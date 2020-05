Mazda lance la production du MX-30, son premier véhicule électrique

Le 19 mai 2020, Mazda a lancé la production de son nouveau MX-30, premier véhicule 100% électrique de la marque, dans son usine N°1 d’Ujina à Hiroshima au Japon. SUV aussi élégant que polyvalent, le MX-30 a été imaginé pour faire face à la demande de plus en plus forte en faveur des véhicules électriques chez les clients européens les plus soucieux de l’environnement.

Ce nouveau MX-30 est équipé de la nouvelle technologie de propulsion électrique de Mazda, baptisée « e-Skyactiv ». Ce groupe propulseur avec transmission aux roues avant associe un moteur électrique synchrone à courant alternatif (AC) de 107 kW (145 ch) à une batterie lithium-ion de 35,5 kWh, et garantit au nouveau SUV de Mazda une autonomie de 200 km (cycle mixte WLTP).

Dimensionnée pour garantir le juste équilibre entre une autonomie gage d'une parfaite tranquillité d’esprit pour les clients et des émissions de CO2 évaluées selon la méthodologie de l’analyse du cycle de vie, la batterie du système e-Skyactiv peut être rechargée à 80% en 40 minutes environ sur une borne de recharge rapide à courant continu.

L’architecture Skyactiv du MX-30 a été spécialement conçue pour accroitre la souplesse de conduite inhérente à son groupe propulseur 100% électrique. Associée à la vaste gamme des systèmes de sécurité i-Activsense de ce nouveau SUV, elle offre aux clients une expérience de conduite étonnamment fluide et silencieuse, ce qui s’apparentait au départ à une véritable gageure pour les ingénieurs de Mazda – ce véhicule électrique se devait en effet de procurer un agrément de conduite digne de celui de tous les autres modèles de la marque.

L’ultime interprétation de la célèbre philosophie de design Kodo de Mazda adoptée par le MX-30 vient renforcer la nouvelle orientation prise par Mazda dans le domaine du développement des technologies de propulsion. Ce style d'une extrême sobriété met pleinement en valeur la beauté naturelle du MX-30, tandis que les portes arrière à ouverture antagoniste sans montant central et la vaste surface vitrée soulignent le caractère ouvert et spacieux de l’habitacle.

D'une ergonomie exemplaire, l’intérieur se distingue par un poste de conduite résolument orienté vers le conducteur, une console centrale flottante, un panneau de commande de climatisation intégrant un écran tactile de 7 pouces - une première chez Mazda - et par toute une série de nouveaux matériaux écologiques tels que le liège et un tissu de garnissage de porte incorporant des fibres issues de bouteilles en plastique recyclé.

Le MX-30 sera commercialisé à partir de l’automne 2020.

