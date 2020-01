La deuxième édition "Les Volants d’Or" se tiendra le 31 janvier 2020 dans un prestigieux hôtel à Gammarth. Cette cérémonie du mérite vise à récompenser les meilleures marques automobiles en Tunisie en termes de satisfaction client (via les sondages) et en termes de performances (via les statistiques officielles).

Une quinzaine de trophées seront ainsi distribués au cours de la soirée dont 5 basés sur des sondages et dont l’objectif est de récompenser les meilleures performances comme il se fait un peu partout dans le monde.

Mourad Bouzidi, initiateur du projet, responsable de la société 2Fast et rédacteur en chef de Tunisie Auto, a expliqué que l’idée est née du vide qui existe en Tunisie et que ce palmarès vise à donner la parole aux consommateurs et à pousser les concessionnaires à exceller pour être sur le podium des prochaines éditions, le tout sans influence des quotas.

Pour présenter l’évènement, une conférence de presse a été organisée, lundi 20 janvier 2020 à l'Hôtel Carthage Thalasso, par la société 2Fast éditrice de Tunisie Auto et l’agence événementielle Adcom avec le soutien d’Ola Energy Tunisie pour y présenter cette nouvelle édition.

Pour cette édition, deux nouvelles catégories ont été créées : "Meilleure marque camion" et "Plus belle voiture de l’année 2019 en Tunisie".

13.887 votants, notamment les lecteurs Tunisie Auto, ont voté pour 5 catégories : "Meilleur service après-vente des concessionnaires automobiles", "Meilleure marque premium", "Meilleure nouvelle marque", "Meilleure marque camion" et "La plus belle voiture de l’année 2019 en Tunisie". Dans cette dernière catégorie, plus de 6.484 personnes ont pris part au vote et ont élu la Range Rover Evoque.

Au menu également, plusieurs autres prix notamment : Le Volant d’Or des meilleures ventes premium 2019, le Volant d’Or du meilleur événement 2019, le Volant d’Or de la meilleure vente véhicules particuliers 2019, le Volant d’Or du véhicule le plus vendu en Tunisie et le Volant d’Or de la meilleure assistance auto.

