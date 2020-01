MG EZS, la première voiture électrique à obtenir lhomologation en Tunisie

La marque Morris Garages (MG) lance son offensive électrique avec l’homologation de sa EZS : premier SUV urbain 100% électrique. Après s’être largement illustré sur le secteur automobile, MG Motors ne s’arrête pas en si bon chemin et vient concurrencer les constructeurs automobiles sur le secteur des véhicules électriques.

Longtemps attendu par les Tunisiens, l’homologation de la première voiture électrique en Tunisie crée la surprise et est perçue comme un espoir vers un monde meilleur, plus propre, plus green.

Polyvalente et très agréable à conduire, la MG EZS est le premier SUV urbain électrique homologué en Tunisie. Ce nouveau modèle résolument avant-gardiste combine une autonomie exceptionnelle, un design audacieux et l’habitabilité propre aux SUV, refusant tout compromis.

La EZS n’émet pas de polluants chimiques et ne rejette pas de CO2. Les pièces d’usure sont moins nombreuses, le pack de batterie est géré efficacement ; ce qui rend la fiabilité de la EZS incomparable aux voitures thermiques.

MG Motors a pensé cette voiture comme l’allié idéal pour une utilisation en ville comme sur la route, où l’agilité et la robustesse lui permettent de s’exprimer le mieux.

Il est important de rappeler que la EZS a obtenu la meilleure note décernée par le prestigieux Euro NCAP 2019 (European New Car Assessment Program («Programme européen d'évaluation des nouveaux véhicules»), soit la note de 5 étoiles sur 5.

Avec la EZS, déjà commercialisée en Europe, MG Motors se positionne comme le pionnier dans le secteur et se montre ainsi toujours à la pointe de la technologie.

Caractéristiques de la EZS :

Faible consommation : 18.6Kwh/100Km

Entretiens limités : les pièces d’usures à changer régulièrement sont limitées

Confortable :confort sonore : Absence de boîte de vitesses classique – Moteur électrique silencieux

Puissante : accélération de 0 à 50km/h en 3.1secondes /0-100Km en 8.2secondes 3 modes de conduite : adaptation à l’environnement de conduite

Facile à recharger :

- Plein Mode charge normale : ≃ 7h

- Charge Mode rapide : 80% en 40 min

Autonomie : 263Km

Vitesse maximale : 140Km/h

Puissance moteur : 143 ch (353 Nm de couple)

D’après communiqué