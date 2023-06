Y a-t-il des chances que ça marche ?

Tout est entre les mains d'un seul homme qui, fort de son hégémonie, est habilité à agir comme bon lui semble. Sauf qu'à notre grand étonnement, rien ne se passe à part des tergiversations et des voltes face sans grand impact. Bien qu'en théorie, il est armé de tous les outils pour gouverner, en réalité il est embourbé dans des pièges qu'il a lui même posé. D'un côté il ne cède rien à ses opposants qu'il considère comme traitres et corrompus, et met à l'écart ses partenaires dont il a l'air de se méfier, refusant de les impliquer de quelque manière que ce soit dans le processus de "transformation" qu'il promeut. D'un autre, il ne veut endosser la responsabilité d'aucune initiative, par peur de perdre le soutien du peuple - pilier essentiel de son pouvoir, qui après tant de désillusions et de concessions, et en l'absence de corps intermédiaires pour le contenir, est devenu à fleur de peau et imprévisible dans ses appréciations.

On pourrait concéder que Saïed subit le cumul des problèmes de décennies avant lui, certes, c'est un fait. Mais il est nécessaire d'admettre également qu'il subit surtout le retour de manivelle de son attitude fermée et agressive vis-à-vis des forces vives du pays. Un homme, à l'entourage restreint, porteur d'un projet approximatif, sans réelle expérience, ne peut prétendre sauver, seul, un pays comme la Tunisie. Un pays qui semble facile à transformer, principalement de par sa taille et sa composition sociale aux abords homogène, mais qui en réalité présente des complexités subtiles qui ont remis en question les capacités des meilleurs, et qui nécessitent une réflexion plus approfondie et des solutions plus originales.

Pendant la transition démocratique, nous nous sommes obstinés à vouloir tout imputer aux islamistes, en nous déchargeant de toute responsabilité dans l'échec collectif. De la même manière, Saïed et son régime adoptent la même attitude en divisant le pays en patriotes et traitres, et en résumant la solution à la seule élimination de ces derniers. Néanmoins, il existe des différences substantielles entre les deux phases qu'on doit garder en tête. Pendant la décennie précédente, les attitudes méfiantes des uns et des autres ont certes conduit à un statuquo qui a empêché le pays d'avancer, mais ont également permis l'édification des institutions et des repères moraux, garanties essentielles contre l'effondrement. Nous étions face à une classe politique collectivement incompétente, bien qu'individuellement intéressante, sans réelle vision pour le pays, mais qui du fait du système politique qu'elle a mis en place se neutralisait d'elle-même, évitant ainsi tout abus aux conséquences irréversibles. En contrepartie, ce qu'entreprend le Président actuel, avec l'aval d'une majorité du peuple, est bien plus vicieux et dangereux. Il détruit les institutions, élimine tous les garde-fous et met en place un système basé sur l'arbitraire avec tout ce que cela porte comme conséquences néfastes sur la dynamique économique et sociale. Il démonte un à un tous les repères de la société tunisienne, sans apporter le moindre projet socio-économique en alternative. De ce fait, la contrebande est à son apogée, la corruption s'intensifie et l'Etat et le tissu économique formel se liquéfient littéralement.

C'est un fait, Saïed ne peut pas réussir en continuant sur cette lancée. Tout comme ses prédécesseurs, il n'arrive pas à transformer l'essai, et ce pour les mêmes raisons, à savoir sous-estimer le pays et ses problèmes, et s'obstiner à trouver des explications simplistes à des situations complexes. Il a bien évidemment réussi son tour de force et mis la main sur le pays, en installant la peur et la méfiance partout, éliminant ainsi tout obstacle. Néanmoins, ce n'est pas ce qu'on attend d'un dirigeant, car même un dictateur se doit d'apporter des résultats.

Mais ça ne s'arrête pas là, l'échec n'est pas ce qui peut arriver de pire, car le vrai danger c'est l'attitude de Saïed lorsqu'il sera consommé. Face à une configuration de plus en plus complexe, où les marges de manœuvre se rétrécissent de jour en jour, quelle sera l'attitude du Président ? Serait-il capable de se rendre compte que sa méthode n'est pas la bonne le moment venu ? Aurait-il le courage et l'ouverture d'esprit nécessaires à un leader politique d'avouer son propre échec ? Saura-t-il laisser la place ? Au vu de l'actualité, il est difficile d'être optimistes, tant les représailles se multiplient et s'intensifient contre les opposants, les journalistes et tous ceux qui osent critiquer le pouvoir.

Alors sommes-nous condamnés à une perpétuelle désillusion ? Ou bien cette fois nous aurons la chance d'assister à un sursaut de conscience ? Rien n'est sûr. Ce qui l'est c'est que l'avenir du pays est incertain, qu'en continuant à tourner en rond nous restons à la merci du hasard et surtout d'amis qui ne nous veulent pas forcément du bien, et cela n'est pas du tout rassurant.