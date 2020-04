7ème koda Student Concept Car : des étudiants travaillent sur une variante Spider de la koda Scala

Le compte à rebours est lancé pour la septième Škoda Student Concept Car : 20 étudiants de la Škoda Academy participent au projet ambitieux de cette année. Ils ont en effet décidé d’imaginer et de construire une version Spider à toit ouvert du nouveau modèle compact Škoda Scala. Dans un atelier du département du design de Škoda à Mladá Boleslav, les participants ont rencontré Oliver Stefani, responsable du design chez Škoda, et ont couché sur le papier leurs premières idées avec lui et son équipe. Encore sans nom, la septième Student Car, que les étudiants construiront selon la conception, sera présentée au public début juin. Pour la septième année consécutive, le projet pratique met en avant le niveau élevé des formations de l’enseignement professionnel de Škoda, qui a vu le jour il y a plus de 90 ans.

Depuis plusieurs mois maintenant, 20 apprentis de l’école professionnelle de Škoda travaillent avec dévouement et créativité à la septième Student Concept Car, une version Spider du nouveau modèle compact Škoda Scala. Tout au long de ce projet, les talents prometteurs seront soutenus par les ingénieurs et les travailleurs expérimentés du développement technique, du design et de la production au siège social de Škoda à Mladá Boleslav.

Les apprentis utiliseront le nouveau modèle compact Scala, lancé fin 2018. Celui-ci joue un rôle essentiel dans la gamme de produits du constructeur tchèque. Les étudiants ont souhaité donner une place plus prépondérante aux lignes nettes et aux formes dans la version Spider afin d’améliorer l’aérodynamisme général du véhicule.

La visite des étudiants professionnels dans le département du design de Škoda de Mladá Boleslav était une étape importante en vue de la présentation officielle en juin 2020 de ce véhicule unique, qui se cherche encore un nom. Lors de leur visite, ils ont pu voir un aperçu du travail quotidien d’Oliver Stefani, responsable du design, et de son équipe et faire leurs propres esquisses de la nouvelle Student Car avec l’aide des experts. «Malgré l’utilisation grandissante des ordinateurs et des simulations, les dessins sont toujours un élément essentiel dans le travail d’un designer automobile. A chaque trait de crayon, une idée se transforme en quelque chose de réel. Un croquis est la première des nombreuses étapes sur le long et excitant chemin de la création d’une nouvelle voiture», explique Oliver Stefani, responsable du design chez Škoda.

Tous les travailleurs du département du design de Škoda ont aidé les étudiants à faire leurs premiers jets et esquisses et leur ont prodigué de précieux conseils. « Dès le début, tous les participants ont été très enthousiastes et déterminés. Leurs ébauches sont très impressionnantes. J’aime beaucoup le concept », indique Jiří Hadaščok, coordinateur du design extérieur chez Škoda.

Le projet annuel Škoda Student Car met en avant le niveau élevé des formations de l’enseignement professionnel de Škoda à Mladá Boleslav, qui a vu le jour il y a plus de 90 ans. Développer un concept de véhicule et le construire ensuite à la main est le point d’orgue de tous les apprentissages. « Nous sommes tous ravis de faire partie de ce projet. En tant qu’étudiant, où d’autre auriez-vous la chance de donner vos idées et votre vision pour la conception d’un véhicule et de véritablement le construire vous-même ? Faire nos premières esquisses était très chouette. Nous avons beaucoup appris d’Oliver Stefani et de son équipe », ajoute Vojtěch Špitálský.

Mettre au point une Škoda Student Car est une tradition depuis 2014. Depuis cette date, des étudiants de l’école professionnelle de Škoda à Mladá Boleslav ont l’occasion de créer, de concevoir et de construire eux-mêmes un concept de véhicule spectaculaire. Chacun de ces véhicules démontre la créativité et l’engagement des jeunes talents de Škoda. Le Škoda Storyboard rassemble des récits de 4 étudiants impliqués dans des projets précédents ainsi qu’un aperçu de tous les anciens concept-cars des étudiants de Škoda.

