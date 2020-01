Trophées Argus 2020 : Fiat Concept Centoventi reçoit le Prix Spécial du Jury

La Fiat Concept Centoventi, vision de Fiat pour la mobilité électrique démocratique de demain, a remporté le Prix Spécial du Jury lors des Trophées Argus 2020.

Olivier François, président marque Fiat Monde, s'est vu décerner le prix au cours de la cérémonie de remise des prix de la 27ème édition des Trophées Argus organisée par le célèbre média automobile L'Argus, s'est déroulée le soir du 14 janvier 2020 à Paris à la Piscine Molitor. Cette année, le jury, composé de 18 membres, dont des journalistes et des experts en technologie et valeur résiduelle, a évalué 60 modèles, répartis en 11 catégories. Et c'est donc Fiat Concept Centoventi qui a remporté le très convoité "Prix spécial du jury".

«Je suis fier, en tant que Français et Président Monde de la Marque Fiat, de recevoir cette reconnaissance de la part de l'un des médias français les plus prestigieux, et ce d'autant plus que le Prix Spécial du Jury a été décerné au Fiat Concept Centoventi», a déclaré Olivier François, Président marque Fiat Monde. Et de poursuivre : «Fiat Concept Centoventi constitue la quintessence de la marque Fiat, synonyme de voitures citadines et familiales depuis 120 ans. Ce concept représente la solution la plus innovante pour la mobilité urbaine électrique de demain. Centoventi a une mission sociale parce qu'elle est durable, parce qu'elle est démocratique, parce qu'elle crée et implique sa communauté autour d'elle, parce qu'elle communique avec le monde extérieur et parce qu'elle est née pour le covoiturage. Fiat Concept Centoventi incarne la voiture abordable mais cool».

Présenté en avant-première au Salon de Genève 2019 et en vedette au CES 2020 à Las Vegas, ce véhicule révolutionnaire a conquis le jury des Trophées Argus qui a ainsi motivé son choix : «Amusant et 100% électrique, Centoventi Concept élève la personnalisation au niveau d'un art : couleurs et matériaux interchangeables, siège passager remplaçable par un siège enfant ou un porte-animal, tableau de bord avec des trous destinés à fixer des accessoires imprimés en 3D. De plus, il propose une autonomie modulaire allant de 100 à 500 km, à travers des packs individuels de 100 km chacun qui peuvent être achetés directement par le client. Et son aspect évoquant une Panda revisitée a fini de séduire le jury qui a hâte de le voir entrer en production».

