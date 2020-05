Série limitée Thunder pour le Ford Ranger

Ford a annoncé son nouveau Ranger Thunder commercialisé dès la fin de l'été 2020.

Limité à seulement 4.500 exemplaires en Europe, le Ranger Thunder ajoute un style intérieur et extérieur exclusif au pick-up de l'année 2020. Par ailleurs, plusieurs options plébiscitées par les utilisateurs s’ajoutent à l’équipement de série de cette édition spéciale pour lui offrir un style et un confort digne de celui d'un SUV, en plus de capacités de chargement et de remorquage particulièrement généreuses.

Propulsé par le moteur diesel Ford EcoBlue Bi-Turbo de 2,0l développant 213 ch et 500 Nm de couple, le Ranger Thunder est également équipé de série de la boîte automatique à 10 vitesses de Ford, pour des changements de rapports fluides et des performances sans effort sur route comme en hors-piste.

Dérivé de la réputée déclinaison Wildtrak du Ranger, le Ranger Thunder combine des caractéristiques haut de gamme avec une capacité de charge optimisée et une motricité hors normes.

Le Ranger Thunder est proposé dans une spécification unique, avec des détails esthétiques originaux qui soulignent l'exclusivité du modèle et accentuent son caractère « prêt à tout ».

De teinte Sea Grey, le modèle ajoute des jantes exclusives de 18 pouces noires en alliage et des finitions Ebony Black pour la calandre en nid d’abeilles, le pare-chocs arrière, les protèges carter, les entourages de phares antibrouillard, l'arceau profilé de l'espace de chargement et les poignées de porte. Les accents rouges de la calandre et de l'arceau soulignent ces détails clés et sont complétés par des badges « Thunder » à effet tridimensionnel pour les portes avant et le hayon, le logo « Ranger » arborant une finition en noir mat.

Les phares à LED avec entourages assombris sont également de série, un même traitement ayant été réservé aux phares arrière. Le Ranger Thunder comprend un rêvetement de protection de l’espace de chargement et un volet couvre bagage en finition poudrée Black Mountain Top - deux options très appréciées des clients Ranger. Une nouvelle cloison de séparation réglable de l'espace de chargement est également présentée pour la première fois.

L'intérieur confortable et plein de caractère offre des sièges en cuir Ebony avec une broderie rouge « Thunder » distinctive et des coutures assorties au niveau du volant, des sièges, du tableau de bord et des points de contact fréquents de l'ensemble de l'habitacle. Des tapis de sol noirs sont également fournis de série et contrastent avec les seuils de porte illuminés en rouge.

Le puissant moteur diesel 2,0 litres EcoBlue bi-turbo du Ranger Thunder offre une puissance de traction exceptionnelle grâce aux deux turbocompresseurs fonctionnant en série aux régimes moteur inférieurs, pour un couple et une réactivité accrue. À plus haut régime, le plus petit des deux turbocompresseurs est bypassé pour bénéficier de la pression plus élevée du plus gros turbocompresseur et donc de la puissance maximale.

La transmission automatique à 10 rapports, partagée avec le F-150 Raptor, est conçue à base d'acier haute-résistance, d'alliages d'aluminium et de composites pour optimiser la résistance et le poids. La transmission se caractérise par un large éventail de rapports et une gestion adaptative en temps réel qui s'adapte aux changements de conditions de route, permettant de sélectionner le rapport optimal en fonction des performances, du confort, ou de la consommation de carburant, quel que soit le scénario de conduite.

Le Ranger Thunder est équipé du système éprouvé à quatre roues motrices pour être à l'aise sur tous les terrains, affichant une consommation moyenne de 7,8 l/100 km et des émissions de CO2 débutant à 205 g/km (NEDC), ou de 9,1 l/100 km et 239 g/km de CO2 (WLTP).

Le Ford Ranger a connu une année record en Europe en 2019, avec 52.500 véhicules vendus.

D’après communiqué