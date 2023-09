Merci Selima, courage !

Imprimer

Les modératrices de Business News ont eu beaucoup de travail hier, pour empêcher les commentaires dégueulasses de paraitre sous l’article relatant la révélation faite par l’ancienne tenniswoman tunisiennes, Selima Sfar. Courageusement, elle a déclaré, au journal sportif français L’équipe, qu’elle avait été violée par son entraineur français, pendant trois ans, alors qu’elle n’en avait que douze ans. Malgré le dégoût que provoque cette révélation et la compassion qu’elle devrait susciter en chaque personne équilibrée, il y a quand même eu des énergumènes qui y ont trouvé matière à rire, à se moquer et même à justifier ce qui est arrivé à la petite fille qu’était Selima Sfar à l'époque.

L’ancienne sportive tunisienne a eu le courage, à près de 46 ans, de faire cette révélation et de faire part d’un traumatisme qui l’a poursuivie depuis son enfance. Un traumatisme qui a eu un impact profond sur tout le reste de sa vie. Certains ne mesurent pas combien il en coûte de parler de ce genre de choses quand on est une personnalité publique comme Selima Sfar. Mais au moins, ces personnes ont cette forme d’humilité devant l’abject. D’autres par contre, et ce ne sont pas les moins nombreux, s’en prennent à la victime et n’hésitent pas à exposer toute la bassesse de leurs esprits malades. On peut les trouver, bien cachés derrière des pseudos ridicules, sur les pages Facebook de tous les médias qui ont publié des articles sur les révélations faites par la tenniswoman.

Si les révélations faites par Selima Sfar poussent ne serait-ce qu’une seule fillette à alerter contre un prédateur sexuel alors elles valent le coup d’avoir été faites. Beaucoup réagissent à tout cela par le déni. « Ce ne sont pas des choses qui arrivent chez nous », « ce ne serait pas possible dans notre pays », et autres affirmations gratuites. Mais la réalité est bien plus dure que ce que l’on croit. Demandez aux femmes de votre entourage, de tous les âges, vous en trouverez sûrement qui gardent un traumatisme dû à une agression sexuelle ou à un harcèlement subi alors qu’elles n’étaient que des enfants. Combien de fillettes ont subi des attouchements, voire pire, par leurs maitres d’école, par un entraineur de sport, par un pervers dans le bus ou simplement dans la rue. Combien ont été agressées par un ami de la famille, par un oncle éloigné ou par un voisin trop insistant. Combien de fillettes ont été violées, touchées, harcelées dans l’impunité la plus totale. Combien de femmes n’en ont jamais parlé à quiconque, combien ont osé le faire mais ont été écrasées par la pression familiale, combien sont arrivées dans un poste de police sans que rien ne se passe ensuite. Tout cela existe et fait remonter, chez les victimes, des douleurs, de la colère, de la honte, de la tristesse. Le mérite de Selima Sfar est d’avoir dépassé tout cela et de s’être faite violence pour que la vérité éclate au grand jour.

Il est certain que la posture la plus confortable est celle du jugement, de l’idée reçue et du préjugé. C’est pour cela que ceux qui s’y réfugient ne se comptent plus. C’est pour cela que les victimes, même des décennies après les faits, n’osent toujours pas en parler. Car malheureusement, les victimes doivent, aussi, vivre avec le poids du regard de la société en plus du poids de ce qui leur est arrivé. Cela s’applique également à Selima Sfar qui verra tous ses exploits sportifs et sa réussite professionnelle relégués au second rang après son statut de victime de viol. Non seulement la société ne fait rien pour prévenir les mineurs des agressions sexuelles, mais en plus, elle fait payer les victimes.

Selima Sfar a fait preuve d’un grand courage en faisant cette révélation dans un média qui a une notoriété mondiale. L’ancienne tenniswoman s’est livrée, en toute franchise et en connaissance de cause. Elle doit savoir quel impact cela aura sur elle et sur son image, et pourtant, elle l’a fait. Merci à elle au nom de toutes celles qui n’ont pas encore franchi ce pas. Maintenant, souhaitons lui du courage et de la force pour affronter tout ce qui va suivre cette révélation. Merci Selima, courage !