Alfa Romeo dévoile la Giulia GTA

Pour marquer son 110èmee anniversaire, Alfa Romeo bouscule a présenté un modèle qui illustre pleinement son ADN tout en rendant hommage à l'une de ses icônes les plus marquantes : Giulia GTA.

L'acronyme GTA signifie «Gran Turismo Alleggerita» (alleggerita étant le terme italien pour «allégé»). Il remonte à 1965 avec la sortie de la Giulia Sprint GTA, version spécifique dérivée du coupé Sprint GT. Elle a été conçue comme une véritable voiture de sport et présentée au salon automobile d'Amsterdam. La carrosserie de la Giulia Sprint GT a été remplacée par une version esthétiquement identique mais en aluminium, le poids de la voiture passant de 950 à 745 kg. L’autre évolution concerne le moteur double arbre de 1570 cm3 qui reçoit un double allumage et atteint ainsi la puissance de 170 ch (contre 115 ch pour la version routière), une valeur remarquable pour l’époque. Les techniciens d'Autodelta, l'écurie de course officielle Alfa Romeo, ont choisi cette GTA comme modèle de référence pour la catégorie. Son succès en compétition est immédiat : trois Challenges Européens des Marques consécutifs, des dizaines de championnats nationaux et des centaines de courses individuelles dans toutes les régions du monde. Et la manière dont elle a contribué à renforcer l'image de toute la gamme était également impressionnante : la Giulia Sprint GTA a exprimé à la perfection la devise publicitaire «Une victoire par jour dans votre voiture de tous les jours». Depuis lors, la GTA s'est fait un nom en tant qu'icône incontestée de la sportivité Alfa Romeo et l'acronyme GTA a connu un tel succès que le public l'a rapidement associé aux modèles les plus sportifs d’Alfa Romeo en général.

Alfa Romeo entend briser quelques règles : elle n'a pas l'intention de parler d'histoire, surtout pas de la sienne, ni d'attendre de cadeaux pour son anniversaire. Au lieu de cela, elle préfère offrir un présent aux passionnés d'Alfa Romeo en présentant la Giulia GTA. Il s’agit d’un véritable retour aux sources pour la Marque italienne.

Pour la nouvelle Giulia GTA, les ingénieurs Alfa Romeo se sont efforcés d'améliorer l'efficacité aérodynamique et la maniabilité mais surtout de réduire le poids : il s’agissait des mêmes lignes directrices suivies pour la Giulia GTA de 1965. Un travail tout particulier a été réalisé pour augmenter la charge aérodynamique. Les solutions mises en œuvre découlent d’un savoir-faire technique directement issu de la Formule 1, grâce aux synergies développées avec Sauber Engineering et à l'utilisation de l’Aerokit Sauber. Les jupes latérales, le spoiler arrière spécifique et le spoiler avant Active Aero Splitter contribuent également à ce résultat. Le système d'échappement central Akrapovič en titane intégré, le diffuseur arrière en fibre de carbone est inédit, tout comme les jantes de 20’’ à écrou central sont utilisées pour la première fois sur la berline. La maniabilité a été encore optimisée en élargissant les voies avant et arrière de 50 mm et en développant un nouvel ensemble ressorts/amortisseurs et silentblocs pour les suspensions. Sur la GTAm, l’efficacité l’aérodynamique a été optimisée à l’extrême en ajoutant un spolier plus large à l’avant et un véritable aileron en fibre de carbone à l’arrière. Ces éléments assurent une charge aérodynamique plus élevée et parfaitement répartie à haute vitesse. En termes de performances, le moteur Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo entièrement en aluminium qui développe 510 ch dans la configuration standard, atteint désormais 540 ch sur la Giulia GTA. Les ingénieurs Alfa Romeo ont également tiré profit de l'impact positif du nouveau système d'échappement central Akrapovič en titane à la sonorité par ailleurs incomparable. De nombreux détails distinguent aussi l’habitacle de la GTA : le garnissage 100% Alcantara® du tableau de bord, des panneaux de porte, de la boîte à gants, des montants de portières et de la partie centrale des sièges. L'Alcantara® est encore plus utilisé dans la GTAm puisque la banquette arrière a été retirée, laissant la place à un espace entièrement recouvert de ce matériau et comprenant des emplacements spécifiques destinés à recevoir casques et extincteur. Les nouveaux inserts en fibre de carbone mate confèrent à l'intérieur une élégance technique et esthétique marquée. La GTAm dispose en plus d’un arceau de sécurité alors que les panneaux de porte arrière ou la banquette sont supprimés. L’esprit typiquement sportif de la GTAm est également illustré par les poignées d’ouverture des portes désormais souples comme en compétition.

Mais la puissance à elle seule ne suffit pas pour garantir des performances extraordinaires. Le travail effectué en vue de réduire le poids du véhicule a été minutieux pour atteindre des résultats particulièrement impressionnants : la réduction totale du poids atteint en effet jusqu’à 100 kg, grâce à l'adoption de matériaux légers en fibre de carbone pour le toit , le pare-chocs avant, les ailes avant et passages de roue arrière ou les sièges sport monocoques. La GTAm dispose quant à elle de ceintures de sécurité Sabelt six points. On y retrouve aussi du Lexan - une résine issue de la famille des polycarbonates provenant directement du monde du sport automobile – pour la vitre arrière et les vitres de portes arrière, contribuant encore à la réduction de poids. Il en résulte un poids d'environ 1 520 kg qui, combiné à l'augmentation de la puissance de 540 ch, porte le rapport poids/puissance à l’excellent niveau de 2,82 kg/ch. La Giulia GTAm est ainsi capable d’afficher des performances extraordinaires. Son accélération de 0 à 100 km/h est de 3,6 secondes grâce au système Launch Control. Expression ultime de la sportivité, la Giulia GTAm se distingue de la GTA par sa configuration biplace, son arceau arrière, son spoiler avant élargi et son aileron arrière en carbone, ultimes expression de sa sportivité. La GTA, de puissance identique, dispose de 4 places et d’un habitacle plus proche de la Giulia Quadrifoglio, lui permettant d’être un véritable supercar parfaitement adapté à un usage quotidien.

L'Alfa Romeo Giulia GTA et sa version extrême, la Giulia GTAm, seront produites en édition limitée à seulement 500 exemplaires, tous numérotés et certifiés. Elles pourront ainsi prendre place aux côtés la version originelle de 1965 et devenir l’un des modèles parmi les plus recherchés. Les Giulia GTA et GTAm sont magnifiques à regarder et parfaitement exclusives. Cette même exclusivité sera de mise pour ce qui concerne l’expérience client dédiée qui sera offerte aux 500 heureux propriétaires. Après la phase de pré-réservation qui sera ouverte jusqu’au 500e exemplaire, le processus de vente sera individualisé grâce à un spécialiste produit et ambassadeur de la marque qui suivra chaque client de la commande à la livraison. Mais l'expérience d'achat ne s'arrête pas là. Les nouveaux propriétaires recevront également un kit de bienvenue personnalisé comprenant un casque Bell avec livrée spéciale GTA, un ensemble de vêtements de course (combinaison, gants et chaussures) signé Alpinestars ainsi qu’une housse de voiture Goodwool personnalisée pour protéger sa GTA ou GTAm. Et en complément pour les vrais passionnés, il sera également prévu un cours de conduite spécifique conçu par l'Alfa Romeo Driving Academy.

D’après communiqué