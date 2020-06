Nouveau moteur pour la Jeep Compass restylée

Jeep vient de dévoiler la nouvelle Compass restylée, qui est désormais fabriquée en Italie.

Le véhicule reçoit le nouveau moteur essence de 1.3 l développant au choix 130 ou 150 chevaux, proposant aux conducteurs une expérience de conduite douce et confortable. Les nouvelles fonctionnalités incluent les Services Uconnect pour une connectivité améliorée à bord, de nouveaux éléments de style tels que six modèles de jantes différentes ainsi qu'une palette de cinq nouvelles couleurs extérieures : Ivoire triple couche, Rouge Colorado, Bleu Italia, Bleu Shade et Vert Techno Metallic - qui peuvent toutes être proposées avec un toit noir.

Afin de proposer les meilleurs produits pour chaque région, les caractéristiques dynamiques du Compass ont été affinées pour être encore plus conforme aux attentes des clients de la zone EMEA. La maniabilité du Compass "made in Melfi" est améliorée grâce aux nouveaux réglages de la direction visant à la rendre plus légère et plus progressive, et des interventions ciblées au niveau de la suspension. Celles-ci comprennent l'ajout d'amortisseurs avec des valves FSD (Frequency Selective Damping) qui limitent les mouvements de caisse du véhicule, sans en affecter le confort. Le nouveau Compass offre plus de précision dans les virages à grande vitesse, avec moins de roulis et de tangage, et une stabilité accrue au freinage. Surtout, le conducteur éprouve un comportement plus souple et précis sur la route, particulièrement perceptible sur les routes sinueuses et dégradées.

Le nouveau moteur quatre cylindres turbo essence de 1.3 l équipant la Jeep Compass fait partie de la nouvelle famille de petits moteurs (GSE pour Gasoline Small Engine) conçus par FCA et introduits mi-2018 sur la Jeep Renegade.

Ce moteur est basé sur une structure modulaire et sera disponible sur le Compass en quatre cylindres et deux puissances : 130 chevaux lorsqu'il est accouplé à une transmission manuelle à six vitesses et 150 chevaux lorsqu'il est associé à la boîte de vitesses automatique à double embrayage à six vitesses (DDCT). Ces deux moteurs ne sont disponibles qu'en version deux roues motrices. Il s'agit de la première application d'une transmission automatique avec la traction avant sur le Compass. Cette association est plébiscitée par les clients du segment des SUV Compacts. En effet, les ventes de SUV 4x2 BVA représentent actuellement 28% du marché en Europe. Le nouveau moteur à essence de 1.3 l est conforme aux normes Euro 6D finales et dispose d'un filtre GPF (filtre à particules d'essence).

Le nouveau moteur essence turbo de 1.3 litre est conçu pour offrir d'excellentes performances sur route, tout en offrant un confort de conduite optimal. Pour le Compass (et par rapport au Renegade), ce nouveau bloc a été mis à jour avec un turbo spécifique qui favorise la réponse du moteur à bas régime et réduit les émissions de CO2 jusqu'à 27%. Le nouveau moteur réduit également la consommation de carburant jusqu'à 30% (cycle WLTP) par rapport aux versions précédentes notamment les 4x4 essence à transmission automatique.

La Jeep Compass, associé à ce nouveau moteur essence 1.3 l et à la transmission automatique double embrayage, offre pour la première fois un mode de conduite « Sport » sélectionnable via un bouton situé sur la console centrale. Ce mode de conduite dynamique ajoute un surcroit de plaisir aux déplacements urbains quotidiens, en raffermissant la direction, en affinant la réponse de l'accélérateur et en ajustant le comportement de la transmission pour obtenir une puissance et un couple à des régimes plus élevés. De plus, en mode Sport, la fonction « roue libre » est bloquée. Lorsque l'accélérateur est relâché, cela empêche de passer à une vitesse supérieure, pour augmenter le frein moteur et optimiser la réactivité lors de la prochaine accélération.

La famille des moteurs GSE a été développée par le groupe FCA pour fournir une nouvelle offre de moteurs essence caractérisée par une meilleure efficacité énergétique et de bonnes performances dans une large gamme d'applications. La structure de base garantit l'efficacité, la modularité et un degré considérable de standardisation en termes de composants et de processus de fabrication, de flexibilité et de potentiel de développement futur. Ces moteurs sont entièrement en aluminium pour plus de légèreté (les poids commencent à partir de 110 kilos pour le moteur quatre cylindres). Le carter, développé en partenariat avec Teksid, est en alliage d'aluminium moulé sous haute pression. Toutes les versions des moteurs de la famille GSE sont dotées de la troisième génération de la technologie exclusive MultiAir, qui améliore l'efficacité de la combustion en ajustant la levée et le calage des soupapes, et optimise davantage l'ouverture et la fermeture indépendantes des soupapes d'admission.

La Jeep Compass produite à Melfi est dotée d'une connectivité de pointe afin de répondre aux besoins des nouveaux usagers. Présentés pour la première fois dans la gamme Jeep avec le Renegade MY20, les nouveaux Services Uconnect disposent d'un éventail de fonctionnalités, qui sont accessibles via divers points de contact, que ce soit l'application mobile My Uconnect, une montre connectée, le site Internet, les boutons sur le plafonnier et la radio. Disponible dès la commercialisation, les nouveaux services Uconnect sont installés en équipement de série sur les systèmes multimédia de 7 et 8,4 pouces et sur toutes les versions, de Longitude jusqu'au haut de gamme S, pour offrir une connectivité embarquée avancée et des services utiles pour une sécurité accrue et un plus grand confort.

D’après communiqué