétorique qui contraste étrangement avec les résultats "soviétiques" des dernières élections et les vidéos de propagande diffusées sur les canaux officiels et officieux du régime, où le président apparaît comme adulé par le peuple. Mais peu importe : à Carthage, la contradiction ne dérange jamais.

L’obsession de la dissolution

L’essentiel est ailleurs. En diabolisant leurs adversaires, les propagandistes leur prêtent les pires intentions : la subversion, le complot, le crime politique. Théoriquement, si ces projets sont avérés, la justice doit s’en saisir, arrêter les auteurs, et les traduire en justice pour complot contre l’État. C’est déjà fait pour des dizaines d’opposants politiques, en dépit d’un vide abyssal en matière de preuves et d’éléments factuels. Les prisonniers politiques et les exilés se comptent désormais par dizaines et nombreuses sont les affaires de complot contre l’État.

Malgré cette répression acharnée, les discours continuent. Si le but n’est plus d’incarcérer les opposants, il devient alors clair : dissoudre les partis visés. Et puisque c’est Ennahdha qui est nommément cité, c’est Ennahdha qui est dans le collimateur. Les appels à sa dissolution fleurissent d’ailleurs sur les réseaux sociaux.

Le chaos semé par Ennahdha n’autorise pas l’arbitraire d’État

Il est incontestable que si la Tunisie a raté son rendez-vous démocratique, et si Kaïs Saïed a pu réussir son coup de force de juillet 2021 en s’accaparant les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, c’est en grande partie à cause d’Ennahdha.

Sans Ennahdha, la Tunisie n’en serait sans doute pas là. Lorsque le parti islamiste était aux affaires, il a vidé les caisses de l’État, intégré des milliers de ses partisans dans la fonction publique, saboté le processus de justice transitionnelle, et ouvert en grand les portes aux salafistes extrémistes. C’est en partie à cause de lui que des centaines, voire des milliers de jeunes Tunisiens ont rejoint Daech en Syrie et en Irak.

Même après son départ du gouvernement, Ennahdha est resté au pouvoir via l’Assemblée : première force en 2011, deuxième en 2014 et majoritaire en 2019. Sans Rached Ghannouchi à la tête du Parlement, avec ses micmacs et ses violations constantes de la réglementation, on n’aurait jamais vu le cirque parlementaire mené tambour battant par Abir Moussi et les députés d’El Karama. Ces derniers nous ont gratifiés d’un florilège de scandales : agressions physiques, prêches obscurantistes, "remèdes" imaginaires contre le Covid, et coups de force pour faire entrer au parlement des fichés S17 ou les faire franchir les frontières.

Sans Rached Ghannouchi, il n’y aurait eu ni Karama, ni chaos.

Tout cela est vrai. Tout cela appartient à notre histoire récente. Mais rien, absolument rien de tout cela, ne justifie la dissolution d’un parti politique — fût-il islamiste.

Interdire, c’est nourrir

On peut penser tout le mal du parti Ennahdha, mais on ne peut ignorer qu’il incarne, bon gré mal gré, une composante réelle de la société tunisienne. À son apogée, en 2011, le parti avait rassemblé 1,5 million de voix — soit 37 % du corps électoral. À son plus bas, en 2019, il réunissait encore 561.000 électeurs (19,55 %), auxquels il faut ajouter les 170.000 de sa filiale extrémiste El Karama (5,91 %). Au total, cela représente au minimum 731.000 Tunisiens ayant voté pour une vision islamiste du pays.

Ces 731.000 ne sont pas nés d’hier. Ils ont traversé les régimes, de Bourguiba à Kaïs Saïed. Et à chaque fois, l’erreur a été la même : croire qu’en emprisonnant les dirigeants et en dissolvant le parti, on en viendrait à bout.

Bourguiba a essayé. Ben Ali aussi. Et aujourd’hui, Kaïs Saïed semble suivre exactement le même chemin : arrestations, marginalisation, diabolisation. Mais ce chemin, l’histoire récente l’a déjà emprunté — et il mène toujours au même endroit.

Car on peut arrêter des hommes, mais pas des idées. On peut interdire un parti, mais pas effacer la sympathie que lui vouent ses électeurs. En interdisant l’activité politique d’Ennahdha, on ne dissout pas son socle. On le renforce. La répression injuste, les procès absurdes, la détention de septuagénaires ou d’octogénaires… tout cela ne fait qu’alimenter une mécanique bien connue : celle de la victimisation.

Ben Ali et Bourguiba, par leur brutalité, ont été les meilleurs rabatteurs d’Ennahdha. Kaïs Saïed est en train de leur emboîter le pas. Par calcul erroné, par aveuglement, par volonté de briser ses adversaires à tout prix, il ne fait que réactiver les ressorts de la sympathie islamiste. Il transforme les bourreaux en victimes et donne au parti ce qu’il ne mérite pas : une aura de martyr.

Dissoudre Ennahdha, c’est renforcer son retour

Depuis des décennies, la même question taraude tous les anti-islamistes (dont je fais partie) : que faire d’un parti qui brandit Dieu et la victimisation comme armes politiques ?

Une certitude s’impose : il faut reconnaître l’existence politique des 731.000 électeurs d’Ennahdha, dont le nombre a très probablement augmenté depuis 2021, à mesure que la répression s’intensifiait.

Ces citoyens tunisiens ont droit de cité, mais aussi droit d’organisation — dans un cadre structuré, surveillé, encadré par l’État, la société civile et les médias. En interdisant cette structure, on la renvoie à la clandestinité. C’est exactement ce qu’ont fait Bourguiba et Ben Ali. Et c’est l’erreur que s’apprête à commettre Kaïs Saïed.

Le meilleur moyen de combattre Ennahdha, c’est de le laisser s’exposer. C’est en l’exerçant au grand jour que le parti a montré ses travers, son amateurisme, son archaïsme. C’est parce qu’il a gouverné que les Tunisiens ont découvert les limites de Sonia Ben Toumia, la violence de Seïf Eddine Makhlouf, l’opportunisme d’Imed Hammami, la fourberie d’Abdelfattah Mourou et le machiavélisme de Noureddine Bhiri.

C’est cette transparence — et non la répression — qui a érodé la base d’Ennahdha, passée de 1,5 million en 2011 à 731.000 en 2019. L’interdire, c’est le dissimuler. Et c’est là tout le danger.

Kaïs Saïed gagnera peut-être à court terme. Il recevra l’ovation de ses partisans comme il l’a eue après l’arrestation de Ghannouchi et consorts. Mais à long terme, c’est Ennahdha qui en sortira renforcé. Comme en 2011.

Le régime actuel tombera, comme tous ceux qui l’ont précédé. C’est une loi universelle, maintes fois démontrée à travers l’histoire. Et si, d’ici là, Kaïs Saïed a poussé 731.000 personnes à l’ombre, à la clandestinité, il peut être certain d’une chose : elles seront là, prêtes à ramasser le flambeau. Comme en 2011.