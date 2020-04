Skoda offre une large gamme de modèles avec transmission intégrale

Škoda utilise les transmissions intégrales modernes depuis le lancement de l’Octavia Combi 4x4 en 1999. Depuis cette date, le fan-club n’a cessé de croître. La cinquième génération de la transmission intégrale utilisée actuellement comprend un embrayage multidisque électronique qui fonctionne de manière entièrement automatique, très efficace et extrêmement économique. C’est en particulier sur les routes humides et enneigées qu’elle déploie tous ses atouts. La répartition variable de la puissance entre l’essieu avant et l’essieu arrière augmente la sécurité et les performances de conduite à toutes les saisons et sur tous les types de sols.

Du lancement de la première Škoda avec transmission intégrale en 1999 (l’Octavia Combi 4×4) à la fin 2019, la marque a livré plus d’un million de véhicules dotés de la transmission intégrale. Rien qu’en 2019, Škoda Auto a produit plus de 157 000 voitures 4x4 en Octavia, Superb, Karoq et Kodiaq. Environ 60 % des clients ont opté pour la version 4x4 du Kodiaq, ce pourcentage étant le plus élevé parmi tous les modèles Škoda.

Outre le gravier, la boue et la neige, la transmission intégrale moderne de Škoda se sent à présent aussi à l’aise sur de l’asphalte sec. En termes de traction, de stabilité de conduite et de maniabilité, elle présente des avantages non seulement quand l’essieu avant est entraîné, mais aussi l’essieu arrière. Dans des conditions de conduite normales, seules les roues avant sont entraînées. S’il y a un risque de perte de traction, l’embrayage multidisque hydraulique à gestion électronique transfère automatiquement un certain pourcentage du couple aux roues arrière en une fraction de seconde afin de maintenir la propulsion. De cette façon, la puissance va toujours là où elle est nécessaire, sans intervention du conducteur.

La transmission intégrale de Škoda est étroitement liée aux systèmes d’aide à la conduite les plus importants, tels que l’ABS (système d’antiblocage des roues), l’ESC (système de stabilisation électronique), l’EDS (blocage électronique du différentiel) et le XDS+ (extension de l’EDS). Par conséquent, l’électronique de contrôle est capable de réagir aux conditions changeantes et aux situations dangereuses en l’espace de quelques millisecondes, par exemple, lors d’un virage à grande vitesse ou sur des surfaces présentant une différence d’adhérence. Afin de maintenir le véhicule en toute sécurité sur sa trajectoire, l’électronique peut contrôler les roues indépendamment les unes des autres. C’est notamment le cas quand un virage est pris rapidement et que les roues intérieures sont délestées, un certain pourcentage de couple est alors transféré aux roues opposées pour stabiliser le véhicule. La transmission intégrale de Škoda assiste aussi les systèmes de contrôle de la dynamique pour garantir une maniabilité sûre et fluide sur les surfaces sèches, humides et glissantes. Les conducteurs qui tractent une remorque ou une caravane en particulier apprécieront cette fonctionnalité. Lors des démarrages et des démarrages en côte, la transmission intégrale présente des avantages remarquables grâce à son excellente traction. En outre, les variantes 4x4 de Škoda sont en mesure de tracter des charges 25 % plus lourdes que les véhicules comparables avec traction avant.

L’embrayage multidisque contrôlé par voie électronique de cinquième génération constitue le cœur des modèles 4x4 actuels de Škoda. Il s’agit d’un système hydraulique qui contrôle en continu la répartition de la puissance entre l’essieu avant et l’essieu arrière. Dans des conditions normales, seules roues avant sont motrices. Si nécessaire, la pression d’huile est augmentée dans l’embrayage, ce qui comprime les disques et dirige aussi le flux d’énergie vers l’essieu arrière. Ce transfert varie selon les conditions de la route. Une unité de contrôle électronique permet des interventions automatiques, même si d’infimes différences de vitesse sont ressenties entre les axes. En outre, les données des capteurs, comme le régime du moteur, la position de l’accélérateur, la vitesse des roues, l’angle de braquage ainsi que l’accélération latérale et longitudinale, sont analysées. De cette manière, le système électronique peut réagir au moindre changement en quelques millisecondes et veiller à ce que la répartition du couple entre les essieux et les roues soit toujours appropriée à la situation. La motricité est garantie, même si les roues avant n’adhèrent pas à la surface de la route. Dans ce cas, l’embrayage transfère jusqu’à 90 % du couple à l’essieu arrière. Dans des conditions extrêmes, le système est même capable de transmettre jusqu’à 85 % de la puissance à une seule roue. La transmission intégrale est très efficiente et extrêmement économique. L’essieu arrière n’est mis à contribution que si la situation le requiert. En décélération, à faible charge ou sur une ligne droite, c’est principalement l’essieu avant qui est entraîné afin d’économiser de l’énergie.

Ces dernières années, Škoda n’a cessé d’élargir sa gamme de véhicules dotés d’une transmission intégrale et ces variantes ont contribué de manière essentielle au succès de la marque. De plus en plus de modèles sont disponibles avec la transmission intégrale en option et beaucoup d’autres en sont équipés de série. Les SUV Karoq et Kodiaq ainsi que différentes variantes de l’Octavia et de la Superb de troisième génération sont disponibles avec cette technologie.

L’expertise 4x4 de Škoda, qui est de plus en plus appréciée des clients, est aussi démontrée par les trois récompenses décernées pour les « All-wheel-drive cars of 2019 » (les voitures avec transmission intégrale de 2019) par les lecteurs du magazine spécialisé allemand Auto Bild Allrad. En effet, la Superb s’est vu attribuer la prestigieuse récompense pour la dixième fois, cette fois en tant que meilleur véhicule d’importation dans la catégorie « All-wheel drive car up to 40,000 euros » (véhicule à transmission intégrale allant jusqu’à 40 000 euros). Pour la cinquième fois, l’Octavia SCOUT était numéro 1 du classement de meilleure importation dans la catégorie « All-wheel drive crossover » (crossover à transmission intégrale), alors que le Kodiaq s’est vu décerné la première place dans la catégorie « Off-road vehicles and SUVs up to 35,000 euros » (véhicules tout-terrain et SUV allant jusqu’à 35 000 euros).

