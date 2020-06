La DS 3 Crossback désormais disponible en Tunisie

Aures Auto a annoncé le lancement officiel de la DS 3 Crossback en Tunisie et l’ouverture des commandes. Désormais disponible, le véhicule est proposé en cinq versions dans la fourchette des prix oscille entre 106.900 dinars TTC pour la version Chic et 141.900 dinars TTC pour la version Grand Chic Opera.

DS 3 Crossback est un SUV premium High Tech qui propose en exclusivité plusieurs équipements qu’on ne trouve pas dans le segment. Il défriche de nouvelles voies et bouscule les codes, grâce à un style novateur et avant-gardiste, mais aussi grâce à un niveau de technologie inédit pour un véhicule de ce gabarit.

Dès le premier coup d’œil, DS 3 Crossback se positionne comme un SUV stylé et dynamique, avec son aileron de requin latéral hérité de la DS 3 et son toit flottant personnalisable. Par ailleurs, cinq thèmes de jantes, huit teintes de carrosserie - dont le nouveau bleu millenium issu du dream-car DS X E-Tense –et deux teintes de toit sont disponibles en ce moment.

Long de 4,12 m, pour une largeur de 1,79 m et une hauteur de 1,53 m, DS 3 Crossback bénéficie de mensurations compactes mais d’une forte personnalité grâce à ses volumes travaillés qui lui confèrent une silhouette musclée. A l’avant, la calandre DS Wings au ciselage spectaculaire, les rangées de Led - et les optiques étirés DS Matrix Led Vision- dégagent un important charisme tout en exprimant son large contenu technologique. Le muscle de son capot, mais aussi ses grandes roues de 0,69 m – les plus grandes du segment -, lui permettent d’offrir une stature solide sur la route, vue de l’avant comme de l’arrière.

Le caractère haut de gamme de DS 3 Crossback est quant à lui souligné par de nombreux détails lui permettant de se distinguer, comme par exemple les lécheurs de vitres, une première mondiale, rendus invisibles, les poignées de portes affleurantes, ou encore une ligne de pavillon épurée et débarrassée de toute antenne.

A l’arrière, on retrouve des feux spectaculaires mis en valeur par une barrette chromée distinctive, ainsi qu’une double canule d’échappement enveloppée par le bouclier. De la proue à la poupe, DS 3 Crossback est un florilège d’innovations et un vecteur d’émotions grâce à son contenu technologique et ses lignes galbées.

Le nouveau SUV de DS reprend toutes les particularités identitaires de la marque, mais se veut également original. A l’intérieur, on retrouve l’identité DS, comme par exemple la confection bracelet pour les sièges en cuir, la planche de bord capitonnée et bien entendu le point perle, qui est une surpiqûre décorative unique dans le monde automobile. DS 3 Crossback exprime toutes les valeurs artisanales et haut de gamme de la Marque par une mise en œuvre qui lui est propre, mais avec des coloris et un style dédié, en rapport avec son gabarit et son segment.

L’expérience du conducteur démarre alors même qu’il s’est seulement approché de la voiture. Clé dans la poche, à moins de 1,5 m du véhicule, il voit les poignées des portes de DS 3 Crossback s’extraire de la carrosserie, telle une invitation au voyage (les poignées affleurantes). L’immersion technologique continue en pénétrant un habitacle luxueux doté en série d’un combiné d’instruments entièrement digital.

Il remarquera également l’excellent niveau de finition et les matériaux nobles employés tels que le cuir ou l’alcantara, le tout dans un style résolument moderne à la précision avérée. Le siège conducteur, qui bénéficie de réglages électriques et de mousses haute densité pour assurer un confort optimum quelle que soit la longueur du trajet, constitue une pièce de choix d’autant qu’il est, comme le volant en cuir (jante et couvercle d’airbag, une exclusivité DS) facile à ajuster. Une fois parfaitement en place, le conducteur n’a plus qu’à appuyer sur le bouton de mise en route et profiter des performances routières exceptionnelles de DS 3 Crossback.

DS 3 Crossback propose un confort acoustique incomparable dans la catégorie. Les occupants peuvent ainsi profiter pleinement de l’effet DS Lounge, les équipes de DS ayant par ailleurs reconduit le partenariat avec la société française Focal, en charge de la définition du système audio. Doté de 12 haut-parleurs et d’une amplification de 515 W pour une expérience audio exceptionnelle, ce dispositif bénéficie de haut-parleurs idéalement répartis et positionnés dans l’habitacle. Par exemple, les tweeters arrières ont pris place dans les ailerons de requin, ce qui participe au bon équilibre du son. DS 3 Crossback bénéficie alors d’une signature acoustique unique, digne du meilleur auditorium.

La spectaculaire façade centrale à commandes sensitives, les aérateurs centraux et latéraux (intégrés aux portières pour avoir une planche de bord pure et mettre en avant sa confection) ou la mise en scène des écrans plonge les occupants dans un univers technologique, feutré et luxueux où il fait bon vivre.

L’habitacle est vaste et bien pensé, propose de nombreux espaces de rangement, un emplacement pour recharger son smartphone, des portes gobelets ainsi qu’un accoudoir coulissant. A l’avant comme à l’arrière l’habitabilité est excellente, aussi bien en largeur aux coudes qu’en garde au toit ou au niveau de la place pour les jambes. La banquette, fractionnable en 2/3 1/3, peut quant à elle permettre d’accroître à 1 050 litres un volume de coffre de 350 litres en 5 places, soit un espace de chargement généreux compte tenu de la compacité du véhicule.

Le nouveau SUV de DS inaugure la plateforme CMP « Multi-énergies » du groupe PSA. Il revendique le fait d’être à la fois dynamique et confortable et mise sur son poids contenu et ses grandes roues pour apporter du plaisir de conduite. Sa direction reproduit fidèlement la lecture de route parfaite du train avant, et offre ressenti et précision quelles que soient l’allure ou le type de motorisation. En Tunisie nous proposons une version essence, Puretech 130 CV avec une boîte automatique à 8 vitesses.

Sur route, le conducteur perçoit tout de suite la quintessence de ces mécaniques modernes, mais jauge également l’exceptionnel niveau d’insonorisation offert par DS 3 Crossback, qui se positionne comme la nouvelle référence du segment en la matière. Offrant une tenue de route sans faille, DS 3 Crossback livre une copie parfaite en matière d’agrément de conduite, avec des suspensions parfaitement calibrées et une prise de roulis contenue.

A son volant, on a l’impression de se trouver à bord d’un modèle du segment supérieur, avec un niveau de prestation générale élevé et des qualités routières qui survolent les débats. Dans les épingles ou les enchainements de virage, les mouvements de caisse sont limités et les changements d’appui sont extrêmement bien maitrisés.

L’architecture de DS 3 Crossback a été conçue dans un esprit protecteur, matérialisé par la hauteur de sa ceinture de caisse et la présence de jusqu’à 8 airbags. La gamme DS 3 Crossback est par ailleurs richement dotée dès son entrée de gamme Chic, avec de nombreux équipements tels que le combiné numérique, les poignées de portes affleurantes, et les sièges à haute densité.

DS 3 Crossback est aussi proposé en finition sportive Performance Line avec le système DS Sensorial Drive, l’Aide au Stationnement avant et arrière avec Caméra de recul, les vitres et lunettes arrière sur teintées et des jantes de 18 pouces.

Dès le niveau Grand Chic, vous bénéficiez entre autres du système de Navigation DS Connect Nav, de l’écran tactile de 10.3 pouces, des projecteurs DS Matrix Led Vision et du système Automatique de Freinage d’Urgence.

La finition Grand Chic Opéra, où le meilleur du Savoir–Faire de DS Automobiles est exprimé, vous propose aussi l’Affichage tête haute (les données du poste de conduite s’affichent sur une lame transparente rétractable), le système HiFi Focal Electra ® avec 12 Haut-Parleurs et les sièges Cuir Nappa Noir Art Basalte avec la confection Bracelet (unique sur le marché automobile).

En option, l’acquéreur peut choisir d’équiper sa DS 3 Crossback par le système DS Drive Assist qui combine 2 technologies : Adaptive Cruise Control avec fonction Stop & Go et l’Aide au positionnement dans la voie. Ce système d’aide à la conduite est unique dans le segment et ouvre la voie vers la conduite semi-autonome de niveau 2, disponible pour la première fois en Tunisie.

DS 3 Crossback est doté d’une panoplie de technologies innovantes, reprises pour certaines de son grand frère, DS 7 Crossback, et qui sont exclusives pour la catégorie. DS a souhaité apporter au segment nombre d’innovations et d’équipements généralement réservés aux catégories supérieures, afin d’affirmer le caractère haut de gamme de son nouveau SUV.

Parmi ces nouveautés, le DS Matrix Led Vision, un dispositif qui participe à l’identité visuelle de la voiture et inaugure la dernière génération de feux full LED, associée à la technologie Matrix Beam. Son faisceau lumineux se module automatiquement en fonction de l’environnement, ce qui permet de rouler en mode « pleins phares » en continu, sans éblouir les autres usagers de la route.

Le DS Drive Assist permet, quant à lui, la conduite semi-autonome de niveau 2. Le système apporte un niveau de sécurité optimal pour le conducteur et ses occupants. Grâce à sa caméra multifonction et son radar, il associe le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go à l’aide du maintien de la position dans la voie. Il adapte seul la distance avec le véhicule qui précède jusqu’à l’arrêt complet si nécessaire, et même si le conducteur doit garder les mains sur le volant, son DS 3 Crossback reste dans sa voie et suit de manière autonome le flot de circulation. DS Drive Assist positionne la voiture dans la voie en s’aidant du marquage au sol. Cette fonctionnalité, qui s’apprécie particulièrement dans les embouteillages, permet de ne pas se soucier des arrêts et démarrage répétés, ni même de la trajectoire à suivre et ce en toute sécurité. Intelligent, il peut permettre à la voiture de s’approcher de celle qui la précède dans le cas d’un dépassement (à condition que le clignotant soit activé), sans jamais outrepasser la vitesse de consigne.

Au menu également l’Alerte active de franchissement involontaire de ligne qui à l'aide d'une caméra placée sur le haut du pare-brise détecte les lignes de marquage au sol et les bords de route, alerte le conducteur dès qu'il détecte un risque de franchissement involontaire de ligne, et peut rectifier la trajectoire du véhicule si besoin ainsi l’Active Safety Brake qui est système de freinage d’urgence automatique capable de détecter les autres véhicules mais aussi les cyclistes voire les piétons par faible luminosité entre 5 et 140 km/h.

DS 3 Crossback est, en outre, le premier modèle de la catégorie à se doter de poignées de portes affleurantes. Présentée en avant-première au début de l’été sur le dream-car DS X E-Tense, cette technologie exclusive permet à la fois de préserver la pureté du style et de donner une touche avant-gardiste à la voiture. Les poignées se déploient lorsque les utilisateurs en ont besoin, et s’effacent dans le flanc de la voiture le reste du temps, que ce soit à l’arrêt ou en roulant. De plus, avec son système d’accès et de démarrage mains-libres (ADML Proximity), il suffit de s’approcher de la voiture (à partir de 1,5 mètre) pour qu’elle se déverrouille et que les 4 poignées se déploient automatiquement. A l’éloignement, elles se rétractent et le véhicule se verrouille. Tout simplement. A noter aussi que l’utilisateur peut paramétrer cette fonctionnalité pour limiter l’ouverture automatique des portes à la porte du conducteur seulement.

Le nouveau SUV est désormais disponible chez le DS Store avec livraison immédiate sécurisée. Il suffit d'appeler le 70 02 02 38 pour demander un devis ou un essai véhicule.

D’après communiqué