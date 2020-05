Skoda présente son SUV tout électrique, Enyaq iV

Génératrice d’émotions, efficace, électrisante : la nouvelle Škoda Enyaq iV marque une avancée majeure dans la stratégie d’électrification de la mobilité du constructeur tchèque. Le premier modèle de production Škoda basé sur la plate-forme modulaire pour véhicules électriques (MEB) du Groupe Volkswagen combine des vertus bien connues de la marque telles qu’un espace généreux et un design générateur d’émotions, avec une conduite agréable mais respectueuse de l’environnement. Trois tailles de batterie et cinq variantes de puissance seront disponibles en fonction des besoins. Ce SUV tout électrique sera fabriqué dans l’usine principale de Škoda à Mladá Boleslav, ce qui en fera le premier véhicule du Groupe Volkswagen à plate-forme MEB en Europe à être produit hors d’Allemagne.

Le nouvel Enyaq iV est une Škoda typique, mais avec un concept d’entraînement totalement inédit. Le premier modèle de production du constructeur tchèque basé sur la plate-forme MEB convient également parfaitement aux voyages de longue distance étant donné qu’il offre une grande autonomie allant jusqu'à 500 km selon le cycle WLTP et autorise une recharge rapide. Grâce à l’architecture du véhicule, les concepteurs ont pu aménager l’intérieur de la Škoda Enyaq iV d’une manière complétement inédite. Il en résulte un espace encore plus vaste pour les passagers et leurs bagages, malgré les dimensions compactes de la voiture, derrière une apparence aussi génératrice d’émotions que moderne. De plus, l’Enyaq iV dispose d’une connectivité de pointe ainsi que de solutions d’infodivertissement et des traditionnelles fonctionnalités Simply Clever de Škoda.

Le premier SUV électrique du constructeur tchèque mesure 4,65 m de long, 1,88 m de large et 1,62 m de haut. Il présente un empattement de 2,76 m et un coffre d’une capacité de 585 l. Le seuil de chargement, assez bas pour un SUV, permet de charger sans effort même des objets lourds ou encombrants.

La Škoda Enyaq iV sera le premier véhicule du Groupe basé sur la plate-forme MEB à être fabriqué en dehors d’Allemagne. Il sera assemblé dans l’usine principale de Škoda à Mladá Boleslav, partageant une ligne avec des modèles basés sur la plate-forme MQB.

La première mondiale coïncidera également avec l’ouverture des préventes. La production de série de la Škoda Enyaq iV débutera fin 2020 et le lancement commercial est prévu pour début 2021. Une « Founder Edition » dotée d’équipements spécifiques et au look distinct sera proposée en édition limitée à 1 895 exemplaires pour commémorer le 125e anniversaire de la naissance de la marque.

Dans les versions d’entrée de gamme, un moteur arrière entraîne les roues arrière, jetant ainsi un pont technique avec l’histoire du constructeur automobile. Les versions les plus puissantes disposent d’un deuxième moteur électrique à l’avant pour transmettre le couple à la route encore plus efficacement. Dans sa variante la plus puissante, la Škoda Enyaq iV peut même tracter des charges allant jusqu’à 1 200 kg si nécessaire. Au total, cinq variantes de puissance différentes et trois tailles de batterie offrent une conduite agréable mais respectueuse de l’environnement. Selon la version choisie, seules les roues arrière ou les quatre roues sont motrices. Grâce à la grande efficacité des batteries, à la faible résistance au roulement des pneus (5,9‰) et à des propriétés aérodynamiques remarquables pour un SUV (Cx à partir de 0,27), la Škoda Enyaq iV peut couvrir des distances allant jusqu'à 500 km selon le cycle WLTP.

Le modèle d’entrée de gamme est la Škoda Enyaq iV 50. Sa batterie lithium-ion a une capacité brute de 55 kWh (capacité nette : 52 kWh). Le moteur électrique monté à l’arrière a une puissance de 109 kW, offrant une autonomie maximale de 340 km. Celle-ci grimpe à 390 km dans l’Enyaq iV 60 de 132 kW équipé d’une batterie de 62 kWh (capacité nette : 58 kWh). L’Enyaq iV 80 à transmission aux roues arrière développe une puissance de 150 kW et offre l’autonomie la plus élevée avec jusqu’à 500 km selon le cycle WLTP. Sa batterie de 82 kWh (capacité nette : 77 kWh) est également utilisée par les deux versions équipées d’un deuxième moteur électrique et donc de la transmission intégrale : les 80X et vRS, qui délivrent respectivement 195 kW et 225 kW. Le modèle haut de gamme passe de 0 à 100 km/h en seulement 6,2 secondes et affiche une vitesse de pointe de 180 km/h. L’autonomie maximale des deux variantes à transmission intégrale atteint 460 km.

La Škoda Enyaq iV peut être rechargée de trois manières différentes. En plus de la prise de courant domestique conventionnelle 230 V avec une sortie CA de 2,3 kW, le véhicule peut également être facilement rechargé la nuit à la maison en utilisant un boîtier mural délivrant jusqu’à 11 kW. Cette opération nécessite six à huit heures selon la taille de la batterie. Le recours à une borne de recharge rapide CC d’une puissance de 125 kW constitue la troisième option. Ce type de borne peut recharger la batterie de l’Enyaq iV de 10% à 80% en seulement 40 minutes.

Un point fort de la nouvelle Škoda Enyaq iV est son habitacle au design innovant qui délivre une toute nouvelle sensation d’espace. Le véhicule offre également des solutions de connectivité et d’infodivertissement de pointe : le conducteur peut voir toutes les informations pertinentes sur un écran central autonome de 13 pouces et, en option, sur un affichage tête haute avec réalité augmentée. Une connexion Internet permanente garantit que toutes les informations sont toujours à jour. Avec son espace généreux aux allures de salon et un coffre de 585 litres, la Škoda Enyaq iV est idéale pour les familles et les clients axés lifestyle à la recherche d’un véhicule électrique à la fois durable et parfaitement adapté à une utilisation quotidienne. Avec l’introduction du modèle Enyaq iV, Škoda inaugure également un nouveau concept d’intérieur : des matériaux durables tels que le cuir tanné aux feuilles d’olivier sont utilisés pour la première fois dans une voiture de série. Les clients peuvent également opter pour d’autres finitions en fonction de leurs préférences.

Les véhicules électrifiés de la famille Škoda iV sont un mélange parfait d’aspects pratiques, de design inspiré et de plaisir de conduire. De plus, ils sont confortables, silencieux et respectueux de l’environnement, tout en offrant une puissance particulièrement dynamique. Le couple d’un moteur électrique est disponible immédiatement, ce qui signifie que les voitures peuvent accélérer de manière continue et linéaire sans nécessiter de changements de vitesse. Une connectivité à la pointe de la technologie avec une mise en réseau à grande échelle des véhicules et des systèmes d’aide à la conduite avancés constituent certains des atouts de la famille Škoda iV, qui propose aussi un excellent rapport qualité/prix et un intérieur encore plus spacieux aux allures de salon.

D’après communiqué