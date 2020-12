Questions aux électeurs d’Al Karama

Pourquoi irait-on élire un Mohamed Affes ou un Seif Eddine Makhlouf ? C’est une question réellement profonde qui reflète, dans les travers de sa réponse, des complexes psychologiques et sexuels, une profonde ignorance et surtout un grand désarroi. Il faudrait une expertise, bien au-dessus de nos modestes moyens, pour circonscrire tous les aspects de cette question. Pour comprendre comment une débilité comme « Bourguiba a vendu le fer nécessaire à la construction de la Tour Effel » peut marcher et être crue. Pire, elle se transforme en acte de vote !

Par contre, il serait intéressant de se pencher sur le cas des électeurs Al Karama, un peu plus d’un an après l’accession à l’Assemblée. Comment peuvent-ils encore avoir confiance en cet être politique qui ment effrontément ? La Coalition a choisi comme slogan « on n’a que notre franchise », mais la réalité est toute autre. Quand on a fait son beurre électoral sur les richesses volées de la Tunisie, notamment le pétrole et le sel, pourquoi fuir la commission parlementaire des richesses naturelles et de l’industrie, et l’abandonner à « l’ennemi » Abir Moussi ?

Une partie non négligeable de la campagne de la coalition Al Karama s’est faite sur une supposée proximité avec le président de la République, Kaïs Saïed, même les photos de ce dernier ont été illégalement utilisées. Pourquoi aujourd’hui la coalition des détenteurs de la vérité et des « vrais hommes » lui a tourné le dos et ne fait que lui porter atteinte à chaque fois que l’occasion se présente ?

« Nabil Karoui est un mafieux et il est propriétaire d’une chaîne de télévision sioniste qui diffuse son poison dans la société tunisienne », « Rached Ghannouchi a trahi la révolution et s’est fait des amitiés avec les membres de l’ancien régime et il le perpétue à sa manière ». C’est le genre de discours et d’affirmations véhémentes que l’on a entendues de la bouche des membres de la coalition Al Karama pendant la campagne. Pourtant, tout cela a été très vite oublié aussitôt franchies les portes de l’Assemblée. Comme toute personne qui n’a pas l’humilité d’apprendre et qui pense tout savoir, Al Karama s’est vite transformée en gentil toutou obéissant car elle s’est heurtée à la vraie politique qui se fait entre quatre murs, pas sur les plateaux ni dans les places publiques. L’un des résultats de cette baffe est que Al Karama s’est précipitée pour proposer un amendement du décret-loi 116 pour les beaux yeux de leurs patrons, et au profit de chaînes illégales comme Nessma et Zitouna TV. Al Karama n’a pas seulement marché, elle a couru comme un gentil toutou qui ramène son jouet. Alors pourquoi continuer de les croire quand ils parlent de leur mensongère « propreté révolutionnaire ».

Ils prétendent que ce sont eux les vrais représentants et enfants de la révolution tunisienne. Ils ont apparemment acheté les droits d’auteur et ils gueulent, depuis longtemps déjà, qu’ils sont les vrais révolutionnaires qui vont nettoyer, réformer, réparer et punir. Mais encore une fois, ils mentent. La liste officielle des blessés et des martyrs de la révolution n’a pas encore été publiée dans le Journal Officiel. C’est une situation qui dure depuis des années maintenant. Pourtant, Al Karama a soutenu le gouvernement de Hichem Mechichi, même s’ils ont tenté de dire l’inverse, mais nous ne sommes pas à un mensonge près. N’ont-ils pas été capables ne serait-ce que de négocier la parution de cette liste en contrepartie de leur soutien ? Pourquoi le fait que Seif Eddine Makhlouf soit le président de la commission parlementaire des blessés et des martyrs de la révolution n’a-t-il pas fait avancer les choses ? Est-il trop occupé à faire des grimaces à l’Assemblée ? Pourquoi la présence au sein du Parlement d’un Mohamed Ghariani ne dérange nullement les membres d’Al Karama qui semblent plus préoccupés par les mœurs des femmes que par leur « virginité » révolutionnaire ? Pourquoi les membres d’Al Karama n’ont rien dit sur les crimes rapportés par le rapport de la cour des comptes alors qu’ils étaient les premiers à accuser Qalb Tounes de tous les maux en période électorale ?

Comment peut-on élire une personne assez stupide pour croire qu’on peut trouver un puits de pétrole grâce à une petite recherche sur Google Maps ?

En démocratie, l’erreur est permise. Combien d’électeurs se sont fait berner par des discours populistes promettant d’éliminer Ennahdha ou d’employer des centaines de milliers de personnes. Par contre, cela devient criminel quand on se fait avoir plusieurs fois, par le même discours. Là, il s’agit de bêtise.

Outre les pitreries du Parlement, hier le personnel médical tunisien a tenu un sit-in national de grande envergure pour dénoncer la situation de la santé publique en Tunisie. Demandez-vous ce que propose votre coalition ou votre élu concernant la santé et la situation des hôpitaux. Demandez-vous ce qu’ils proposent pour votre pouvoir d’achat, pour votre transport, pour l’éducation de vos enfants. Pour l’instant, ils ne vous parlent que de l’entre-jambes des autres, des mœurs des femmes, car ça vous excite. Ils vous donnent du foin, et vous en redemandez. L’un des autres slogans de la coalition vient de son chef, Seif Eddine Makhlouf qui dit : « Si la coalition Al Karama était un homme, elle serait Mohamed Affes ». Faut-il qu’ils se foutent encore plus de vos gueules ?