11% de popularité, 0,4% de moyenne

À suivre ce que relaient les médias publics, redevenus superbement propagandistes, l’actualité de la semaine en Tunisie se résume en la réhabilitation d’une piscine municipale par l’armée nationale. La piscine en question n’est ni olympique, ni un joyau architectural, elle est juste une piscine municipale construite dans les années 1930 dans un quartier où ont grandi le président de la République et l’auteur de ces lignes. Pour les habitants nostalgiques de ce quartier, la piscine a peut-être une grande valeur sentimentale, mais qu’en est-il pour le reste des citoyens de ce pays ? Quelle importance a ou pourrait avoir cette piscine pour que les médias du pays et le président de la République lui accordent toute cette importance ? Elle a beau être jolie, elle a beau être dans un quartier cher au chef de l’État, cette piscine municipale ne peut intéresser qu’une infime minorité de Tunisiens. Plutôt que de s’occuper de cette piscine et de ses souvenirs d’enfance, Kaïs Saïed aurait été plus intéressant s’il s’était occupé de l’hôpital de Kairouan qui a fait l’objet de plusieurs réunions qu’il a lui-même présidées depuis 2020, mais dont le chantier n’a toujours pas démarré. En tout état de cause, l’armée devrait avoir mieux à faire que de s’occuper d’une piscine de quartier.

Le vrai sujet d’actualité de la semaine qui n’a nullement intéressé nos médias publics propagandistes, mais qui touche 100% des Tunisiens, est le chiffre de la croissance 2023 révélé par l’Institut national de la Statistique (INS). 0,4% ! Oui, la Tunisie a réalisé une croissance de 0,4% en 2023, alors que les propagandistes de tous bords parlaient, au début de l’année, d’une croissance supérieure à 3% et meilleure en tous cas que celle de 2022 qui a été de 2,6%.

Ce chiffre reflète l’état d’avancement d’un pays et c’est par son biais que l’on évalue sa santé. Il est aux pays ce qu’est la moyenne annuelle à un élève.

Le 17 novembre 2023, lorsqu’il présentait la loi de finances 2024 devant les députés, le chef du gouvernement Ahmed Hachani s’est engagé à ce que la Tunisie réalise une croissance de 3% en 2024. Théoriquement, elle devrait s’engager sur cette voie de la croissance dès la fin d’année 2023. Or, d’après les chiffres de l’INS, la « croissance » a été de -0,2% au quatrième trimestre et de -0,3% au troisième.

Cette régression est pire que les 0,4% obtenus en 2024, car elle ne présage rien de bon. On peut bien obtenir une mauvaise moyenne, ce n’est pas grave dès lors que l’on s’aperçoit que l’élève est en train d’évoluer et pourrait faire mieux la prochaine fois. Or l’élève Tunisie est actuellement sur une pente descendante et semble aller de mal en pis. Les chiffres des troisième et quatrième trimestres 2023 ne sont pas annonciateurs d’un pays qui va faire mieux en 2024 que 0,4%, ils montrent qu’il va faire pire.

Ahmed Hachani a beau promettre qu’il va faire mieux, ses résultats montrent le contraire. Et comment d’ailleurs pourrait-il faire mieux, alors que son président continue encore à confondre les millions et les milliards et à consacrer son temps aux poubelles de Mnihla (son quartier de résidence avant Carthage) et à la piscine municipale (son quartier d’enfance) ?

À vrai dire, ce zéro de croissance n’étonne que les non-initiés. Cela faisait des années que les analystes et experts politiques et économiques alertaient sur la chute du pays. Les agences de notation internationales ne s’y sont pas trompées quand elles ont fait dégrader la note tunisienne à répétition. En janvier 2023, Moody’s a abaissé la note à Caa2 avec perspectives négatives. En août 2023, c’est l’agence R&I qui a abaissé la note souveraine de B à B-, tout en maintenant les perspectives négatives. Fitch Ratings ne dit pas l’inverse. Les signaux d’alarme ont été tirés depuis belle lurette et le président de la République a beau jouer l’autruche et s’énerver contre ces agences de notation, il ne changera rien à la réalité. Il a beau contester le droit de ces agences de noter la Tunisie, parce que la Tunisie n’est pas leur élève estime-t-il, il ne peut rien contre l’INS dont le rôle premier est de donner des chiffres exacts, froids, dépolitisés. Il a beau mettre au pas les médias publics pour qu’ils parlent de ses visites qui ne servent pas la population, il ne peut rien contre les médias privés qui présentent la réalité comme elle est.

Autre chiffre révélé par l’INS, celui du chômage, lui aussi en hausse passant de 15,2% au quatrième trimestre 2022 à 16,4% au quatrième trimestre 2023. Le régime a beau promouvoir les sociétés communautaires les présentant comme LA solution à l’emploi, il est démenti par la réalité, il est démenti par les chiffres.

Avec zéro de croissance et un chômage en hausse, l’INS ne note pas la Tunisie seulement, elle note le régime de Kaïs Saïed après quatre ans de pouvoir et deux ans et demi de pouvoir absolu.

Qu’a fait de concret le régime ? Rien ! Absolument rien. Il faut le dire, le redire et le crier sur tous les toits pour rappeler aux aficionados de Kaïs Saïed et aux médias publics propagandistes qu’ils sont en train de mentir ouvertement.

L’INS immortalise en chiffres ce que les Tunisiens vivent depuis des mois : pénuries, inflation, désinvestissement et faillites. Ce que l’INS nous a dit la semaine dernière, on le savait déjà, puisqu’on le vivait dans notre quotidien.

Pas du tout idiot, le peuple tunisien dans sa majorité est conscient de l’inefficience de ce régime et de ses mystifications à répétition. C’est vrai qu’il ne s’est pas soulevé encore contre lui et c’est vrai qu’il est silencieux pour le moment, en dépit des critiques des voix d’opposants encore libres et des quelques médias privés qui osent encore dire les choses avec courage.

Les Tunisiens ont beau être silencieux, mais il y a une grogne sous-jacente dont on entend les bribes dans les rayons vides de supermarchés et les longues queues devant les boulangeries. Mais là où le silence désapprobateur des Tunisiens a été assourdissant, c’est incontestablement quand il a superbement boycotté tous les scrutins organisés par le régime. Aux dernières élections, le taux de participation a été de 11% et ce chiffre reflète la vraie popularité de ce régime à 0,4% de moyenne.

Aficionados et propagandistes, continuez à parler de piscines, de sociétés communautaires et de décharges, n’arrêtez pas vos louanges et vos léchages, vous ne changerez rien à la réalité, vous ne changerez rien aux chiffres, ils demeureront plus têtus que tout.