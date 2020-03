DS 9, la nouvelle grande berline premium élégante de DS

Après DS 7 Crossback et DS 3 Crossback, c’est une grande berline élégante qui vient coiffer l’offre de la jeune marque premium française. Avec DS 9, la marque DS affirme son savoir-faire, son style, son raffinement et sa technologie avec une ambition mondiale.

Sous un trait inspiré, DS 9 exprime le mariage parfait entre héritage, savoir-faire d’exception et technologie de pointe. DS 9 est une invitation à redécouvrir l’excellence française en matière d’automobile…

Longue de 4,93 m pour 1,85 m de largeur avec de grandes roues de 690 mm de diamètre, DS 9 se veut plus imposante que les berlines de sa catégorie. Elle repose sur une nouvelle déclinaison de la plateforme EMP2 avec un empattement jamais atteint auparavant qui bénéficie largement aux passagers arrière. Son dessin affine la silhouette avec une chute de pavillon plongeante, façon fastback.

Berline tricorps, DS 9 reprend les codes de DS Automobiles avec une face avant expressive, dotée de la calandre DS WINGS et de la grille conçue en design paramétrique à effet diamanté tridimensionnel qui donne du caractère et du relief. Sur le capot, le sabre guilloché « Clous de Paris » transfère, pour la première fois, cette signature intérieure des DS à l’extérieur de l’habitacle.

Clin d’œil à la DS de 1955, DS 9 arbore des cornets aux extrémités du pavillon. Empreinte emblématique de la berline légendaire, les cornets sont revisités pour faire office de feux de position latéraux inédits et signer le passage de DS 9.

La fluidité d’une ligne sans rupture est traduite par l’élégance d’un trait qui file de la calandre, au capot, au pare-brise, au pavillon et à la malle de coffre sans jamais connaître la moindre césure. Les flancs sont lisses avec une ligne tendue qui va des projecteurs avant aux feux arrière. Ce caractère est souligné par des poignées de porte affleurantes de la teinte de la carrosserie et un pavillon biton noir qui renforce la puissance de l’élégance.

A l’arrière, cette volonté d’intégration de chaque élément en un seul et unique volume est aussi visible. Les ailes arrière, le bouclier et la malle de coffre s’enchainent avec la même fluidité. Sertis dans cette surface, les feux ciselés avec un effet d’écailles créent un contraste pour donner un effet tridimensionnel saisissant. Ils sont soulignés par des sabres latéraux, hommage aux éléments graphiques de la grande carrosserie française des années 1930. Le troisième feu-stop extrêmement fin contribue à élargir l’ensemble et prolonge l’effet visuel de la lunette arrière.

DS 9 est d’abord proposée avec une motorisation hybride rechargeable E-Tense composée d’un moteur turbo essence PureTech et d’une motorisation électrique cumulant 225 chevaux, capable de parcourir entre 40 et 50 kilomètres (WLTP) en mode zéro émission grâce à une batterie de 11,9 kWh.

La motorisation électrique, intégrée à la boîte de vitesses automatique à huit rapports, atteint une puissance maximale de 80 kW (110 chevaux) et 320 Nm. Elle est utilisée lors du démarrage, pour booster les accélérations sans limite de vitesse véhicule et pour rouler en mode zéro émission jusqu’à une vitesse de 135 km/h. Le mode de conduite Electrique est toujours sélectionné au démarrage. Il est accompagné d’un mode Hybride, conçu pour gérer automatiquement les différentes énergies en roulant en 100% électrique, 100% essence ou en mêlant les deux si la situation l’impose. Il assure des transitions imperceptibles pour les occupants. Un mode Sport E-Tense offre le cumul maximum des énergies thermique et électrique disponibles avec une cartographie ajustée de la pédale d’accélérateur, de la boîte de vitesses, de la direction et de la suspension pilotée. Il permet d’amplifier plaisir de conduire et dynamisme en toute sérénité.

DS 9 dispose d’un système de récupération d’énergie au lever de pied et au freinage qui recharge la batterie en roulant. De plus, une fonction E-Save permet de garantir un niveau d’énergie dans la batterie pour faire une partie du trajet en mode Zéro Emission (plusieurs niveaux au choix), par exemple lorsque le conducteur sait qu’il va entrer en centre-ville. Le chargeur embarqué de 7,4 kW permet de recharger la batterie en 1h30 sur une borne de charge domestique ou publique avec le câble fourni de série.

La gamme sera prochainement coiffée par deux autres motorisations E-Tense de 250 chevaux 2 roues motrices avec une autonomie étendue et de 360 chevaux avec une transmission 4 roues motrices intelligente. En Chine, la version E-Tense 250 chevaux sera proposée dès le lancement.

Un moteur PureTech essence de 225 chevaux est également au catalogue. Tous les modèles sont proposés avec une boîte de vitesses automatique à huit rapports.

Et si le confort des places arrière devenait enfin l’égal de celui proposé aux places avant ? Avec DS Lounge, DS Automobiles offre un savoir-faire de premier plan aux passagers de DS 9.

Le raffinement des matériaux nobles appliqué à des surfaces étendues, avec une planche de bord intégralement gainée de Cuir Nappa et la confection bracelet de montre des sièges, accompagne le soin apporté à chaque détail. Les touches de cristal, l’Alcantara® qui recouvre la totalité du pavillon et les pare-soleil, et les poignées de maintien gainées de cuir à la main invitent au toucher et aux sensations.

Grâce à son long empattement de 2,90 mètres, DS 9 propose un vaste espace aux places arrière. Les sièges sont chauffants, massants et ventilés, une première dans la catégorie. L’accoudoir central contribue au confort général et offre, lui aussi, des prestations empruntées aux segments supérieurs avec une confection en cuir, des espaces de rangement équipés de prises USB, les commandes des sièges massants et un éclairage d’accueil polychromatique.

Avec la suspension pilotée DS Active Scan Suspension, une caméra scanne la route, les capteurs d’assiette, les accéléromètres et les détecteurs des trains roulants enregistrent tous les mouvements et les transmettent au système qui prépare chacune des roues afin de renforcer la sécurité, l’agrément et d’offrir un confort sans pareil. La suspension DS du XXIe siècle conjugue le confort feutré d’une grande berline statutaire et le dynamisme d’un coupé de Grand Tourisme.

Au-delà de DS Lounge qui fait figure de référence dans sa catégorie, DS 9 profite des technologies de pointe qui font l’excellence des autres modèles de la gamme DS. Au menu: DS Drive Assist, DS Park Pilot, DS Safety, DS Night Vision, DS Driver Attention Monitoring, DS Active Led Vision, DS Smart Access, etc.

Avec DS Drive Assist, DS 9 permet à son conducteur de bénéficier d’une conduite semi-autonome de niveau 2 qui invite à parcourir les kilomètres dans le plus grand confort, avec une sécurité accrue. La vitesse est régulée par rapport à l’environnement dans lequel évolue DS 9. Le système utilise des capteurs pour positionner précisément DS 9 dans sa voie selon les choix du conducteur en agissant sur la direction. Utilisable jusqu’à 180 km/h (selon les législations des pays), il pilote la vitesse et la trajectoire, sous la supervision du conducteur, afin de lui garantir sécurité et sérénité.

La caméra embarquée de DS Drive Assist reconnaît les lignes continues et discontinues. En roulage, elle analyse en permanence l’image et décrypte les situations. Elle permet de maintenir le véhicule positionné dans sa voie, voire dans la zone de la voie souhaitée par le conducteur. S’il préfère reprendre le contrôle de la direction, il annule la correction en maintenant fermement le volant. La modification s’interrompt également si les feux indicateurs de direction sont activés. Ce système peut être enclenché dès 30 km/h. Il est ensuite opérationnel de 0 à 180 km/h.

Pour le parking, la fonction DS Park Pilot sert à détecter un emplacement en passant devant, jusqu’à la vitesse de 30 km/h. Le conducteur indique alors sur son écran tactile qu’il souhaite se garer, en bataille ou en créneau. Puis, une seule action à faire : maintenir enclenché le bouton Park et attendre que la technologie opère. L’accélération, le freinage et la direction sont gérés automatiquement, que ce soit pour entrer en stationnement ou en sortir.

Durant les longs trajets, une mauvaise visibilité ou l’inattention est souvent synonyme de danger. Pour une route plus sûre, DS Safety regroupe un ensemble de six fonctions majeures : DS Night Vision, DS Driver Attention Monitoring, DS Active Led Vision, la surveillance d’angles morts, le freinage d’urgence automatique et la reconnaissance étendue des panneaux de signalisation.

DS Night Vision apporte une lisibilité exceptionnelle de la route de nuit. Sa caméra infrarouge, placée dans la calandre avant, détecte piétons, cyclistes et animaux sur la chaussée jusqu’à 100 mètres. Le conducteur visualise la scène en infrarouge dans le grand combiné numérique et voit apparaitre les dangers encadrés en jaune puis en rouge. Ainsi alerté, il peut réagir.

DS Driver Attention Monitoring, via une caméra infrarouge placée au-dessus du volant, et une caméra en haut du pare-brise, surveille en permanence les yeux du conducteur pour détecter la fatigue (clignements des paupières), le visage (orientation du regard) et les mouvements de tête pour la distraction, la trajectoire de la voiture sur les lignes de la route, notamment les déviations ou les sollicitations de braquage du conducteur. Il permet ainsi d’identifier toute baisse de vigilance par une anomalie sur l’un des facteurs - mouvements non linéaires et erratiques, ou clignements des yeux -, il déclenche automatiquement un signal sonore, et une alerte visuelle sur l’écran central, de jour comme de nuit.

En plus du plaisir visuel, les DS Active Led Vision s’adaptent, en largeur et portée, aux conditions de roulage et à la vitesse de la voiture. Cinq modes d’éclairage s’activent automatiquement : Parking, Town Beam (largeur de faisceau augmentée dès la cinquième seconde de roulage), Country Beam (focalisé sur l’avant dès 50 km/h), Motorway Beam (portée augmentée à partir de 110 km/h), Adverse Weather (puissance des modules augmentés et intensité réduite des projecteurs principaux). Les fonctions « phares tournants » et High Beam (commutation automatique des feux de route et feux de position) complètent cette offre. En éclairant mieux la route et plus loin, ou avec un faisceau lumineux élargi, le conducteur - comme ses passagers - gagne en sécurité.

Avec DS Smart Access, DS 9 vous permet de dématérialiser votre clé en transférant vos droits d’accès dans votre smartphone. Au déverrouillage, les poignées affleurantes se déploient comme par magie. L’accès au véhicule et son démarrage deviennent possibles. Même à distance, vous pouvez déléguer ces droits à cinq autres téléphones… L’application MyDS App ouvre les portes de l’automobile partagée. Cette fonctionnalité permet en effet de mettre en place une délégation pour autoriser l’accès et le démarrage de DS 9 avec un autre téléphone selon une plage horaire. S’appuyant sur le protocole Bluetooth®, le système reste opérationnel même sans réseau GSM.

DS 9 sera commercialisé à partir du deuxième semestre 2020.

D’après communiqué