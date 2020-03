Spring electric, le showcar préfigurant le 1er modèle 100% électrique de Dacia

Dacia ouvre désormais une nouvelle ère de son histoire avec la présentation de Spring : un showcar qui préfigure le premier modèle 100% électrique de la marque.

Dacia Spring electric s’inscrit dans la vision du Groupe Renault de fournir une mobilité durable accessible à tous, tout en respectant les valeurs et la philosophie de la marque Dacia. Il préfigure une citadine 4 places 100% électrique spacieuse pour donner l’accès au plus grand nombre à une mobilité facilitée et plus vertueuse. Une citadine 5 portes dans l’ère du temps, qui associe simplicité, robustesse et accessibilité.

Légère et compacte, la version de série de Dacia Spring vise une autonomie autour de 200 km en WLTP. La garantie d’une polyvalence permettant une utilisation citadine et périurbaine sans stress. Celle-ci sera disponible en 2021.

Pour réussir cette nouvelle révolution, Dacia capitalise sur les 10 ans d’expérience du Groupe Renault, pionnier et leader en matière de mobilité électrique.

Une carrosserie pastel Gris Souris réhaussée d’étincelles mates Orange Fluo, des éléments d’accastillage (arches de roue, barres de toit, baguettes de bas de porte) striés dans la masse, une garde au sol surélevée, des skis de protection intégrés aux pare-chocs avant et arrière : Dacia Spring electric showcar est une citadine électrique et électrisante qui assume casser les codes. Son look affirmé de SUV et ses dimensions réduites en font le véhicule idéal pour une utilisation au quotidien en toute sérénité.

Un travail particulier a été effectué sur les fonctions d’éclairage du véhicule. A l’avant, les projecteurs 100% LED sont divisés sur deux niveaux : une ligne horizontale sur la partie supérieure et 6 éléments graphiques intégrés au bouclier. A l’arrière, les 4 feux également 100% LED forment un double Y. Ces optiques sont annonciatrices de la future identité lumineuse des modèles Dacia.

Avec sa nouvelle signature lumineuse, son capot nervuré et sa calandre pleine au traitement spécifique, la face avant de Spring electric showcar exprime tonicité et robustesse.

Avec sa motorisation 100% électrique et sa batterie adaptée pour un usage quotidien, Dacia Spring répond à des besoins de mobilité urbaine et péri-urbaine pragmatiques. Robuste, il rend accessible au marché des particuliers et des entreprises tous les avantages des véhicules électriques : facilité de conduite, silence de fonctionnement, absence de vibration, zéro émission à l'usage, etc. Par ailleurs, il est simple à charger et nécessite très peu d’entretien.

Dacia Spring représente ainsi une solution idéale pour les nouveaux services de mobilité comme les flottes de véhicules en autopartage. Sa version de série sera donc proposée également pour ce marché, sur lequel le Groupe Renault est largement engagé avec la plus grande flotte de véhicules électriques en autopartage en Europe (7 800 ZOE, Kangoo Z.E. et Twizy).

D’après communiqué