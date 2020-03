Land Rover ouvre les célébrations du 50ème anniversaire du SUV Premium avec une œuvre de “snow art” dans ses installations d’essais grand froid à Arjeplog en Suède, où a été reçu le boxeur Anthony Joshua, Champion du Monde Poids-Lourd et Chevalier de l’Ordre Britannique.

Land Rover a ainsi célébré le jubilé d’or du Range Rover par la création d’une œuvre d’art en dessous de zéro dans ses installations d’essais, tout près du cercle polaire. Le graphisme de 260 mètres de diamètre occupait le centre du steering pad de la piste d’essais où tous les futurs Land Rover sont poussées dans leurs retranchements durant les phases de développement.

Les installations Land Rover d’Arjeplog utilisent un lac gelé qui fournit aux ingénieurs les conditions parfaites pour tester et évaluer les nouveaux modèles. Le célèbre snow-artist Simon Beck a créé un blason d’anniversaire de 53 092 m2 en imprimant 45000 empreintes de pas sur la neige poudreuse au centre du steering pad, sur lequel tournait un quatuor des derniers modèles Range Rover SV.

Depuis 2014, ingénieurs et artisans, tous les experts et expertes du département Special Vehicle Operations (SVO) ont été responsables de la conception et de la production des Range Rover les plus rapides, les plus luxueux et les plus exclusifs des 50 ans d’histoire du célèbre SUV. Le haut degré de luxe, de performance et d’efficacité de la famille SV représente le summum de l’esprit Range Rover.

Arjeplog est aussi le siège de la Jaguar Land Rover Ice Academy, où les clients viennent découvrir le frisson de la conduite rapide sur glace, sous la supervision attentive d’experts du pilotage. Le boxeur Anthony Joshua OBE, champion du monde poids-lourd a découvert ces conditions extrêmes lors des célébrations, et il a pu apprendre l’art de la conduite sur glace grâce aux moniteurs de l’Académie.

«Il me tarde vraiment d’être en juin car la famille Range Rover va célébrer le 50e anniversaire de ce qui est l’un des meilleurs produits d’exportation britanniques et que je vais défendre mes titres. Pour me rendre au lieu de mon combat avec Kubrat Pulev le 20 juin, je vais traverser Londres à bord de mon nouveau Range Rover SVAutobiography personnalisé et je ne vois pas de meilleure façon d’arriver. Rien ne peut surpasser son caractère de confort et de compétence – je suppose que c’est le résultat que donnent cinq décennies d’expérience», a affirmé Anthony Joshua Obe, boxeur champion du monde poids-lourd.

La luxueuse famille va fêter ses 50 ans d’innovation et de raffinement sans égal en juin, au moment de l’anniversaire du Range Rover, en 1970. Depuis, le Range Rover Sport, le Range Rover Evoque et le Range Rover Velar ont complété la famille des SUV les plus désirables et les plus sophistiqués.

Le Range Rover d’origine, un SUV quatre-roues motrices, innovait avec le freinage antiblocage, le contrôle de traction électronique et la suspension à air à gestion électronique. Tandis que le Range Rover de 2012 inaugurait une architecture à coque aluminium, la première pour un grand SUV. En 2015, le Range Rover était le premier véhicule à recevoir l’innovant All-Terrain Progress Control de Land Rover – aujourd’hui disponible sur toute la gamme Land Rover.

D’après communiqué