Formentor, le nouveau crossover de Cupra

Cupra vient de dévoiler le Formentor, le premier modèle développé de A à Z par la marque.

En combinant l’ADN spécifique de Cupra et une conception orientée vers l’avenir, le crossover hautes performances offre un modèle emblématique qui mélange sophistication, innovation et expérience de conduite intuitive et dynamique.

Alors que le marché est en mutation et que le segment des CUV semble promis à une incroyable croissance, la Cupra Formentor associe les avantages d’une voiture hautes performance aux qualités d’un SUV, tout en respectant l’héritage de la marque Cupra.

La Cupra Formentor, première voiture exclusivement conçue par Cupra, tire son nom du cap le plus beau et le plus sauvage de l'île espagnole de Majorque, aux Baléares. La voiture intègre toutes les caractéristiques de ce lieu très spécial et les transpose dans son design extérieur.

Les rochers du cap, sculptés par le vent, ont inspiré l’équipe de conception pour dessiner les galbes latéraux qui expriment le dynamisme du modèle avec une grande sensation de mouvement, et soulignent la variété de ses attributs et émotions.

La carrosserie bicolore rappelle un véhicule tout-terrain robuste, mais le design de la Cupra Formentor fait appel à des techniques esthétiques pour alléger la silhouette du véhicule. Contrairement à l’aspect lourd et brut d’un SUV traditionnel, le véhicule fusionne les attributs propres au tout-terrain avec la compacité et l’essence sportive d’une berline, tout en y intégrant les codes du coupé.

En ce sens, les dimensions de la voiture illustrent parfaitement ce mélange de concepts qui répondent avec bonheur aux besoins des clients d’aujourd’hui. La Cupra Formentor mesure 4 450 mm de long et 1 839 mm de large. Sa hauteur de 1 511 mm offre également une remarquable garde au toit pour tous les passagers. Combinée à un empattement de 2 680 mm, elle garantit un bel espace pour les passagers arrière, une capacité de coffre de 450 l et une grande stabilité.

Par ailleurs, la sportivité est symbolisée par un accent visuel placé vers l’arrière du véhicule tout en accentuant la longueur du capot pour souligner ses proportions dynamiques. Ce design homogène amplifie considérablement le caractère extérieur du véhicule, rehaussé par l’intégration d’un bandeau lumineux qui relie les feux arrière et magnifie l’aspect distinctif de la poupe du véhicule, et par les roues en alliage de 19 pouces de série (également disponibles en finition cuivrée) qui abritent les freins Brembo hautes performances de 18 pouces.

Le design global est mis en valeur par la large palette de couleurs disponibles : en plus des quatre teintes unies et métallisées (Urban Silver, Midnight Black, Magnetic Tech ou Candy White), la Cupra Formentor sera également disponible dans trois peintures spéciales (Graphene Grey, Dark Camouflage et Desire Red) ainsi que dans deux teintes mates (Petrol Blue Matt et Magnetic Tech Matt). Les options mates exclusives apportent une touche d’élégance et de personnalité supplémentaire au véhicule.

Le design extérieur unique de la Cupra Formentor est parfaitement assorti à son intérieur de haute qualité qui procure un sentiment de modernité et reflète la sportivité originale de Cupra et ses valeurs.

Les occupants de la Cupra Formentor seront d’abord surpris par l’éclairage de bienvenue projeté au sol et, une fois à bord, ils trouveront des matériaux haut de gamme, des détails cuivrés et des éléments brossés en aluminium foncé dessinés et conçus pour les cocooner.

Les sièges baquets, disponibles en cuir véritable en noir et Petrol Blue, créent une sensation de légèreté tout en exprimant les performances de la Cupra Formentor à travers un siège conducteur plus bas, pour une position plus ergonomique et sportive.

Le tableau de bord semble flotter, une impression accentuée par l’éclairage ambiant 100 % LED enveloppant l’avant de l’habitacle et les portières. Il sert non seulement à renforcer l’expressivité du véhicule, mais participe également à plusieurs fonctions de sécurité telles que la détection d’angle mort ou l’Exit Assist.

Un écran flottant panoramique de 12 pouces avec des fonctions de navigation en ligne couronne le tableau de bord, offrant une source quasi infinie de fonctionnalités et de connectivité aux occupants avec très peu de boutons. La technologie est également à l’avant-garde à l’intérieur du véhicule grâce à l’intégration du Digital Cockpit, qui affiche toutes les informations de conduite pertinentes juste devant le conducteur. Ce dernier sera également ravi par le nouveau volant qui intègre le bouton de démarrage du moteur et le sélecteur de mode Cupra.

La Cupra Formentor sera lancée avec deux groupes motopropulseurs hautes performances prêts à offrir une expérience de conduite totalement exclusive.

Au sommet de la gamme, un moteur essence suralimenté par turbo TSI de 2,0 l délivre une puissance totale de 310 ch (228 kW) et 400 Nm de couple et offre l’expression ultime de l’ADN Cupra, avec un son vibrant qui ajoute du caractère au véhicule. Ce moteur sera combiné à la technologie 4Drive qui suit en permanence l’évolution du véhicule et les instructions du conducteur pour fournir de la puissance à la bonne roue au moment précis où elle en a besoin.

La Cupra Formentor est cependant tournée vers l’avenir et accélère le passage à l’électrification en intégrant une technologie hybride rechargeable hautes performances. Le moteur essence TSI de 150 ch (110 kW) de 1,4 litre, combiné au moteur électrique de 115 ch (85 kW) avec une batterie lithium-ion de 13 kWh, permet à la Cupra Formentor d’atteindre les performances attendues par les clients, tout en étant plus en phase avec un monde axé sur la minimisation de l’incidence sur l’environnement. Ce groupe motopropulseur délivre une puissance totale de 245 ch (180 kW) de puissance de crête et 400 Nm de couple, avec une autonomie en mode tout électrique d’environ 50 km.

Les deux groupes motopropulseurs bénéficient d’une transmission DSG à double embrayage, ce qui contribue à rendre les changements de rapport plus nets et plus fluides. La technologie shift-by-wire est conçue pour que le sélecteur ne soit pas connecté mécaniquement à la boîte de vitesses, mais utilise des signaux électroniques pour effectuer des changements. La technologie se caractérise par un plus grand niveau d’efficacité, tout en ajoutant également une nouvelle dimension à l’art et au plaisir de conduire. Et si le conducteur souhaite une expérience encore plus interactive, les palettes de changement de rapport au volant le connectent encore plus au véhicule.

Avec le châssis DCC intelligent et la direction progressive, quel que soit le groupe motopropulseur choisi, le véhicule évolue de manière majestueuse dans toutes les conditions et suivant tous les styles de conduite. À l’aide du curseur de la commande DCC, le conducteur peut sélectionner précisément la configuration qu’il souhaite, en particulier en mode Individual. Toutes ces caractéristiques sont des éléments fondamentaux du dynamisme, de l’émotivité et de la performance.

La marque Cupra est réputée pour offrir le summum de la performance, mais aussi pour sa détermination à proposer les plus hauts niveaux de connectivité et de sécurité.

La Cupra Formentor embarquera les solutions d’infodivertissement et de connectivité les plus avancées pour garder les clients en contact et leur permettre d’emporter leur vie numérique avec eux à bord afin de bénéficier d’une meilleure interconnexion entre la vie quotidienne et la vie au volant.

Le système d’infodivertissement de 12 pouces présente un nombre réduit de boutons et intègre la commande vocale et gestuelle. Il combine le système Full Link compatible avec Apple CarPlay (sans fil) et Android Auto. Les passagers peuvent également brancher leur téléphone dans le véhicule via un port USB ou via Bluetooth pour accéder à leur écosystème d’applications.

Grâce à une carte SIM intégrée, la voiture disposera de l’application Connect qui fait entrer les services en ligne directement dans le véhicule, permettant aux clients d’accéder à des applications téléchargeables, à la radio en ligne et à un écosystème de fonctionnalités grandissant avec des données à distance et le contrôle de leur véhicule.

De plus, lorsque les utilisateurs sont éloignés de leur véhicule, ils peuvent consulter des informations sur le véhicule, y compris les données de conduite, les informations de stationnement, l’état du véhicule et configurer des alertes de vitesse à l’aide de l’application pour smartphone. Pour la version hybride rechargeable hautes performances, le conducteur peut gérer le processus de recharge et contrôler la climatisation à distance.

Dans le même temps, la gamme de systèmes d’aide à la conduite et de sécurité proposée signifie que la Cupra Formentor offrira l’une des conduites les plus relaxantes et les plus sûres du segment, éliminant le stress sur des routes de plus en plus chargées et atteignant le niveau de conduite semi-autonome 2. Le Formentor possédera notamment le Predictive Adaptive Cruise Control, l’Emergency Assist, le Travel Assist, les Side et Exit Assist.

Les livraisons de la Cupra Formentor débuteront au dernier trimestre 2020.

D’après communiqué