World Car of the Year Awards 2020 : double récompense pour le Porsche Taycan

Dans le cadre des World Car of the Year Awards 2020 (WCoty), le Porsche Taycan s’impose dans deux catégories. Dans la catégorie du modèle le plus performant de l’année (World Performance Car of the Year), la sportive électrique devance la 911 et la 718 Spyder/Cayman GT4, permettant à Porsche de décrocher un triplé historique. Le Taycan est par ailleurs élu World Luxury Car of the Year (voiture de luxe de l’année). Le jury composé de 86 journalistes de la presse internationale spécialisée a évalué plus de 50 nouveaux modèles avant de procéder aux votes. L’organisation WCoty a annoncé le nom des lauréats lors d’une conférence en ligne.

«Cette double victoire, dans la catégorie de la voiture la plus performante de l’année et dans celle de la voiture de luxe de l’année, met en valeur ce que nous avons réussi à accomplir avec le Taycan. Notre objectif était de créer un modèle sportif entièrement électrique conçu pour répondre aux attentes du conducteur et capable de se mesurer à n’importe quelle voiture de sport. Par ailleurs, nous avons veillé à la praticité de la voiture dans un usage au quotidien, et nous nous sommes attachés à proposer le meilleur des innovations numériques et à offrir un confort irréprochable aux quatre occupants. Nous sommes heureux de voir nos efforts ainsi récompensés par le jury des World Car Awards», a commenté cette distinction Michael Steiner, membre du Directoire en charge de la Recherche & Développement.

Cette distinction des World Car Awards (Wcoty) vient compléter un palmarès déjà bien riche. Le Porsche Taycan et la nouvelle 911 lancée l’année dernière peuvent en effet se prévaloir d’une quarantaine de récompenses à l’international. Le Porsche Taycan a notamment obtenu les prix suivants :

Voiture de l’année, prix décerné par le magazine britannique Top Gear ;

Voiture verte de l’année en Chine, prix obtenu dans le cadre des Chinese Car Awards (CCOTY) ;

Voiture allemande de l’année (GCOTY)

«Nous nous félicitons de ces distinctions. Reflet des retours positifs de la part de nos clients, elles nous encouragent à poursuivre sur cette voie», a déclaré Oliver Blume, Président du Directoire de Porsche AG. «Nous entendons être un pionnier de la mobilité durable. Avec le Taycan, nous proposons une sportive résolument novatrice, capable de faire naître des émotions uniques : un modèle 100 % électrique, un modèle 100 % Porsche».

La Porsche 911 a été élue à deux reprises meilleure voiture de l’année par les lecteurs du magazine allemand auto, motor und sport, une fois dans sa version Coupé et une fois en tant que Cabriolet. Elle a également décroché les titres suivants :

Auto Trophy, prix décerné par les lecteurs du magazine allemand Auto Zeitung ;

Voiture la plus performante de l’année, prix remis par le magazine britannique Auto Express ;

Meilleur choix du conducteur (Best Driver’s Car), prix décerné par le magazine américain Motor Trend ;

Voiture la plus performante de l’année en Chine, prix obtenu dans le cadre des Chinese Car Awars (CCOTY)

A propos des nombreuses récompenses obtenues par la nouvelle Porsche 911, Oliver Blume a déclaré : «Avec son design unique, la 911 ouvre la voie du succès à l’entreprise depuis près de 60 ans. Lorsqu’un enfant dessine une voiture de sport, le dessin rappelle généralement la silhouette de la 911. Nous avons retravaillé et amélioré sans relâche sa technique unique. Le moteur à l’arrière et le contact à gauche du volant, notamment, ont fait de la 911 une icône dans le monde de l’automobile et une référence à laquelle toutes les voitures de sport sont comparées».

D’après communiqué