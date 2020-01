Trophées Argus 2020 : Renault triplement récompensé

Renault a été récompensé à trois reprises lors de la 27ème édition des Trophées Argus. Le nouveau Captur a remporté le Trophée du Petit SUV 2020, le nouveau Master le Trophée du Véhicule Utilitaire 2020 et la Mégane R.S. Trophy-R le Trophée de la Sportive de l’année 2020.

Précurseur sur le marché des SUV urbains, le Captur s’est écoulé à 1,5 million d’exemplaires dans plus de 90 pays depuis son lancement en 2013. Il est le best-seller de son segment, aussi bien en France qu’en Europe. Sur un marché devenu extrêmement concurrentiel, le nouveau Captur se réinvente en renforçant l’ADN qui a fait son succès. Il se transforme pour afficher des lignes modernisées de SUV, à la fois athlétiques et dynamiques. Toujours aussi modulable, il se fait plus habitable grâce à une révolution intérieure qui lui permet aussi de changer de dimension aussi bien sur le plan technologique que qualitatif. Ses prestations sont dignes d’un modèle du segment supérieur. Le véhicule est au cœur de la stratégie du groupe visant à renforcer les synergies au sein de l’Alliance. Cela passe notamment par le développement de technologies communes et par l’utilisation de nouvelles plateformes, à l’image de la plateforme CMF-B dont il bénéficie. Sa nouvelle architecture électrique et électronique lui permet d’intégrer les dernières évolutions technologiques pour répondre aux nouvelles exigences du marché.

Fort de 120 années d’expertise dans le véhicule utilitaire et leader des vans en Europe depuis 20 ans, Renault confirme avec le nouveau Master sa légitimité sur ce segment. Leader sur son segment en France, le Master a été vendu à près de 2,5 millions d’exemplaires dans plus de 50 pays depuis son lancement en 1980.

Le nouveau Master se distingue par un nouveau design extérieur plus robuste et un design intérieur doté de matériaux plus qualitatifs et de lignes plus épurées. Nouveau Master, c’est le plus grand bureau mobile de sa catégorie avec de nouvelles fonctionnalités comme la nouvelle tablette easy life au-dessus de la boite à gants, le nouveau tiroir easy life ainsi que le chargeur de smartphone à induction. De nouvelles aides à la conduite apparaissent avec notamment le Rear View Assist (assistant de surveillance de vision arrière). Nouveau Master propose une nouvelle motorisation 2.3 dCi Twin Turbo, produit à Cléon, qui offre plus de puissance, plus de couple et moins de consommation. Le nouveau Master, c’est également l’excellence du sur-mesure pour répondre à la diversité des besoins des professionnels grâce à ses 350 versions, ses nombreuses solutions de conversions (réseau de 400 carrossiers agréés), ainsi que ses services sur-mesure, notamment dans le réseau des 660 centres Renault Pro+ dans le monde.

Détentrice du record du tour dans la catégorie des tractions de série sur les circuits du Nürburgring en Allemagne, de Spa-Francorchamps en Belgique, et de Suzuka au Japon, la Mégane R.S. Trophy-R a démontré son niveau de performance par le chronomètre, et l’enthousiasme qu’elle génère par l’accueil de la presse internationale et celui des passionnés de voitures de sport. Elle puise ses racines dans l’immense histoire de Renault en sport automobile et perpétue la légende des records de Mégane R.S., amenant une fois de plus sur la route les technologies et le savoir-faire acquis par Renault Sport sur la piste. Pour cette voiture d’exception, les ingénieurs de Renault Sport ont poussé leur expertise plus loin que jamais. La Mégane R.S. Trophy-R est commercialisée comme une série limitée à 500 exemplaires numérotés.

A cette occasion, le directeur commercial France Ivan Segal a affirmé : «Ces trois trophées soulignent l’excellence de nos véhicules, ainsi que la capacité de la marque Renault à toujours s’adapter au mieux à la diversité des besoins de ses clients. Captur est l’un de nos véhicules particuliers best-seller, la nouvelle génération va continuer à séduire par son design, sa qualité de fabrication, ses qualités dynamiques et ses équipements. Master est depuis 40 ans l’un des portes drapeaux de notre gamme d’utilitaires. Et enfin, Megane Renault Sport Trophy-R, c’est la passion, au service de la performance ultime».

D’après communiqué