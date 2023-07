Aucun retour en arrière possible, mais une fuite en avant certaine

Deux ans déjà. Deux ans de trop. Deux ans qu’on vit au tempo que nous impose un Président ubuesque. Un 25 juillet 2021 mémorable. Une soirée où l’histoire de la Tunisie a encore basculé, du côté obscur dira une minorité qui aura osé l’ouvrir, vers la lumière et des sommets insoupçonnés dira une majorité aveuglée par le désespoir.

Vous aviez peut-être applaudi en cette soirée au cours de laquelle, le Président, l’air grave, avait sifflé la fin de la récréation. Vous étiez même sortis claxonner et partager votre bonheur et mauvaise-joie avec une foule qui n’en pouvait plus des blocages et des magouilles. Les Tunisiens en avaient réellement marre d’une classe dirigeante arrogante, combinarde et incompétente. Le visage grave présidentiel et ses décisions tonitruantes étaient, pour la majorité, la bouée de sauvetage à laquelle s’accrocher pour éviter le naufrage.

Que la démarche soit douteuse, que la législation ait été contorsionnée ? peu importe pour tous ces braves gens tant qu’on leur vendait de l’espoir matérialisé en une seule et unique personne. C’est que ces braves gens ont vomi l’ersatz de démocratie que leur servaient Ennahdha et ses acolytes. Ils ont conclu, à tort, que c’était ça la démocratie et qu’elle leur était donc néfaste. C’est que, aussi, dans l’inconscient collectif on ne s’était pas encore départi de l’héritage d’un Père du peuple, d’un Pater patræ qui endosserait à lui seul tous les pouvoirs. Entre plus de trente années de combattant suprême et vingt années d’artisan du changement, les vieux réflexes sont durs à déboulonner et ce n’était pas la cacophonie des dix dernières années, avec ses bons et mauvais côtés, qui aurait aidé.

Ainsi, par désespoir, les Tunisiens ont mis tous leurs espoirs entre les mains énigmatiques d’un Président atypique. A coup de « il est intègre ; ça ne peut pas être pire que les autres ; il n’a pas d’assise idéologique ; c’est monsieur propre », etc., ils ont ravivé le culte de la personnalité resté latent et ont conforté le Président dans son délire messianique.

Pourtant, si on s’est débarrassé d’une décennie « noire », celle qui s’annonce n’est pas près de ramener, tout au moins, les nuances de gris. En dépit des péripéties des ces deux dernières années, les applaudisseurs continuent d’applaudir. Il est vrai que leur nombre a diminué, mais la tendance se maintient. Pour combien de temps encore ? ça, c’est l’avenir qui nous le dira. Quoi qu’il en soit, biberonnés au complotisme et aux affaires poudre aux yeux, ils continuent de croire que le miracle jaillira des patoches présidentielles. Grand bien leur fasse.

En ce 25 juillet 2023, le président de la République n’a daigné commémorer ni la République, ni son accession aux pleins pouvoirs. Il ne nous a même pas gratifiés de l’un de ses beaux discours dézinguant, à tout-va, ceux qui osent encore critiquer sa démarche. Il a préféré s’offrir un bain de foule et distribuer des promesses paternalistes à des gens qui lui criaient leurs doléances : « on n’a plus d’eau courante monsieur, on ne trouve plus de pain votre excellence, beaucoup trop de coupures d’électricité en cette canicule votre altesse, la vie est trop chère… ». Ensuite, il est rentré et ses services ont accompagné les images de la balade d’une promesse juillettiste : « le chef de l’Etat a assuré au peuple qu’il n’y aura aucun retour en arrière ». A la place, on écope d’une fuite en avant certaine, avec un pouvoir qui passe à côté des solutions et qui ne mesure aucunement les conséquences futures de ses agissements.

Deux ans de perdus.

PS : Hommage à Ali Ben Salem décédé le 26 juillet. Grand militant qui a porté les valeurs de liberté et de démocratie sous l’occupation française, sous Bourguiba et sous Ben Ali. Puisse l’héritage de ses luttes perdurer. On en a plus que jamais besoin.