De Carthage à Prada : sandales en série

Épisode 1 – Le naufrage de Carthage

Autrefois fierté de la scène culturelle tunisienne, le Festival international de Carthage n’est plus que l’ombre de lui-même. Ce monument artistique, jadis référence et vitrine d’excellence, s’est transformé en foire improvisée, entre affiches fantômes, artistes surpris d’être « programmés » et désistements en cascade. Une désorganisation tellement caricaturale qu’elle en devient presque drôle – si elle n’était pas financée avec l’argent du contribuable.

Tout a commencé avec un nom prestigieux, celui de Mekdad Sehili. Compositeur, artiste respecté, président du Syndicat des artistes tunisiens. Le voilà annoncé en tête d’affiche pour une soirée tunisienne du 28 juillet. Sauf que... personne ne l’a jamais contacté ! Sur sa page Facebook, le principal intéressé crie au scandale et évoque un manque de respect total. Même pour un mariage, dit-il, on prend la peine de fixer une date et de verser une avance. À Carthage, on imprime les affiches d’abord, on consulte les artistes ensuite.

Et quand ce ne sont pas les artistes qui s’étonnent d’y figurer, ce sont ceux qui devraient y être et qui n’y sont pas. Nour Kamar, grande voix tunisienne, claque la porte de la soirée d’ouverture. Motif ? Son nom a tout simplement été zappé de l’affiche officielle. Ni plus ni moins. Une chanteuse confirmée, partie prenante du spectacle, évincée de la communication officielle. Nour Kamar a préféré retirer sa dignité plutôt que de se produire comme figurante dans un festival où les artistes semblent interchangeables.

On pensait alors avoir tout vu. C’était sans compter l’affaire Hélène Ségara. Le festival annonce en grande pompe un concert de la chanteuse française. Puis, face à la pression des réseaux sociaux et à une levée de boucliers contre ses supposés liens avec Israël, il déprogramme en urgence l’événement, publiant un long communiqué aux accents militants. En clair : Carthage s’engage pour la Palestine, et donc Ségara, dehors !

Sauf que – petit détail – Hélène Ségara n’était jamais au courant. Mieux encore : elle n’avait rien signé. Rien validé. Rien accepté. Le concert n’existait que dans la tête des organisateurs. Interrogée par l’AFP, la chanteuse se dit stupéfaite d’apprendre l’annulation… d’un concert qu’elle n’a jamais prévu. Voilà donc un festival qui invente des spectacles, programme à l’aveugle et déprogramme pour des raisons morales des événements imaginaires. Le tout, avec une mise en scène populiste pour redorer une image abîmée. On ment au public, on s’invente des scandales, et on se pare de vertus politiques à bon compte. Du grand art.

L’absurde ne s’arrête pas là. Ibrahim Maalouf, autre tête d’affiche annoncée, ne mentionne même pas Carthage dans sa tournée officielle. Son site est muet comme une tombe sur un concert tunisien. Peut-être, lui aussi, n’est-il pas au courant ?

Sur les réseaux, les moqueries fusent. « Est-on sûrs que ce festival va avoir lieu ? », s’interroge ironiquement un internaute. L’amateurisme est tel qu’on en vient à douter de la réalité elle-même. Programmations fictives, artistes oubliés, affiches qui apparaissent et disparaissent comme par magie, c’est désormais à se demander si le comité organisateur ne confond pas Carthage avec une simulation sous PowerPoint.

Tout cela serait risible si ce n’était pas aussi pathétique. Un festival naguère prestigieux, devenu une vitrine de l’amateurisme. Une machine à subventions, gérée comme une fête de quartier sans programme ni pilote. Carthage n’est plus une scène. C’est un symptôme. Celui d’un pays qui ne sait plus célébrer l’art sans l’enlaidir.

Et c’est peut-être là… toute la honte.

Épisode 2 – La surtaxe et le silence

Donald Trump a tranché. À compter du 1ᵉʳ août, les exportations tunisiennes seront surtaxées à hauteur de 25 %. Une décision unilatérale, brutale, qui cible des dizaines de pays – dont le nôtre – au nom de la "réciprocité économique". La lettre officielle est arrivée à Carthage le 7 juillet. Mais depuis, rien. Ni communiqué, ni protestation, ni même un froncement de sourcils officiel.

Ce silence n’est pas une surprise. Il dure depuis trois mois. En avril déjà, Business News a alerté sur les menaces tarifaires américaines. D'autres pays, eux, ont négocié : le Vietnam a obtenu des exemptions, l’UE a ouvert un canal de discussion, le Royaume-Uni a adouci la facture. La Tunisie, elle, a préféré l’ignorance fière au dialogue pragmatique.

Et maintenant ? Nos exportateurs vont payer. Nos secteurs exposés vont trinquer. Et notre diplomatie va continuer de feindre que tout cela n’est qu’un malentendu passager. Mais dans le monde réel, quand on ne parle pas, on ne compte pas.

Et c’est peut-être là… toute la tragédie.

Épisode 3 — Le Canard déplumé

Cet épisode est personnel. Subjectif même. Et il n’a pas vocation à être impartial. Parce qu’il parle d’une maison qui fut, pour beaucoup d’entre nous, une école de journalisme. Pas celle des amphis ou des masters pompeux, mais celle des coups de bec affûtés, des titres vachards, des scoops tranchants et des rires lucides. Le Canard Enchaîné, c’est plus qu’un journal. C’est un héritage. Une famille. Et cette semaine, cette famille se déchire sur la place publique.

Tout part d’un emploi présumé fictif : celui d’Édith Vandendaele, épouse du dessinateur André Escaro, qui aurait touché un salaire confortable (jusqu’à 5 600 euros nets par mois) pendant plus de deux décennies, sans que personne ne voie trace de son travail. Une enquête interne. Une plainte. Un procès. Et soudain, la rédaction du Canard — ce bastion de l’éthique, ce temple du contre-pouvoir — se transforme en arène.

À la barre, les grands noms défilent. Claude Angeli, le vétéran lucide et meurtri. Dominique Simonnot, loyale et piquante, qui défend ses anciens collègues avec une verve pleine de tendresse. Jean-François Julliard, directeur discret, témoignant sans éclabousser. Et Christophe Nobili, le journaliste lanceur d’alerte, orateur enragé, tribun d’une famille qu’il ne reconnaît plus.

Chacun y va de son ressentiment, de son souvenir, de son camp. La salle d’audience devient salle de rédaction. On se coupe la parole, on ravive les vieilles blessures, on parle du passé avec un goût amer d’inachevé. Ce n’est pas seulement une affaire de comptes. C’est une guerre de succession, de légitimité, de mémoire.

Et dans cette tragédie à huis clos, il y a un détail qui serre le cœur : André Escaro, 97 ans, presque aveugle, trop affaibli pour comparaître, reste absent. Son épouse aussi. L’affaire se déroule sans les principaux intéressés. Mais leurs ombres planent. Avec elles, celle d’un journal qui, en voulant dénoncer les turpitudes des autres, se retrouve à affronter les siennes.

Qu’on se le dise : le Canard n’a pas volé comme un vautour autour d’un scandale. Il est tombé dedans, maladroitement, presque naïvement. Avec ses plumes, ses ratures, ses secrets de famille. Ce n’est pas une escroquerie spectaculaire. C’est un désenchantement intime.

Mais le pire, ce n’est pas le procès. Ce n’est pas la presse qui s’en délecte. Ce n’est pas même l’amertume des anciens ou la colère des jeunes. Le pire, c’est de voir ce totem du journalisme satirique vaciller sur sa morale, comme un vieux canard désorienté dans une mare trop moderne.

Alors oui, cet épisode est personnel. Parce qu’on a appris à écrire en lisant Le Canard. À manier l’ironie comme une arme. À rire jaune, mais jamais creux. Et voir ce monument tanguer, c’est un peu comme si notre propre histoire se fissurait.

Et si, un jour, le Canard devait tomber, qu’il sache au moins ceci : il a laissé derrière lui des enfants turbulents. Des petits becs acérés. Des chroniqueurs du samedi. Et une certaine Maya, qui n’a pas oublié d’où venait sa plume.

Épisode 4 – Le Diable s'habille en Kolhapuri

Cette semaine, dans la rubrique appropriation sans modération, un grand bravo à Prada ! La maison de luxe italienne vient de réinventer la roue… pardon, la sandale. En présentant fièrement à Milan une paire de nu-pieds en cuir à anneau pour le gros orteil, la griffe a réussi l’exploit de froisser un milliard d’Indiens, et ce sans même bouger de son podium.

Le hic ? Ces sandales existent depuis le XIIe siècle, s’appellent kolhapuris, et sont portées quotidiennement par paysans, stars de Bollywood et businessmen confondus. Leur prix en Inde : dix euros. Leur prix en boutique Prada ? Mystère… mais on parie sur 600 minimum, sans les perles ni les pompons.

Copyright : IK ALDAMA/DPA/SIPA

Prada, dans sa grande transparence, avait initialement « oublié » de mentionner que le modèle était copié-collé d’un artisanat millénaire. Une simple coïncidence stylistique, dirait sans doute leur département marketing. Devant la colère indienne, la maison s’est ravisée et a admis, du bout du cuir, une « inspiration venue de districts spécifiques du Maharashtra et du Karnataka ». On attend maintenant le défilé automne-hiver inspiré des babouches du souk de Tataouine ou des charentaises de grand-mère.

Alors que Dior ou Hermès ont déjà collaboré loyalement avec des brodeurs et tisserands indiens, Prada, elle, s’habille d’ignorance et de silence. Mais pas de panique : si la sandale finit en boutique, la marque promet de la faire produire… en Inde. Oui, chez ceux-là mêmes qu’elle n’avait pas jugé bon de citer au départ. La boucle est bouclée, l’orteil aussi. Et c’est peut-être dans ce sandale là que réside le vrai scandale.

Allez, sur ce pas glissé en cuir recyclé d’indécence, je m’éclipse.

Et comme chaque samedi : rions tant qu’il nous reste nos pompes. Prada ou pas.