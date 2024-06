Que sont devenus les magistrats « corrompus » ?

C’était le 1er juin 2022. Le chef de l’État modifie le décret relatif au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et s’octroie plus de pouvoirs. Le jour même, un peu avant minuit, il publie dans le Journal officiel un second décret portant révocation de 57 magistrats.

Ces deux décrets sont considérés comme un véritable séisme ayant frappé le monde des magistrats. Un séisme qui est venu s’ajouter à celui de trois mois plus tôt, le 5 février 2022, quand le président de la République a décidé, de son propre chef, de dissoudre le CSM. Un CSM remplacé, quelques semaines après, par un CSM provisoire aujourd’hui dans le coma. Son président, Moncef Kchaou est, d’après nos informations, parti à la retraite.

Au moment de leur révocation, ils ont été fortement salis par le pouvoir et ses sbires sur les réseaux sociaux et les plateaux médiatiques. On a dit d’eux qu’ils étaient corrompus, harceleurs, fraudeurs, libertins ou trafiquants. On a dit d’eux qu’ils étaient au service des islamistes et de la gauche. On se rappelle encore comment le président de la République a parlé d’une magistrate « aux mœurs légères ».

Deux ans après, il y a lieu de s’interroger où sont-ils maintenant ? Que sont devenus ces magistrats corrompus, sales et adultères ?

Sur les 57 magistrats révoqués, deux sont en prison, à savoir Taïeb Rached et Béchir Akremi. Un seul a été condamné, Taïeb Rached. 54 ont déposé des référés pour réintégrer leurs fonctions dont 49 ont eu gain de cause. À ce jour, le ministère de la Justice refuse d’appliquer les décisions du tribunal et de les réintégrer à nouveau.

S’ils sont si sales comme le pouvoir l’a affirmé, au moment de leur révocation, il y a lieu de s’interroger pourquoi ne sont-ils pas en prison deux ans après ? Et s’ils sont intègres, comme eux-mêmes le crient sur tous les toits, pourquoi n’ont-ils pas été réintégrés ?

Les deux questions sont d’une simplicité enfantine et ne méritent ni débat, ni plaidoiries dans un sens ou dans l’autre.

Ce que l’on sait, c’est que l’écrasante majorité des soi-disant magistrats corrompus ne sont même pas poursuivis en justice. S’ils sont dans cette situation, c’est parce qu’ils auraient refusé de se soumettre aux directives du pouvoir exécutif. Leurs témoignages sont ahurissants et leurs accusations ont touché jusqu’à la première dame.

Ce que l’on sait, c’est qu’ils sont, à ce jour, sans ressources financières pour subvenir à leurs besoins. Il y en a même qui n’ont pas pu honorer leurs crédits bancaires et ont dû faire face à des saisies judiciaires.

Ce que l’on sait, c’est qu’ils ont bien essayé de rejoindre le barreau et se sont acquittés des vingt mille dinars du ticket d’entrée obligatoire, mais l’Ordre des avocats traine les pieds sciemment pour ne pas les réintégrer. Il ne les a pas notifiés du refus les empêchant ainsi de saisir la cour d’appel et il ne les a pas admis répondant ainsi favorablement à leur demande.

Ce que l’on sait, c’est qu’il y a un véritable conflit entre les magistrats et les avocats dont personne ne sort gagnant, ni les magistrats, ni les avocats et encore moins les justiciables.

Ce que l’on voit, c’est que l’on est face à une terrible injustice qui frappe des Hommes de loi.

Le problème des magistrats révoqués et la dissolution du CSM est à l’origine de tous les maux qui frappent actuellement la justice en Tunisie. Ils sont à la source de toutes les injustices que l’on voit dans nos tribunaux. Sans ces deux problèmes, il n’y aurait pas autant d’innocents dans nos prisons.

Ces 49 magistrats déshonorés par le président, révoqués par le pouvoir et ignorés par le barreau sont ceux qui ont dit non à la soumission de la justice. Ce sont eux qui ont défendu l’indépendance de la justice.

En les frappant, le régime de Kaïs Saïed a donné une leçon à tous les autres magistrats : « voici ce qui arrive à ceux qui refusent d’obéir à mes diktats ».

Un jour, et je n’ai aucun doute là-dessus, ces magistrats seront rétablis dans leur honneur et l’État leur présentera des excuses pour les injustices qu’ils sont en train de subir. En attendant, ils sont sans ressources et oubliés de tout le monde.