La nouvelle Honda Jazz équipée de série de la nouvelle technologie d'airbag central avant

Illustration de l’engagement de Honda pour la sécurité des occupants, la nouvelle Honda Jazz est le premier modèle de la marque, et le premier modèle de sa catégorie sur le marché, équipé de série de la nouvelle technologie d'airbag central avant. Cette fonctionnalité exclusive de sécurité passive n’est que l’un des éléments de l’ensemble exhaustif de systèmes de sécurité et d'assistance à la conduite de la nouvelle Jazz, renforçant la réputation du modèle en tant que l’un des plus sûrs en Europe.

Le nouvel airbag central est installé dans le dossier du siège conducteur et se déploie dans l’espace situé entre le conducteur et le passager. Cet airbag, l'un des 10 qui équipe la nouvelle Jazz, contribue à éviter tout contact direct et à réduire l'impact entre le conducteur et le passager en cas de collision latérale. Afin de s'assurer que l’airbag est correctement placé pour fournir la protection maximale pendant le déploiement, il comprend trois points d'ancrage qui le guident autour du conducteur. Pour réaliser cette nouvelle fonctionnalité, l’équipe d'ingénieurs a conçu le module de l’airbag de manière à ce qu’il s'intègre dans la partie supérieure du nouveau siège conducteur.

En cas de collision latérale, le nouvel airbag central avant fonctionne de concert avec deux autres systèmes. Les prétensionneurs des ceintures de sécurité du conducteur et du passager permettent de réduire le mouvement latéral des occupants, avec le renfort d’un accoudoir central plus haut. Globalement, cette nouvelle approche permet de réduire les blessures à la tête de 85 % pour le passager du côté proche de l’impact, et de 98 % pour le passager du côté opposé (tests internes Honda).

Parmi les autres améliorations de la nouvelle Jazz, le système I-side Airbag du siège arrière. Cet airbag unique à double structure installé dans le coussin du siège arrière se déploie pour protéger les occupants arrière contre les chocs sur la portière et le montant en C en cas de collision latérale. En outre, grâce à sa taille compacte, l'airbag n’entrave aucunement la fonctionnalité des sièges magiques de la Jazz.

Ces nouvelles avancées en matière de sécurité des occupants surviennent alors qu’Euro NCAP, organisation européenne de protection des consommateurs pour la sécurité des véhicules, a introduit en 2020 de nouvelles exigences de test pour reconnaître les conséquences potentiellement graves des collisions latérales. Ces nouveaux tests permettront d’élargir la portée des enquêtes sur les collisions latérales depuis le côté opposé.

En complément du nouvel airbag central avant, un système d'airbag SRS fixé devant le genou du conducteur réduit l’impact sur les membres inférieurs et contribue à renforcer la protection des occupants au niveau de la poitrine et de la tête en supprimant le mouvement vers l’avant du corps entier.

La nouvelle Jazz intègre la technologie Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) brevetée par Honda, un système de compatibilité avancée intégré au châssis qui améliore la protection des occupants en cas de collision.

Un réseau d’éléments structurels interconnectés répartit l’énergie d’un choc de manière plus uniforme sur la partie avant du véhicule, réduisant ainsi les forces transmises à l’habitacle. La technologie ACE™ protège non seulement la voiture et ses passagers en dispersant l’énergie d’une collision à travers la structure de la carrosserie, mais elle réduit également l'énergie de la collision de tout autre véhicule impliqué. Les performances de sécurité permettent de protéger les occupants en cas de collision avec des véhicules, toutes tailles confondues.

Les fonctionnalités de sécurité passive de la nouvelle Jazz sont complétées par la suite Honda SENSING de technologies de sécurité active et d'assistance à la conduite, qui ont été optimisées pour le dernier millésime. Une nouvelle caméra panoramique haute définition remplace la caméra multi-usages et le système actif de freinage d'urgence en ville (CTBA) de la génération précédente de Jazz. La caméra reconnaît une gamme plus complète de revêtements routiers et de caractéristiques de circulation. Elle permet notamment de détecter si le véhicule s'approche d’un trottoir (vers une bordure d’herbe ou de graviers) ou de véhicules circulant en sens inverse, si le véhicule dévie de sa voie de circulation sans avoir actionné le clignotant, ainsi que d’identifier les panneaux de signalisation. La caméra dispose également d'un système permettant d’éliminer la buée, pour un champ de vision clair en permanence.

La suite de technologies Honda Sensing améliorée comprend :

Le système de prévention des collisions par freinage avec un fonctionnement amélioré pour la conduite de nuit permettant de détecter les piétons dans les zones non éclairées. Le système avertit également le conducteur si un cycliste coupe la route. En complément, le système de freinage est enclenché si la Jazz coupe la route d’un véhicule ou rejoint sa voie de circulation. Le système est activé par la nouvelle caméra panoramique avant.

Le régulateur de vitesse adaptatif maintient automatiquement une distance de sécurité avec le véhicule précédent et permet à la voiture de suivre la vitesse de la circulation dans les embouteillages (suivi automatique à faible vitesse).

Le système d'assistance au maintien dans la voie de circulation fonctionne dès 72 km/h sur les voies de circulation urbaines et rurales, ainsi que sur les autoroutes à plusieurs voies, pour une sécurité accrue dans un plus vaste éventail de situations.

Le système d’atténuation de sortie de route aide le conducteur à rester dans sa voie de circulation. Il avertit le conducteur s’il détecte que le véhicule s'approche d’un trottoir (vers une bordure d’herbe ou de graviers) ou de véhicules circulant en sens inverse, ou si le véhicule dévie de sa voie de circulation sans avoir actionné le clignotant.

Le système de reconnaissance des panneaux de signalisation utilise une caméra panoramique pour détecter les panneaux de signalisation dès que le véhicule avance. Lorsque le véhicule passe devant un panneau, le système identifie automatiquement le panneau et l’affiche sur un écran LCD de 7 pouces. Le système est conçu pour détecter les panneaux routiers circulaires affichant les limites de vitesse et les interdictions de dépassement. Deux panneaux routiers peuvent être affichés en même temps. Le côté droit de l'écran affiche uniquement les panneaux de limitation de vitesse alors que le côté gauche montre les panneaux d’interdiction de dépassement et les panneaux de limitation de vitesse comprenant des informations supplémentaires, telles que les conditions météorologiques.

Le régulateur de vitesse intelligent reconnaît les panneaux de limitation de vitesse et ajuste automatiquement la vitesse. Si le panneau de signalisation indique une vitesse inférieure à celle du véhicule, un indicateur s'affiche à l'écran, une alarme sonore retentit et le système ralentit progressivement la vitesse.

Le système de feux de route automatique fonctionne à des vitesses supérieures à 40 km/h. Il permet de passer automatiquement des feux de route aux feux de croisement en détectant les véhicules devant vous et ceux qui arrivent en face (voitures, camions, motos), ainsi que les vélos, en fonction de la luminosité environnante.

Le système de surveillance de l'angle mort et l’alerte de véhicule en approche sont toujours disponibles de série sur les modèles Exclusive.

D’après communiqué