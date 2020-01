Audi présente son concept car AI:ME

A l’occasion du Consumer Electronics Show (CES) 2020, Audi exposera une nouvelle fois de spectaculaires innovations, allant de concept cars futuristes à des technologies prêtes à faire leur entrée en production. La marque premium définit ainsi l’expérience numérique du futur. Le CES est l’un des plus grands salons technologiques de la planète, dédié à l’électronique grand public. Préfigurant les technologies de demain, le CES se déroulera du 7 au 10 janvier 2020 à Las Vegas.

Ouvrir la porte, s’installer dans l’habitacle et oublier le stress de la ville : entièrement automatisée, l’Audi AI:ME constitue un « troisième espace de vie » personnel, à côté du domicile et du lieu de travail, qui doit répondre aux désirs et besoins de ses utilisateurs. Grâce à la technologie d’oculométrie, les passagers peuvent communiquer de manière intuitive avec le concept car et par exemple lui intimer l’ordre de commander leur plat favori. Dans l’AI:ME, ils peuvent également découvrir une expérience de bien-être : à l’aide d’une paire de lunettes de réalité virtuelle (présentes dans le véhicule), les occupants peuvent en effet se plonger dans un survol virtuel de spectaculaires paysages de montagne. La technologie adapte en temps réel le contenu virtuel aux mouvements du véhicule. Les occupants peuvent ainsi parfaitement se détendre et oublier leur quotidien agité. Le retour à la réalité coïncide avec leur arrivée à destination. Les plats commandés sont livrés pile à l’heure, l’AI:ME assurant la coordination sur la base des préférences personnelles des utilisateurs et des données de navigation du véhicule. Au CES 2020, les journalistes peuvent tester cette technologie de mobilité empathique dans le cadre d’une expérience de conduite automatisée.

Une voiture qui pense et fait même preuve d’empathie, c’est possible ? L’Audi Intelligence Experience en apporte la preuve : la voiture connaît ses utilisateurs et leurs habitudes, et fait appel à des fonctionnalités intelligentes combinées à l’intelligence artificielle pour renforcer leur sécurité, leur bien-être et leur confort. Le système de navigation à fonction d’auto-apprentissage est déjà intégré à l’actuelle génération des systèmes MMI. Il sauvegarde les destinations de prédilection et prend en compte la date, l’heure et l’état de la circulation en temps réel pour suggérer des itinéraires. Dans le futur, la voiture pourra procéder à une analyse précise et adapter les fonctions et réglages favoris de l’utilisateur pour la position du siège, les médias, la navigation, la température ou encore les fragrances libérées dans l’habitacle. Après un court laps de temps, l’Audi empathique sera familiarisée avec les préférences de l’utilisateur, les applique de manière autonome. Le système peut même baser les réglages sur l’humeur de l’utilisateur, en observant son style de conduite et ses fonctions vitales. Lors du CES 2020, les visiteurs pourront expérimenter les fonctions basiques de l’Audi Intelligence Experience dans un prototype.

Une flèche de navigation qui pointe en bord de route pour indiquer la destination précise : ce sera déjà une réalité au CES 2020 avec l’affichage tête haute 3D à réalité hybride. Audi présentera en effet à Las Vegas cette nouvelle technologie développée en coopération avec Samsung. Comme dans le cas d’une télévision 3D, deux vues de chaque image sont générées avec un pixel destiné à l’œil gauche et le pixel voisin dédié à l’œil droit. Pour le conducteur, les images de l’affichage tête haute 3D à réalité hybride semblent flotter à une distance de 8 à 10 mètres. Grâce à un affichage intelligent, cette distance apparente peut même être portée à plus de 70 mètres. L’avantage est ici que les yeux, acclimatés à une vision de loin, ne doivent pas continuellement focaliser la vision sur l’objet.

L’écran transparent sur demande constitue une autre attraction du stand Audi au CES. Cet écran de 15 cm de haut et 122 cm de large est partiellement intégré au combiné d’instrument. Il est constitué de deux couches : un écran OLED transparent et une dalle sombre offrant un noir très profond. Les sections de l’écran qui ne sont pas utilisées pour afficher des informations demeurent transparentes, donnant l’impression de constituer une surface vitrée et offrant donc une vision totalement libre sur la route.

Ce sont bien plus que des promesses en l’air : les modèles Audi actuels offrent le nec plus ultra en matière de mise en réseau grâce à la nouvelle plate-forme d’infodivertissement modulaire de 3e génération, alias MIB 3. Son processeur principal est dix fois plus rapide que celui de la MIB 2, ce qui permet de renforcer considérablement les performances du système, notamment en matière de planification d’itinéraire ou de prévisions de circulation. Au CES 2020, Audi présentera également les innovations dernier cri dans le domaine des technologies d’éclairage. Ainsi, si le conducteur est fatigué, un éclairage spécial peut apporter la solution. En effet, une lumière blanche froide ou bleutée peut avoir un effet stimulant ou revigorant. Le projet Audi « Human-Centric Lighting » illustre dans quelle mesure des couleurs d’éclairage dédiées peuvent influencer les occupants et par exemple favoriser la concentration et les capacités mnésiques des passagers.

Le stand Audi au CES sera très varié puisqu’il accueillera à la fois le véhicule visionnaire Audi AI:ME, le concept Audi Q4 e-tron, très proche de la production et disposant d’un écran tactile de 12,3 pouces, mais aussi l’Audi e-tron Sportback avec phares Digital Matrix LED, qui sera commercialisée dès le printemps 2020.

D’après communiqué