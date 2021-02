Saïed, Mechichi...et une canette de Coca

Selon une étude récemment menée par un très sérieux scientifique britannique, la quantité de tous les coronavirus dans le monde pourrait être contenue dans une canette de Coca.

Farfelue ? Pas tant que ça lorsqu’on imagine l’idée qu’ouvrir une canette de soda et répandre son contenu – aussi petit soit-il – sur le monde puisse chambouler le mode de vie d’une planète entière pendant des années. De toutes petites choses ont plus d’impact que ce qu’on imagine.

Si le coronavirus est si facilement, du moins en théorie, quantifiable, la bêtise humaine, elle, est infinie et incommensurable.

Un mois, jour pour jour, que les onze nouveaux ministres de Hichem Mechichi ont été nommés. 31 jours, soit 744 heures, que des noms ont été donnés mais qu’ils ne sont toujours pas en exercice. Sombres soupçons de corruption planant sur quatre d’entre eux dénonce le chef de l’Etat. Noble dessein mais piètres méthodes.

« Vous savez ce que je sais, et je sais ce que vous savez », dixit le chef de l’Etat, mais en réalité personne ne sait réellement ce qui retarde autant la prise de fonction des nouveaux ministres dans une des périodes les plus critiques que le pays ait traversées dans son histoire moderne. Ou plutôt, nous savons qu’il s’agit d’une vulgaire guerre d’égos mais avons encore trop d’espoir (et trop de fierté) pour oser l’avouer…

Cinq ministres dont Hichem Mechichi se déleste. En pleine crise, que des ministres cumulent des tâches pour lesquelles ils n’ont pas de compétences avérées ne semble gêner personne. Confier les Domaines de l’Etat au ministre de la religion ne semble pas choquer outre-mesure. Au diable l’intérêt de l’Etat, tant qu’on arrive à ne pas perdre la face…et à gagner un peu de temps.

Deux heures de temps pour écrire un manuscrit de Carthage à la Kasbah (ce chiffre n’est basé sur aucune étude scientifique mais est une estimation prenant en compte la qualité de l’encre, l’inclinaison des mots et d’éventuels brouillons devant être refaits). Ce manuscrit, superbement calligraphié et utilisant des références datant de la « Jahiliya » que vous et moi ignorions jusqu’hier et qui, au fond, ne dit rien de plus que ce qui a déjà été répété plusieurs fois ces trente derniers jours. A quoi bon ? C’est parce que le chef de l’Etat a besoin de sa mise en scène pour exister. Du papier à lettres, une plume, une minute très gênante avec le chef du protocole, un rappel du jour du jugement dernier et des sermons. Encore des sermons…

31 jours, Kaïs Saïed gagne 18 points dans les sondages (dernier sondage Sigma) et se place avec 57% en tête des intentions de vote pour la prochaine présidentielle. Le peuple aime les symboles et n’accorde visiblement que très peu de crédit aux fondements.

Mais ce chiffre n’est pas celui qui dérange le plus, pendant que les deux têtes de l’exécutif se livrent une inutile et chronophage guerre des quéquettes en attendant de savoir qui a la plus grosse, les chiffres ne mentent pas. 35% de chômage chez des jeunes dépités et au bord de l’implosion, un revenu par habitant en baisse de 30%, une dépréciation du dinar de 40%, une récession de 9%, une inflation de 6%, une dette publique estimée à 85% du PIB et encore des mauvaises nouvelles…

La prochaine présidentielle aura lieu dans trois ans et demi. Avons-nous retenu la leçon ? Allons-nous cette fois-ci enfin faire les bons choix ? Et, plus important que tout, le pays attendra-t-il que nous nous décidions enfin à le faire ? Peut-être avons-nous juste besoin d’une canette de Coca – autrement dit une catastrophe - pour nous remettre les idées bien en place…