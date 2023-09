Dans la ligne de mire de Kaïs Saïed

J’aurais aimé vous brosser le tableau idyllique d’un pays qui est « sur la bonne voie » (sic), d’un « peuple plus que jamais soudé » (sic) et vous chanter les louanges du régime actuel « le seul à être patriotique » (sic), au lieu de vous servir le sombre discours de ceux « qui veulent déstabiliser le peuple et semer le trouble dans les esprits » (sic). Malheureusement, je n’ai pas la matière pour le faire.

Vous l’aurez remarqué certainement, si vous avez l’habitude de suivre les discours présidentiels. Les médias, la presse et la liberté d’expression et de pensée font partie des sujets préférés de Kaïs Saïed ces dernières semaines. En seulement un mois, la télévision nationale a été sermonnée et rappelée à l’ordre à trois reprises et le travail de la presse a été évoqué dans la majorité des discours. Ceci est tout sauf une coïncidence.

Nul besoin de creuser beaucoup pour analyser le champ lexical des propos présidentiel. Si le Président commence par affirmer brièvement qu’il est « en faveur » de la liberté de la presse, cette brève affirmation est rapidement suivie de « mais ». Entendez par là, « je suis pour la liberté de la presse, mais pas celle que nous avons ici ».

Hier par exemple, Kaïs Saïed a prononcé un discours au conseil de la sûreté nationale. Parmi les thèmes abordés, celui de la liberté de la presse (encore). Le Président a clairement expliqué qu’il était « intransigeant sur la liberté de la presse ». Mais son soutien n’a pas duré longtemps. Cette phrase a été rapidement suivie de « mais ». « Même si la liberté de pensée est, dans bien souvent des cas, absente. La liberté d’expression n’est pas mensonges et diffamations. Ni lynchages et menaces de meurtre », a souligné le Président, exhortant la télévision nationale, avec ses deux chaînes, à « s’inscrire dans la ligne patriotique ». N’avait-il pas dit qu’il n’y avait pas de ligne éditoriale lors de son discours du 18 septembre ?

Dix jours plus tôt, le 8 septembre, il avait reçu la présidente directrice générale de la Télévision tunisienne, pour la sermonner sur « la programmation au sein de la TV nationale ». Un entretien qui a marqué, depuis, une série de remontrances contre la TV nationale, pourtant bien acquise au régime. Saïed estime encore qu’elle ne l’est pas assez et n’hésite pas à l’appeler à l’ordre au grès de ses apparitions publiques.

Le 14 septembre, il avait offert les journalistes au lynchage public (encore) grâce à des propos flous et imprécis. Il aura suffi à Kaïs Saïed de dire qu’un sombre journaliste – il ne dira évidemment pas qui c’est – a contracté des crédits sans présenter de garantie, pour que l’opinion publique s’enflamme. Les journalistes se sont mis à s’accuser entre eux et les Tunisiens ont profité de l’occasion pour cracher leur venin sur « ceux qui profitent du malheur du peuple pour s’enrichir ». Un vrai coup de maitre.

Dès que le Président parle médias, ses propos sont immédiatement suivis de « diffamation », « mensonge », « non-patriotisme », « volonté de déstabiliser le peuple »… Le discours derrière est très simple. Inutile d’être un génie pour le comprendre : ces gens-là sont des menteurs, ils sont malhonnêtes, non-patriotiques et ils ne veulent que vous nuire. Ne les croyez pas.

Les médias et les journalistes –pêle-mêle – sont accusés d’être non-patriotiques, de propager des intox, de servir des agendas et d’œuvrer à déstabiliser le peuple et à le déprimer. La stratégie est vieille comme le monde : diviser pour mieux régner.

Pour lutter contre le climat anxiogène, certains médias ont même essayé – dans une tentative désespérée et plutôt candide - de créer « la presse positive » ou d’inclure dans leur bulletin infos ce qu’ils ont qualifié de « bonne nouvelle du jour ». Histoire de ne pas être obligés d’être tout le temps des oiseaux de mauvais augure. Mais ceci reste anecdotique.

Aujourd’hui, les journalistes, chroniqueurs et faiseurs d’opinion s’accusent entre eux sur les plateaux radio et TV pour savoir qui est le plus patriotique et qui sert de sombres agendas. Les citoyens se clivent pour connaitre qui d’eux détient la vérité et qui s’est laissé embobiner par les pseudo-faiseurs d’opinion…

Mais ces discours, ces accusations floues, générales et souvent sans fondement n’apportent rien de concret au final. Elles ne font que participer au climat anxiogène que nous subissons tous aujourd’hui. Celui qui fait que l’opinion publique préfère privilégier les thèses les plus complotistes au détriment d’une réalité beaucoup moins palpitante et à voir des traitres et des comploteurs à chaque coin de rue. Celui qui fait qu’une panne de courant est mise sur le compte d’un « grand complot général » plutôt que sur celui de la simple incompétence, celui qui qui fait que la crise économique actuelle et les pénuries sont le fruit d’un vaste plan de déstabilisation plutôt que sur l’absence d’une stratégie et de connaissances en gouvernance. Oui, la réalité est beaucoup moins glorieuse, moins palpitante et sensationnelle, mais il est, de ce fait, plus difficile d’y faire face.

En attendant, la croisade contre les journalistes ne s’arrête pas au discours diabolisateur et aux diatribes justifiant toute arrestation, plainte ou traitement abusif. Elle fait que certains d’entre eux sont convoqués pour s’expliquer sur leur travail, que des plaintes sont déposées à cause d’articles et qu’un journaliste croupit derrière les barreaux pour avoir tout simplement fait son travail…