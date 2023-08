Ahmed Hachani et Awatef Daly ne peuvent pas faire partie de la liste des Tunisiens à plaindre

Ces diplomates qui ont reçu vendredi leurs lettres de créance seront amenés, selon des directives explicites et strictes du président de la République à défendre l’image de la Tunisie et de traiter d’égal à égal avec les pays où ils ont été affectés. Autant dire directement, franchement et sans détour, que leur mission est quasiment impossible et qu’elle se soldera par un échec cuisant et annoncé.

Ce n’est ni par manque de patriotisme, ni par une quelconque tendance défaitiste que cette projection a été élaborée. Au contraire, chaque Tunisien serait heureux de voir les représentants de son pays traiter dignement, sur la base du respect et des rapports équitables avec tous les pays et les partenaires économiques ou financiers. Ce fut le cas au cours de l’âge d’or de l’ É tat tunisien, il n’y a pas si longtemps. Ce n’est plus le cas aujourd’hui et depuis quelques années. L’image de la Tunisie est fortement dégradée aux yeux du monde. La responsabilité incombe aux néophytes en politique qui se sont succédé pour gérer les affaires publiques, leurs erreurs mortelles, leurs incompétences avérées et leurs choix souvent intéressés. Le président Kaïs Saïed assume sa part de responsabilité dans la déliquescence de l’image du pays. Ses décisions à l’adresse de l’étranger sont brusques, incomprises, parfois choquantes. Son discours destiné aux partenaires de la Tunisie est cacophonique et ne passe pas même s’il fait des heureux parmi ses fans et chatouille l’égo des masses des sans-culottes à l’intérieur du pays.