Hausse vertigineuse du Bonheur National Brut

Dommage que le président de la République, Kaïs Saïed, n’ait pas continué à théoriser sur la brillante notion qu’il a importée du Bhoutan, le Bonheur National Brut. C’est que nous en avons à revendre du bonheur en Tunisie. Ce sont les joueurs de notre équipe nationale de football qui se sont occupés, hier, de nous fournir en bonheur en se qualifiant pour la coupe du monde du Qatar.

Des centaines de personnes, comme en manque, sont sorties dans les rues célébrer la qualification de la Tunisie. L’équipe nationale n’a marqué aucun but, le dispositif tactique était chancelant, nous n’avons pas enchainé trois passes, le tout dans un stade devenu vétuste, mais nous nous sommes qualifiés. Il ne nous en faut pas plus pour augmenter le Bonheur National Brut de la Tunisie.

Mais même en dehors du football, nous n’avons pas à nous plaindre. Une partie des Tunisiens a déjà pu expérimenter le bonheur de se retrouver sans eau pendant cinq jours, car ils étaient conscients que les travaux effectués étaient dans leur intérêt. C’est du moins ce qu’avait affirmé le président de la République, Kaïs Saïed en supervisant lui-même les travaux de la Sonede. Mais aujourd’hui, le bonheur prend une dimension nationale. Nous nous retrouvons avec un chef de l’Etat omnipotent qui fait ce que bon lui semble à toute heure du jour et de la nuit. Une cheffe du gouvernement effacée qui n’a toujours pas pris la parole pour s’adresser aux Tunisiens. Une assemblée, bien que gelée, qui tente de rappeler au monde son existence, et même Hela Rokbi revient à la télévision ! Que demander de plus !

Pas très loin de cela, nous avons un gouvernement présidé par une gentille dame, Najla Bouden, qui va entrer, vraisemblablement en confrontation directe avec Noureddine Taboubi, patron de la puissante UGTT. Objet de la controverse ? L’obtention d’un accord avec le FMI moyennant un gel des salaires dans la fonction publique et la levée progressive de la subvention, rien que ça ! Ce même gouvernement avait émis comme hypothèse pour sa Loi de finances d’avoir signé un accord avec le FMI avant la fin du premier trimestre 2022. Quel rapport avec le bonheur national brut me diriez-vous ? Et bien c’est l’exercice démocratique dans toute sa splendeur entre le gouvernement et le syndicat. Ce genre d’échange n’existe pas dans beaucoup d’autres pays. Nous devrions être fiers et heureux de confier notre présent, notre avenir et celui de nos enfants à des incompétents et des opportunistes.

Le bonheur vient aussi de la situation économique du pays. Plusieurs observateurs avisés de la chose économique dans notre pays voient également leur bonheur national brut augmenter du fait d’un constat très simple : ils ne comprennent toujours pas comment ça tient encore ! Une étonnante résilience de l’économie tunisienne qu’ils admirent avec un grand bonheur. Notre pays ne produit plus de richesse, la pression fiscale est insupportable, tous les voyants sont au rouge et l’Etat est aux abonnés absents. Pourtant, il y a encore de l’électricité, il y a encore des voitures qui roulent et des gens qui vont dans les magasins. Ne nous attardons pas non plus sur la notation pas très souveraine de CCC, les économistes sont bien connus pour leur pessimisme. Par contre, il se murmure dans les couloirs de la Banque centrale de Tunisie que le taux d’intérêt directeur pourrait être augmenté. La flambée des prix sans création de richesse équivaut à de l’inflation. La BCT, pour contrer cette inflation et tenter de la maitriser, ne dispose que de l’outil du taux d’intérêt directeur. Cela veut dire que le TMM va augmenter, ce qui implique que les mensualités des prêts contractés vont augmenter en conséquence. Le pire c’est que la location de l’argent deviendra plus chère, ce qui finira par étouffer les rares soubresauts et tentatives d’investissement que les entreprises tunisiennes peuvent espérer faire. Ce sera un énième coup de frein à une économie qui peine déjà à avancer. Par conséquent, c’est la vie quotidienne des Tunisiens qui sera directement impactée en termes de prix et en termes d’emploi, au moins. Mais rien qui impactera le Bonheur National Brut de la Tunisie car tout le monde est conscient du fait d’être dans un instant historique.

D’ailleurs, c’est pendant cet instant historique que la pratique démocratique a été portée à sa forme la plus accomplie à travers la consultation nationale. Nous avons la chance d’avoir un pouvoir qui nous consulte, qui veut avoir notre avis pour déterminer la trajectoire du pays. Seuls les haineux diront que c’est une consultation dirigée qui n’a pour seule fonction que de donner un semblant de légitimité à un plan présidentiel déjà établi. Mais ceux-là ne voient pas la chance que nous avons un président si honnête, si rempli de bonne volonté, qu’il est allé lui-même mettre son énorme popularité en péril en ne totalisant que 500 mille participants à sa consultation.

Le bonheur est une chose fragile qu’il faut préserver et surtout apprécier. Nous vivons aujourd’hui dans notre pays une période où le bonheur national brut est au plus haut. Si l’on continue comme ça, viendra un temps où nous nous remémorerons ces jours-ci en disant qu’on était heureux.