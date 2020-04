Red Dot Award 2020 : les nouvelles Peugeot 208 et 2008 primées

La nouvelle petite Peugeot 208 et le nouveau SUV Peugeot 2008 reçoivent le prix du Design Award décerné par Red Dot dans la catégorie «Design de produit». Les deux modèles de la marque au lion ont séduit le jury international par leur design extérieur sportif et la qualité de finition. Le constructeur automobile français est primé pour la sixième fois pour son design.

«Nous sommes fiers d’être doublement récompensés par le Red Dot Award dans la catégorie „Design de produit“ pour deux de nos nouveaux modèles. Cette récompense est la preuve que nous sommes sur la bonne voie avec notre nouvelle identité visuelle», Haico van der Luyt, directeur général de Peugeot Allemagne.

Avec son design extérieur affirmé, la nouvelle Peugeot 208 est parfaitement inscrite dans la montée en gamme de la marque Peugeot. La nouvelle Peugeot 208 a séduit le jury d’experts par sa sportivité avec ses lignes tendues et pures. Son habitacle s’enrichit en première mondiale du combiné d’instrumentation numérique 3D avec volant multifonctions à double méplat et grand écran tactile de 10 pouces. La nouvelle génération du Peugeot i-Cockpit à combiné tête haute 3D fait partie des équipements de série à partir de la finition Allure.

La nouvelle Peugeot 2008 a séduit le jury par ses feux de jour à LED dont le design vertical porte la nouvelle identité visuelle de la marque. Leur look en dents de sabre est facilement reconnaissable. Avec ses différentes lignes triangulaires, le profil apporte homogénéité d’ensemble et dynamisme. L’arrière intègre des feux reliés par un bandeau noir et la signature à 3 griffes LED. A l’intérieur, l’attention portée aux détails se poursuit : surpiqûres raffinées, éclairage d’ambiance LED (à partir de la finition GT-Line), matériaux nobles comme l’Alcantara (disponible dans la finition GT).

La Peugeot 208 et la Peugeot 2008 sont proposées en version 100% électrique. La Peugeot e-208 et la Peugeot e-2008 se distinguent visuellement des versions thermiques par leurs éléments de design exclusifs : leur calandre est couleur caisse et les reflets du Lion dichroïque varient selon l’angle de vue.

Depuis plus de 60 ans, le Red Dot Award récompense le design innovant dans les catégories «Design de produit» et «Design de communication».

Le jury international composé d’experts dans leur domaine évalue chaque année des produits, projets de communication, concepts de design et prototypes.

D’après communiqué