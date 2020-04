World Car Design of the Year 2020 : la Mazda3 couronnée

La Mazda3 vient couronner les célébrations du centenaire de la marque en décrochant le titre de « World Car Design of the Year 2020 », dans l'une des catégories spéciales des « World Car Awards (WCA) ». La Mazda3 est le deuxième modèle de la marque à remporter ce prix, après le Mazda MX-5 en 2016.

« Avant d’accepter ce prix, Mazda Motor Corporation tient à exprimer sa plus profonde sympathie à toutes les victimes du nouveau coronavirus, a déclaré Akira Marumoto, directeur représentatif, Président et CEO de Mazda Motor Corporation. C’est un grand honneur pour nous de recevoir le prix « World Car Design of the Year » en cette année si particulière qui marque le centenaire de la création de Mazda. Nous continuerons d’offrir à nos clients des produits, des designs, des technologies et des expériences d’exception. »

Inaugurée en 2010, la philosophie de design Kodo, emblématique de Mazda, et sa capacité à insuffler de la vitalité au cœur même d’un véhicule constituent le fondement du style - déjà maintes fois primé - des modèles actuels de la marque.

Lancée en 2019, la Mazda3 a été le premier véhicule de la marque à intégrer les ultimes évolutions de ce langage stylistique Kodo - une nouvelle interprétation plus aboutie privilégiant une plus grande sophistication à travers l’élégance et la pureté d'une esthétique minimaliste fondée sur le concept du « less is more » et inspirée par la plus pure tradition de l’art japonais et la beauté de l’espace entre les objets.

Ce n’est qu’au prix de centaines d’heures de travail consacrées à la sculpture de maquettes en argile et à la mise en peinture de modèles grandeur nature qu’il a été possible d'aboutir au design exclusif de la Mazda3, lequel crée de subtils jeux d’ombres et de lumières ondulant sur la surface parfaitement lisse de la carrosserie, et dégage ainsi une impression de vitalité aussi naturelle que puissante.

L’expression d’un tel sentiment de vitalité maîtrisé – au travers d’une forme aussi belle et épurée - requiert énormément de temps, de discipline et de savoir-faire. Toutefois, de telles exigences sont absolument fondamentales pour exprimer cette élégance japonaise à nulle autre pareille, emblématique de la nouvelle vision du style de la marque, où l’expérience de conduite est encore enrichie par le fait que la voiture est perçue comme une authentique œuvre d’art.

Mazda a été maintes fois distingué lors des « World Car Awards », un concours annuel présidé par un jury de 86 journalistes automobiles issus de 25 pays différents. Le prix « World Car Design of the Year 2020 » fait suite à une longue série de récompenses obtenues par la Mazda3, dont le prix « Best of the Best » lors de l'édition 2019 des « Red Dot Product Design Awards », le titre de « Supreme Winner » à l’occasion du concours « Women’s Car of the Year » en 2019, et le prix « Small Hatch of the Year » lors des « Car of the Year Awards » en 2020 au Royaume-Uni.

Communiqué