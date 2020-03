Nouvelle génération de la Porsche 911 Turbo

Porsche présente la toute nouvelle génération de la 911 Turbo S. Coiffant la gamme 911, cette Turbo S délivre une puissance de 478 kW (650 ch), lui garantissant des niveaux de puissance, de dynamisme et de confort inégalés.

La nouvelle 911 Turbo S est animée par un nouveau moteur 3.8 à plat doté de deux turbocompresseurs à géométrie variable. Ce moteur délivre 51 kW (70 ch) de plus que son prédécesseur. Son couple maximal atteint désormais 800 Newton-mètre, soit 50 Nm de plus. Avec sa transmission à double embrayage et 8 rapports PDK (Porsche Doppelkupplung) spécifique à la Turbo, la nouvelle 911 Turbo S franchit la barre des 100 km/h après seulement 2,7 secondes (0,2 seconde de moins) alors que sa vitesse maximale demeure inchangée à 330 km/h. le véhicule sera disponible en variantes Coupé et Cabriolet.

En phase avec ses qualités dynamiques rehaussées, les mensurations de la 911 Turbo S ont été sensiblement revues à la hausse puisque sa carrosserie est désormais 45 millimètres plus large au niveau de l’essieu avant (1.840 mm). À hauteur de l’essieu arrière, sa largeur globale est désormais de 1.900 mm (+20 mm). Son agilité et sa sportivité sont renforcées par son aérodynamique optimisée, mais aussi de nouveaux pneus aux dimensions différenciées et des voies plus larges. Ainsi, la voie est augmentée de 42 mm à l’avant et de 10 mm à l’arrière. Ses appendices aérodynamiques adaptatifs incluent notamment des clapets de refroidissement contrôlés à l’avant, alors que l’aileron arrière, plus vaste, a été spécialement étudié pour offrir encore plus d’appui. Pour la première fois, la 911 Turbo S transmet sa puissance au sol en faisant appel à des roues de dimensions différentes à l’avant et à l’arrière. Elle est ainsi équipée de roues de 20 pouces garnies de pneus de 255/35 à l’avant et de roues de 21 pouces à l’arrière en 315/30. De nouvelles options illustrent également l’image résolument plus sportive de la 911 à transmission intégrale, notamment le châssis sport PASM (Porsche Active Suspension Management) rabaissé de 10 mm, ainsi que l’échappement sport avec clapets mobiles, qui garantit une sonorité distinctive.

Totalement nouveau, le moteur équipant la 911 Turbo S repose sur la génération de moteur 911 Carrera. Il bénéficie d’un système de refroidissement de l’air de charge tout à fait repensé et de nouveaux turbocompresseurs à géométrie variable agencés de manière symétrique et faisant appel à des soupapes de décharge à commande électrique. Ce moteur intègre aussi des injecteurs piézoélectriques, qui assurent à la nouvelle 911 Turbo S des performances rehaussées en termes de réactivité, de puissance, de couple, d’émissions et de montées en régimes.

Ce nouveau 6-cylindres dispose d’un nouveau système d’admission. Ainsi, les conduits d’air de charge et d’air de processus ont été inversés. Désormais, une partie de l’air de processus passe par les prises d’air caractéristiques de la Turbo au niveau des ailes arrière. En amont des filtres à air, désormais intégrés aux ailes arrière, deux autres conduits d’air ont été intégrés, à travers la grille de ventilation arrière. La nouvelle 911 Turbo S dispose ainsi de quatre prises d’air présentant une section transversale plus grande et une résistance réduite, ce qui contribue à renforcer le rendement du moteur. Deux turbocompresseurs symétriques à géométrie variable (VTG) et de plus grandes dimensions remplacent les turbos de la version précédente, les roues du compresseur et de la turbine tournant désormais dans des sens opposés. Le diamètre de la roue de la turbine a été augmenté de 5 mm pour atteindre désormais 55 mm, la roue du compresseur ayant vu pour sa part son diamètre augmenter de 3 mm pour atteindre 61 mm. Les clapets de la soupape de décharge sont contrôlés par voie électrique à l’aide de moteurs pas-à-pas.

Offrant un équilibre parfait entre plaisir, dynamisme et sportivité, la nouvelle 911 Turbo S se montre autant adaptée à un usage au quotidien qu’aux excursions sur piste. Le bond en avant de la nouvelle génération en termes de performances est particulièrement visible au niveau du sprint de 0 à 200 km/h. Avec un chrono de 8,9 secondes, la nouvelle 911 Turbo S est une seconde pleine plus rapide que sa devancière. Grâce à la transmission intégrale PTM (Porsche Traction Management) optimisée, la boîte de transfert peut gérer une valeur de couple sensiblement plus élevée, jusqu’à 500 Nm pouvant être transmis aux roues avant. La nouvelle génération du châssis PASM de série est également davantage orientée vers la sportivité. Réagissant plus rapidement et contrôlés avec plus de précision, les nouveaux amortisseurs garantissent une réelle avancée au niveau dynamique en termes de contrôle du roulis, de tenue de route, de réaction de la direction et de vitesse de passage en courbe.

Marquée par des prises d’air plus larges, la nouvelle face avant affiche un look Turbo typique, mis en valeur aussi par ses doubles blocs optiques ainsi que ses phares LED matriciels de série dotés d’une finition sombre. Le spoiler avant extensible à commande pneumatique, qui a été redessiné, et l’aileron arrière de plus grandes dimensions assurent un appui augmenté de 15%. Les ailes arrière élargies avec prises d’air intégrées mettent en valeur la ligne élancée de la 911 Turbo S. Le style inédit de la Turbo S est complété par des embouts d’échappement rectangulaires noirs à la finition brillante, typiques de la Turbo.

L’intérieur de la 911 Turbo S se distingue par sa qualité de finition et sa sportivité. La dotation de série inclut une sellerie cuir intégrale et une finition carbone avec des inserts Light Silver. Les sièges sport, ajustables sur 18 axes, disposent de surpiqûres rendant hommage à la première 911 Turbo (type 930). Des éléments graphiques de qualité et les logos ornant la console d’instruments complètent la dotation spécifique de la Turbo S. L’écran central du PCM affiche désormais une taille de 10,9 pouces. Son nouvel agencement permet de le contrôler rapidement et sans risque de distraction. Parmi les autres équipements de série figurent le volant sport GT, le pack Sport Chrono avec la nouvelle application intégrée Porsche Track Precision et le système BOSE® Surround Sound.

D’après communiqué