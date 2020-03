La DS 9 en photos et en vidéos

La DS 9 ne laissera pas de marbre ceux qui l’apercevront. Belle et élégante, cette grande berline affirme le savoir-faire de la marque en matière de luxe à la française ainsi que son style, son raffinement et sa technologie.

Longue de 4,93 m pour 1,85 m de largeur avec de grandes roues de 690 mm de diamètre, DS 9 se veut plus imposante que les berlines de sa catégorie. Elle reprend les codes de DS Automobiles avec une face avant expressive, dotée de la calandre DS Wings et de la grille conçue en design paramétrique à effet diamanté tridimensionnel qui donne du caractère et du relief. Sur le capot, le sabre guilloché «Clous de Paris» transfère, pour la première fois, cette signature intérieure des DS à l’extérieur de l’habitacle.