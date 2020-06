Jaguar offre une cure de jouvence à son I-Pace

La Jaguar I-Pace propose à présent un nouveau système d’infodivertissement rapide et intuitif ainsi qu’un temps de recharge à domicile amélioré, rendant l’usage et la conduite d’une voiture électrique plus facile que jamais.

Depuis ses débuts, la I-Pace a remporté plus de 80 prix dans le monde, y compris les titres 2019 de Voiture Mondiale de l’Année, le World Car Design of the Year (Design Automobile Mondial de l’Année), et le World Green Car (Voiture Verte de l’Année), confortant son prestige comme la Jaguar qui a bousculé toutes les habitudes pour devenir la première et la meilleure voiture électrique de sa catégorie.

Avec ses deux moteurs électriques conçus par Jaguar, situés sur chaque essieu, et donnant l’exceptionnelle puissance combinée de 400 chevaux et 696 Nm, sa structure en aluminium et son centre de gravité très bas, la I-Pace offre un équilibre unique entre la conduite d’un véhicule à transmission intégrale, le raffinement, le luxe, l’agilité – tout cela associé à une autonomie remarquable en véritables conditions d’usage et un vrai caractère pratique au quotidien.

La Jaguar I-Pace s’équipe à présent d’encore plus de technologie pour rendre plus simple et plus gratifiante que jamais la vie avec un véhicule électrique. C’est la première Jaguar à offrir le nouveau système d’infodivertissement Pivi Pro. Aussi intuitif à l’utilisation qu’un Smartphone, Pivi Pro est rapide et pratique avec un système de navigation amélioré, spécifique EV, capable de préciser la disponibilité des stations de recharge aux alentours, leurs tarifs et combien de temps vous prendra la recharge (selon les marchés).

La I-Pace dispose à présent d’un chargeur embarqué de 11 kW en série, ce qui permet aux usagers ayant accès à l’électricité triphasée des recharges nettement plus rapides : avec la connexion à une borne murale de 11 kW, chaque heure de recharge prodigue une autonomie de 53 km, tandis qu’une recharge complète, batteries totalement vides, ne réclame plus que 8 heures 40’ – durée idéalement adaptée à une recharge à domicile. Les usagers dans les zones de courant monophasé, disposant d’un chargeur de 7 kW, bénéficient également de possibilités de recharge compétitives – jusqu’à 35 km d’autonomie en une heure et une recharge complète en 12 heures 45’. Quant à la recharge durant le trajet, elle procure 63 km d’autonomie en 15 minutes, tandis qu’un chargeur de 100 kW vous offrira dans le même temps 127 kilomètres d’autonomie.

Avec une attention particulière portée à la qualité de l’air, le bien-être des passagers est une priorité. L’ionisation de l’air de l’habitacle permet désormais un filtrage à 2,5 micromètres, pour emprisonner les particules fines et les allergènes. La I-Pace peut même filtrer l’habitacle avant le début du voyage.

La calandre désormais finie en Atlas Grey apporte encore plus d’élégance à la voiture. Les clients disposent d’un nuancier de coloris extérieurs étendu et d’un nouveau Bright Pack optionnel, disponible sur toutes les versions de la gamme I-Pace.

Le nouveau système d’infodivertissement Pivi Pro constitue l’un des points forts de l’habitacle spacieux et luxueux de la I-Pace. L’écran haute définition 12,3 pouces, qui reçoit l’instrumentation virtuelle, les écrans tactiles supérieurs et inférieurs de 10 pouces et 5 pouces, les manettes rotatives haptiques multifonction, tout cela est associé à des visuels modernes, nets et précis pour construire la sensation d’un contrôle intuitif et instantané.

Inspiré des smartphones, Pivi Pro est facile à utiliser, tandis que son processeur puissant à mise en œuvre rapide garantit que le système est prêt à servir au moment même où vous prenez place au volant. Assurée par une batterie intégrée, l’initialisation de la navigation ne demande que quelques secondes.

L’organisation des menus, nouvelle et intuitive, facilite la navigation, les fonctions que vous utilisez le plus couramment étant accessibles d’un clic depuis l’écran d’accueil. Le menu de navigation redéfini réduit de moitié le nombre d’étapes au moment de régler la destination et l’usager peut désormais élargir la carte ou en préciser un point d’un geste du doigt, exactement comme avec un smartphone.

L’I-Pace est à présent disponible avec un pad de recharge sans fil, placé en dessous de la console centrale “suspendue”. La recharge sans fil inclut également un amplificateur de signal, assurant que le signal du téléphone demeure plus net, plus longtemps. Un pack smartphone incluant Apple CarPlay® est livré en série, ainsi que la technologie Bluetooth qui peut connecter en même temps deux téléphones, vous assurant d’être toujours connecté. Le Pack Smartphone inclut également Android Auto™ et Baidu CarLife, de série selon les marchés.

Les clients n’ont plus à se préoccuper du volume de données disponible ni d’acheter une carte SIM, car l’I-Pace est livrée avec un double modem intégré (eSIM) et un volume de données 4G complémentaire qui permet un streaming illimité via Spotify, Deezer ou Tunin, assurant la mise à jour simultanée de la carte, de la météo, du calendrier et du trafic***.

Le nouveau système d’infodivertissement Pivi Pro aide à atteindre la destination en moins de temps avec moins d’effort. La navigation utilise des algorithmes d’auto-apprentissage pour optimiser le guidage, les annonces vocales savent rester silencieuses quand vous traversez une zone connue et les cartes sont constamment mises à jour grâce à la fonctionnalité software-over-the-air (SOTA).

Pour simplifier encore le processus, Pivi Pro est capable d’ajouter automatiquement des stations de recharge à votre parcours, si besoin. Le système sélectionne les meilleures bornes pour réduire le temps global de voyage. Durant les plus longs trajets, Pivi Pro vous indique aussi votre niveau de charge prévu à chaque étape.

La I-Pace a été conçue pour préserver ses occupants, le conducteur et sa famille, et a reçu la note maximale de cinq étoiles au test de sécurité EuroNcap.

Les technologies numériques de pointe assistent le conducteur et les passagers toujours davantage. La visibilité est nettement améliorée par la nouvelle caméra 3D surround qui procure une vue à 360° des alentours et des dangers potentiels, projetée sur l’écran tactile Central.

Dans l’habitacle, le rétroviseur intérieur ClearSight améliore la visibilité et le confort de conduite en garantissant constamment aux conducteurs une vision arrière parfaite, même avec trois passagers sur la banquette arrière, et même si le compartiment à bagages de 656 litres est chargé jusqu’au toit.

ClearSight utilise une caméra grand-angle tournée vers l’arrière, reliée à un écran haute résolution dans le miroir sans bord. Un simple geste de balayage sur le miroir permet au conducteur de passer sans temps de retard de la vision normale à la projection de la vue caméra.

Parfaitement intégrée dans le module d’antenne placée sur le toit, la caméra haute résolution fonctionne par toutes les conditions, y compris en cas de faible éclairage, tandis qu’une lèvre protectrice et un revêtement hydrofuge aide à écarter l’eau et à maintenir l’objectif aussi propre que possible.

Chaque passager profite d’une climatisation améliorée qui distribue chauffage ou air frais intelligemment et économiquement selon quatre zones indépendantes. L’ionisation de l’air ambiant, conçue pour écarter les allergènes, comporte aussi un système de filtre qui emprisonne les particules ultrafines – y compris celles de 2,5 micromètres – pour améliorer la santé et le bien-être des occupants. Le nouveau système de filtrage présente l’avantage important de pouvoir, durant la charge, utiliser le système de pré-conditionnement de l’air (qui gère au mieux la température de la batterie) pour purger l’habitacle des allergènes et des particules fines avant même de commencer le trajet.

En complément de la nouvelle finition Atlas Grey de la calandre, le luxueux Bright Pack est maintenant disponible en option sur toute la gamme I-Pace. Le Bright Pack ajoute au magnifique design de la I-Pace un contour de calandre Noble Chrome, des coques de rétroviseurs extérieurs Atlas Grey, des cadres de vitres Satin Chrome et le diffuseur arrière Atlas Grey. La nouvelle option Black Pack est améliorée par l’application d’une finition noire brillante sur les logos de motorisations, de modèle et sur le leaper Jaguar.

Le nuancier, revu, comporte maintenant des couleurs comme le Caldera Red, le Portofino Blue ou le Eiger Grey.

Les clients peuvent aussi bénéficier en option d’un système audio Meridian 3D Surround à technologie TrifieldTM. Ce système comporte deux haut-parleurs supplémentaires dans le ciel de toit, ce qui porte l’installation à 16 haut-parleurs, plus un caisson de basse, de manière à délivrer des sensations exceptionnelles à tous les passagers.

La Jaguar I-Pace a été conçue pour assurer à son propriétaire que chaque étape de son voyage se déroulera en toute sérénité, et pour rendre la possession d’un véhicule électrique aussi facile que possible.

Avec l’autonomie allant jusqu’à 470 km (WLTP) de sa batterie de 90kWh, la moyenne du trajet quotidien des usagers ne demandera qu’une recharge par semaine.

L’I-Pace est offerte avec une batterie garantie huit ans ou 160 000 km.

Sur jaguar.com, un outil de calcul d’autonomie permet de visionner aisément comment la vitesse, la température extérieure et les réglages de climatisation influencent l’autonomie que vous pouvez obtenir en conditions réelles d’utilisation.

Jaguar a développé l’appli iGuide qui simplifie la recherche et la compréhension des principaux équipements et commandes de votre Jaguar I-Pace. Elle joue le rôle d’un manuel de l’utilisateur sur votre mobile, apportant une réponse en un mouvement de doigt à toute interrogation à propos de la recharge.

Pour toute question durant le trajet, l’usager de la I-Pace peut aussi, et ce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, obtenir de l’aide du service d’I-Assistance – appuyer sur un bouton suffit pour se connecter directement à un expert à qui poser toutes les questions à propos du véhicule.

Jaguar Partners distingue dans le monde entier des installateurs à domicile du chargeur qui rendra la recharge de votre voiture aussi facile que celle de votre téléphone.

Toute installation d’une borne de recharge par un installateur recommandé par Jaguar comprend une fonction intelligente, ce qui signifie que vous pouvez à votre convenance activer ou désactiver la procédure de recharge directement depuis votre smartphone.

Durant la recharge dans les espaces publics, le câble de l’I-Pace est verrouillé en place dès que la voiture est fermée et il ne peut être déconnecté avant le déverrouillage de la voiture, vous pouvez donc laisser votre véhicule se recharger en toute sérénité.

La Jaguar I-Pace dispose d’un Mode Éco qui préserve l’autonomie et réduit la dépense d’énergie et encourage une conduite optimisée. Ce mode modifie subtilement la température de l’habitacle, la circulation d’air et de nombreuses autres fonctions de la voiture. Vous pouvez contrôler ces changements en agissant directement sur chaque fonction ou en passant par le menu réglages.

L’I-Pace est équipée de la fonctionnalité Software Over The Air (SOTA). Elle permet la mise à jour à distance des principaux systèmes, comme l’infodivertissement, la gestion des batteries et de la recharge, ce qui permet à la I-Pace de se perfectionner sans cesse.

D’après communiqué