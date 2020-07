LOpel Mokka, deuxième du nom dévoilé !

Le constructeur automobile allemand Opel dévoile la deuxième génération de son best-seller compact, Mokka. Totalement renouvelé, le véhicule est une boule d’énergie qui allie parfaitement plaisir et modernité. Il est capable de rouler en électrique sans émissions, offre un très haut rendement énergétique et se révèle plus compact que jamais. Il est ainsi parfaitement armé pour affronter la jungle urbaine, même si emprunter l’autoroute en toute sécurité ne lui fait pas peur.

Malgré un empattement légèrement plus long (+2 mm), le nouveau Mokka est 12,5 cm plus court que la génération précédente, tout en offrant à ses cinq passagers un volume de coffre similaire allant jusqu’à 350 litres. Sa longueur totale de seulement 4,15 mètres le rend très facile à manœuvrer et à garer dans les zones urbaines et suburbaines. La silhouette du nouveau Mokka surprend avec ses proportions atypiques. Particulièrement soigné jusque dans les moindres détails, il affiche une grande force de caractère définie par des porte-à-faux courts et une large empreinte au sol. Le nouveau venu se distingue également en étant le premier modèle à afficher le futur visage de la marque et la nouvelle génération de planche de bord entièrement numérique : Opel Vizor à l’avant, et Opel Pure Panel dans l’habitacle. Exit les écrans analogiques, exit aussi toute fioriture décorative fantaisiste et inutile : l’ambiance à bord est à la sobriété et à la clarté. Les informations fournies se concentrent sur ce qui est vraiment nécessaire. Le tableau de bord s’étire sur la largeur et intègre deux larges écrans ; celui qui se trouve devant le conducteur mesure jusqu’à 12 pouces. Toutefois, pour garder une utilisation intuitive et permettre au conducteur de rester concentré sur la route, les designers d’Opel ont conservé les boutons de commande des fonctions essentielles, évitant ainsi une errance hasardeuse dans les menus.

Le nouveau Mokka perpétue la tradition Opel : proposer les technologies innovantes des classes supérieures à un large éventail d’acheteurs. Il s’agit notamment de systèmes avancés tels que l’ACC (Advanced Cruise Control, le régulateur de vitesse avancé), dont la fonction stop and go permet au conducteur de supporter les embouteillages : le Mokka-e électrique adapte automatiquement ses évolutions en fonction du rythme adopté par le véhicule qui précède, sans nécessiter d’action sur le frein ou l’accélérateur. En outre, le système de positionnement actif dans la voie (Active Lane Positioning) maintient automatiquement le nouveau Mokka au centre de sa voie. Le système d’éclairage offre lui aussi des technologies de haut niveau avec l’éclairage matriciel IntelliLux LED® adaptatif et donc anti-éblouissement. Composé de 14 éléments, il est unique dans la catégorie. Toutes les versions du Mokka sont équipées en série de feux LED à l’avant et à l’arrière, d’un frein de stationnement électrique ainsi que d’un système de reconnaissance des panneaux de signalisation. Une caméra de recul panoramique à 180 degrés est également disponible.

Le nouveau Mokka est basé sur une nouvelle déclinaison de la plate-forme multi-énergie CMP (Common Modular Platform) du groupe, particulièrement efficiente. Ce système modulaire léger et efficient offre une flexibilité maximale dans le développement des véhicules et permet l’utilisation d’un groupe motopropulseur purement électrique à batterie, ou bien de moteurs thermiques. Le client a le choix. L’équipe d’ingénieurs de Rüsselsheim a beaucoup travaillé sur l’abaissement du poids, ce qui permis de gagner jusqu’à 120 kg par rapport à la génération précédente. Dans le même temps, la rigidité de la carrosserie a été améliorée : elle gagne jusqu’à 30% de rigidité en torsion dans le cas de la version électrique, grâce à la structure de batterie intégrée à faible encombrement. Les avantages sont évidents : le nouveau Mokka consomme beaucoup moins d’énergie, tout en étant beaucoup plus réactif, agile et agréable à conduire.

Pour la première fois dans l’histoire d’Opel, le nouveau Mokka sera disponible dès le premier jour en version purement électrique. Au volant, aucune émission à bord du Mokka-e, et un grand plaisir de conduite. Le moteur électrique délivre 100 kW (136 ch) avec 260 Nm de couple, dont l’intégralité est disponible dès le démarrage. La rapidité de réaction, l’agilité et le dynamisme sont les grands points forts du Mokka-e. Le conducteur a le choix entre trois modes de conduite – Normal, Eco et Sport – et peut ainsi opter pour le comportement le plus équilibré ou le plus pétillant, selon son humeur. La vitesse de pointe est limitée électroniquement à 150 km/h pour préserver l’énergie stockée dans la batterie de 50 kWh et l’autonomie. L’Opel Mokka-e est équipé en série d’un système lui permettant de se raccorder à une borne de recharge rapide de 100 kW CC. Il est ainsi possible de recharger 80% de la batterie en seulement 30 minutes. Il offre une autonomie purement électrique atteignant en mode Normal 322 kilomètres en cycle WLTP. C’est en mode Eco que le conducteur peut profiter de l’autonomie maximale. Wallbox, borne de recharge à grande vitesse ou simple câble pour prise de courant domestique : le nouveau Mokka-e est prêt pour toutes les options de recharge, du monophasé au triphasé 11 kW. Autre atout : la batterie est couverte par une garantie de huit ans.

Au volant, le Mokka de nouvelle génération se révèle particulièrement vif, amusant et agile. Le début de la commercialisation interviendra à partir de la fin de l’été 2020 et la disponibilité en concessions se fera à partir du début 2021. Le nouveau venu sera également proposé avec des moteurs diesel et essence particulièrement sobres.

A l’aube de cette deuxième génération, le Mokka revient tout simplement au patronyme de Mokka, tout comme à ses débuts en 2012. Pour la première fois chez Opel, le nom du modèle s’étend fièrement au centre du panneau arrière. Le constructeur fait appel à une nouvelle police de caractères, dont le dessin technique est sculpté tout en finesse. Au lancement de la première génération de Mokka, la voiture avait marqué les esprits avec ses dimensions compactes et son apparence de baroudeur. Le nouveau Mokka est encore plus compact et robuste, mais adopte un style beaucoup plus moderne : plus efficient, plus pur et plus personnel, avec des porte-à-faux nettement plus courts (moins 61 mm à l’avant, moins 66mm à l’arrière), 10 millimètres de largeur supplémentaires et une silhouette visuellement étirée pour des proportions parfaites. Sa taille compacte et son apparence générale mettent encore plus en valeur ses grandes roues de 18 pouces.

La Mokka est également le premier modèle à arborer le nouveau visage de la marque Opel : l’Opel Vizor. Implanté sur tout l’avant du véhicule juste sous le capot, l’Opel Vizor est un module élégant qui organise les marqueurs de la marque tels que les phares matriciels IntelliLux LED® de dernière génération ou les feux diurnes à LED adoptant la signature typique. Le module porte fièrement en son centre le légendaire Opel Blitz. L’Opel Vizor est l’œuvre de l’équipe réunie autour de Mark Adams, le chef du Design. Il sera présent sur tous les modèles de la marque à venir au cours des années 2020.

Cette approche se poursuit à l’intérieur, où l’élément dominant est le Pure Panel, qui reprend les choix stylistiques de l’Opel Vizor. Deux grands écrans de 10 et 12 pouces accueillent les occupants ; l’écran central est délibérément tourné vers le conducteur et les ouïes d’aération sont repoussées à l’arrière-plan afin de favoriser une expérience ciblée. Le Pure Panel dispose des dernières technologies et présente au conducteur les informations les plus pertinentes. Tous les stimuli visuels perturbants ont été éliminés. Le design de la console centrale a également été épuré de manière impressionnante : grâce au frein de stationnement électrique ainsi qu’au nouveau levier de vitesse électrique, aucun élément saillant ne vient perturber la pureté de son design. Toutes les commandes et tous les modules sont élégamment intégrés.

Le nouveau Mokka arrive en apportant sur le segment B des innovations qui, jusqu’à récemment, n’étaient disponibles que dans la catégorie des voitures de luxe. Opel est à l’avant-garde dans le domaine de l’éclairage. Toutes les versions du Mokka sont équipées de feux à LED de dernière génération, allant des feux de jour portant la signature Opel aux antibrouillards avant. Bel atout sur ce segment de marché : l’éclairage matriciel adaptatif IntelliLux LED® disposant de 14 éléments. Comme pour l’Opel Insignia, l’Opel Astra et la nouvelle Opel Corsa, le système d’éclairage permet de rouler en permanence en feux de route. Afin de ne pas éblouir les autres conducteur, les différents éléments LED peuvent s’éteindre ou baisser d’intensité en quelques millisecondes pour « découper » les véhicules venant en sens inverse ou les véhicules circulant devant le faisceau lumineux. Personne n’est ébloui et pourtant les passagers du Mokka bénéficient d’un éclairage digne d’un stade. À l’arrière, le choix d’avoir toujours des feux à technologie LED a permis aux designers d’opter pour des feux très fins et étirés, ce qui renforce la sensation de précision et de qualité.

L’excellence du travail sur les systèmes d’assise est une qualité reconnue à Opel. Différents sièges ergonomiques réglables sur six axes sont proposés. Ils peuvent être habillés d’un Alcantara pour donner un côté sport, ou en cuir intégral pour un aspect plus classique, ce qui est très inhabituel pour un véhicule du segment B. Le summum est le siège en cuir chauffant avec surface perforée et fonction massage pour le conducteur.

Le conducteur et le passager avant peuvent placer leurs smartphones sur le plateau prévu dans la console centrale. Les téléphones compatibles se rechargent ici par induction (sans fil). Un tapis en caoutchouc empêche les appareils de glisser. La nouvelle gamme de systèmes d’info divertissement assure une connectivité parfaite pour informer ou divertir le conducteur et les passagers du Mokka. Les appareils Multimedia Radio et Multimedia Navi disposent d’un écran tactile couleur de 7 pouces, tandis que le haut de gamme Multimedia Navi Pro reçoit un écran tactile couleur haute résolution de 10 pouces. Les moniteurs font partie intégrante du nouveau Pure Panel d’Opel et sont idéalement positionnés par rapport au conducteur.

Compatibles Apple CarPlay et Android Auto, les systèmes multimédias disposent d’une commande vocale intégrée. Le nouveau Mokka propose également le service Opel Connect. Conducteur et passagers n’auront pas l’occasion d’être stressés grâce à la présence de la navigation informée LIVE Navigation, qui reçoit en temps réel les dernières informations sur l’état de la circulation, le recours direct à l’assistance au dépannage ou l’eCall. Si les airbags ou les tendeurs de ceinture de sécurité se déploient lors d’un accident, le système eCall contacte automatiquement le centre local de réception des appels d’urgence.

D’après communiqué