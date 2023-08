Une liste interminable de boucs émissaires

Un nouveau limogeage aujourd’hui décidé par le chef de l’État. Celui du gouverneur de Kairouan, Mohamed Bourguiba, en poste depuis juillet 2019. Ce que le chef de l’État lui reproche ? C’est la lenteur de l'exécution du projet de l'hôpital universitaire Roi Salman à Kairouan.

Le 5 août, des citoyens avaient « fêté » l’anniversaire de construction de cet hôpital annoncé et attendu depuis des années. En réalité, seule une porte en fer trône à côté de quelques mètres de murailles dans un terrain vide avec comme inscription : « hôpital du Roi Salman à Kairouan ».

La veille, le gouverneur avait pris part à une réunion à Carthage portant sur les projets réalisés en collaboration avec d'autres pays, dont celui de l’hôpital universitaire Roi Salman à Kairouan. Le chef de l’État avait, alors, accusé « des groupes de pression et des infiltrés au sein des institutions de l’État empêchaient leurs réalisations ». 24 heures plus tard, le gouverneur est mis à la porte.

Ce projet avait pourtant été annoncé depuis 2015 par le ministre de la Santé de l’époque Saïd Aïdi. Il n’avait, depuis, pas bougé d’un iota. Pourquoi seul l’actuel gouverneur de Kairouan en serait-il tenu responsable ? Il fallait bien un bouc émissaire pour que les laudateurs s’inclinent et le peuple applaudisse.

Ce sinistre projet rappelle un autre, toute aussi déroutant. Celui de l’hôpital chinois de Sfax. Rappelez-vous, le 10 décembre 2020, le président de la République, Kaïs Saïed, avait inauguré, le nouvel hôpital de Sfax, financé par un don chinois de 200 millions de dinars.

D’une capacité de 250 lits, l’hôpital devait initialement servir à épauler la capitale du Sud dans la pandémie de Covid-19. Il aurait dû, par la suite, être remis à l’Armée et exploité comme hôpital militaire multidisciplinaire afin d’aider l’hôpital régional, très mal en point, à accueillir le flux de malades arrivant de Sfax mais aussi des villes avoisinantes.

Tous ceux qui passent par-là constateront que l’édifice est, depuis la pandémie, resté désert. Malgré ses « services d'accueil, ses cabinets extérieurs, son unité de soins intensifs, ses cinq salles d'opérations, son service d'anesthésie et de réanimation et son service d'urgence » annoncés par Carthage le jour de l’inauguration, ses portes restent fermées depuis des années et aucun patient n’y est admis. Triste constat dans une ville qui, malgré son importance économique et démographique, dispose de l’un des pires hôpitaux universitaires du pays.

Le fait que l’hôpital chinois de Sfax soit encore fermé est-il, lui aussi, le fruit de complots ourdis dans l’ombre ? Est-ce le travail de groupes de saboteurs et de groupes de pression ? Est-ce l’action de lobbies qui ne veulent que saboter l’action gouvernementale ?

Tout comme Sfax, sans gouverneur depuis janvier, la ville de Kairouan s’ajoute aujourd’hui à la liste des gouvernorats sans gouverneurs. Elle attendra, aux côtés de Gabès, Béjà, le Kef…, la nomination d’un nouveau gouverneur qui devra rattraper les dossiers qui trainent depuis des mois. Tous sont sur des sièges éjectables.

Kaïs Saïed semble croire que les limogeages sont la seule manière de résoudre une crise. A la crise du pain, il avait rétorqué en mettant à la porte le PDG de l’Office des céréales. À celle de l’eau, il remercia sans ménagement le PDG de la Sonede. À la crise économique, il met à la porte sa cheffe du gouvernement. Depuis ces limogeages tonitruants, annoncés sans explication, aucune, les choses n’ont pas changé.

Le Président n’est évidemment pas dupe. Il sait très bien que ces limogeages n’agiront pas comme un coup de baguette magique pour résoudre des situations inextricables. Il s’agit, cependant, de la solution la plus immédiate – et la plus facile – à une situation qu’il ne maitrise pas et à laquelle il ne connait aucune issue possible.

Pour l’heure, le Président, avec entre ses mains l’ensemble des pouvoirs, n’arrive pas à se faire obéir. L’appareil de l’État est visiblement incapable d’appliquer la politique de l’État. Force est de constater que cette politique – et toute la stratégie présidentielle – semble échapper à ceux chargés de la mettre en place. Elle échappe d’ailleurs à celui-là même qui l’a instaurée tellement elle est en décalage total avec la réalité.

Seuls les fidèles laudateurs du chef de l’Etat persistent à dire que son plan est clair. Pourtant, n’avaient-ils pas dit ce matin que « celui qui ne sait pas prendre des décisions, n’a qu’à rester chez lui » ? Ceci s’appliquerait-il à celui qui croit tout résoudre à travers des limogeages ?