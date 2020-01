CES 2020 : FCA met en avant ses plus récentes technologies en matière d'électrification

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) profite du Consumer Electronics Show (CES) 2020 à Las Vegas pour mettre en avant les plus récentes technologies de l'entreprise en matière d'électrification mais aussi l'expérience utilisateur Uconnect (UX) et la connectivité dans un ensemble visuel et physique, honorant ainsi l'histoire et la tradition du groupe en matière d'innovations.

Depuis l'apparition du premier autoradio il y a près de 100 ans, les concepteurs automobiles n'ont cessé de travailler pour apporter encore plus de technologie. Les clients de FCA aiment et sont fidèles aux marques du groupe en partie en raison de l'héritage, et puisque le CES se concentre sur l'électronique, il a mis FCA au défi de présenter ces deux aspects sur un stand mélant tradition et technologie, répondant ainsi aux attentes toujours plus grandes des acheteurs automobiles. Et notamment en termes de véhicules électriques, de connectivité et de véhicules autonomes, sujets aujourd'hui parmi les plus ''chauds'' du moment pour l'industrie automobile.

La marque Jeep utilise le CES pour présenter trois véhicules électriques hybrides rechargeables. Il s'agit de la première étape du plan de la marque pour offrir des options d'électrification sur tous les modèles d'ici 2022. Tous les véhicules électrifiés Jeep porteront un nouveau «badge Jeep 4xe».

L'électrification - y compris les véhicules Jeep 4xe à venir qui ne font aucun compris en termes de capacité en tout-terrain - conribuera à moderniser la perception de la marque Jeep alors qu'elle s'efforce de devenir le leader de la technologie verte premium. Les véhicules électriques Jeep seront les modèles de la marque les plus efficaces et les plus responsables de tous les temps, offrant une liberté absolue et sliencieuse en plein air tout en portant les performances, les capacités 4x4 et la confiance du conducteur à un niveau encore plus élevé. Avec un couple plus élevé et une réponse immédiate du moteur, les modèles électriques de Jeep offriront une expérience de conduite encore plus agréable sur route mais aussi des capacités encore plus spectaculaires en tout-terrain.

De plus amples informations sur les véhicules Jeep Wrangler, Compass et Renegade 4xe - qui sont lancés cette année - seront dévoilées aux salons de de Genève, New York et Pékin.

Jeep est leader en matière de 4x4 depuis près de 80 ans. Introduire l'électrification dans la gamme de produits est une évolution naturelle. Les participants au CES auront une occasion unique de voir les Jeep Wrangler 4xe, Jeep Compass 4xe et Jeep Renegade 4xe. Ces trois véhicules font partie de l'engagement de la FCA à lancer dans le monde plus de 30 modèles électrifiés d'ici 2022.

Jeep est leader en matière de 4x4 depuis près de 80 ans. Introduire l'électrification dans la gamme de produits est une évolution naturelle. Les participants au CES auront une occasion unique de voir les Jeep Wrangler 4xe, Jeep Compass 4xe et Jeep Renegade 4xe. Ces trois véhicules font partie de l'engagement de la FCA à lancer dans le monde plus de 30 modèles électrifiés d'ici 2022.

Les participants souhaitant faire l'expérience d'une simulation de parcours en 4x4 peuvent faire un tour dans la toute nouvelle Jeep 4x4 Adventure VR Experience. En utilisant en toile de fond le site de Moab, Utah, l'une des destinations tout-terrain les plus populaires auprès des Jeepers en toile, les participants navigueront sur le terrible Hell's Revenge trail. L'itinéraire est divisé en différentes sections, plus ou moins difficiles. Pour créer cette expérience virtuelle, un Jeep Wrangler Rubicon est positionné sur quatre vérins hydrauliques, un à chaque roue. Il réagit en fonction des données enregistrées au niveau de la position des roues sur le parcours. Le système hydraulique intervient sur les suspensions du Wrangler, reproduisant le mouvement qu'un conducteur expérimenterait lors du franchissement d'un obstacle, d'une crête ou d'une colline. À l'intérieur du véhicule, les participants, qui portent des lunettes VR, verront le paysage réel en corrélation avec le sentier Hell's Revenge. Chaque fois qu'une équipe participante termine une partie du parcours, le résultat est enregistré ainsi que le score de l'équipe et un badge virtuel attribué en fonction du classement peut être consulté en direct via l'application "Jeep Adventure". Les utilisateurs peuvent suivre le score de leur équipe et le comparer avec les résultats des autres participants. Alors que s'affichent au fur et à mesure d'autres différents spectacles et événements à travers le monde, des parcours tout-terrain supplémentaires sont chargés dans le module, offrant aux participants la possibilité de découvrir en Jeep 4x4 des environnements très différents.

UX a connu une croissance et une innovation importantes au sein de l'industrie automobile. Sur le stand FCA, six écrans recto-verso présentent le système Uconnect récemment primé. Uconnect est une base très solide sur laquelle s'appuyer. Ce qui n'était autrefois qu'une radio devient désormais de moins en moins lié au véhicule lui-même et ainsi plus utile, riche en contenu et personnalisable. Adapté à chaque marque et type de véhicule, le système Uconnect constitue désormais un motif d'achat important, près de la moitié des acheteurs de voitures neuves prenant en compte le niveau de technologie dans leurs motivations d'achat.

L'Airflow Vision est un concept sculptural qui porte une vision de la prochaine génération de transport haut de gamme et d'expérience utilisateur (UX) en prenant en compte la manière par laquelle conducteur et passagers pourraient interagir avec les technologies avancées disponibles. Ce concept a été créé pour les clients affichant un style de vie toujours en mouvement et recherchant une expérience de voyage de premium prenant en compte leurs attentes technologiques dans un environnement serein.

A l'intérieur, l'expérience utilisateur est de premier plan. Elle est captivante grâce à l'emploi de graphismes en relief et de détails réfléchissants qui offrent une apparence propre et sophistiquée. Construit sur les principes de hiérarchisation, de cohérence et de lisibilité, il permet à l'utilisateur de voir et expérimenter l'interface d'une manière sûre, facile à utiliser et à comprendre.

Les écrans peuvent être personnalisés, simplifiés ou regroupés en fonction des besoins et des attentes de chacun. Offrant plusieurs écrans, l'utilisateur peut accéder aux informations nécessaires et paramétrer leur affichage. Les informations visibles sur les écrans peuvent être partagées avec tous les passagers, permettant à chacun de participer à l'expérience.

Un intérieur simple, moderne et spacieux, accentué par une palette de couleurs légères et apaisantes, offre aux passagers un environnement familier et une expérience de voyage de première classe. En utilisant les dimensions et le plan de chargement plat du Chrysler Pacifica PHEV, l'intérieur assure un environnement spacieux pour tous les occupants. La suédine et le cuir de première qualité sont abondants, offrant des points de contact luxueux à ses occupants. Les sièges utilisent une structure mince unique qui repose sur un socle, améliorant le confort et l'espace et assurant un maximum d'espace pour les jambes et les épaules et intégrant un rangement personnel pour chaque passager. L'éclairage fonctionnel et ambiant permet au conducteur et aux passagers de se créer un cocon intérieur personnalisé.

A l'extérieur, l'Airflow Vision affiche des proportions élégantes et épurées. Il préfigure l'avenir du design haut de gamme avec son profil athlétique, un empattement long, des lignes épurées et une grande largeur qui crée une silhouette agressive mais élégante. Les roues sont inspirées des éléments mécaniques d'un moteur électrique et donnent une sensation de mouvement similaire aux mécanismes internes d'une montre.

Les textures cristallisées réparties dans tout le véhicule ajoutent un sentiment de précision à l'ensemble. L'éclairage LED cristal s'écoule de manière transparente. La personnalité d'Airflow Vision est complétée par une couleur de carrosserie blanc arctique qui transmet un sentiment de calme et de sérénité. L'ensemble est souligné par une partie inférieure de couleur bleu céleste.

Présenté pour la première fois au Salon international de l'automobile de Genève l'an dernier, le concept novateur Fiat Concept Centoventi fait ses débuts en Amérique du Nord au CES 2020.

Le Fiat Concept Centoventi représente l'expression parfaite de la vision de la marque FIAT en termes de mobilité électrique de masse pour l'avenir. Centoventi, qui signifie «120» en italien, est un concept qui a été introduit pour célébrer les 120 ans d'histoire de la marque.

Ce concept révolutionnaire aborde la mobilité électrique avec des solutions simples et personnalisables. Le Fiat Concept Centoventi est fondamentalement une sorte de toile vierge prête à être peinte pour répondre aux goûts et besoins du client à tout moment de sa vie, sans se limiter aux personnalisations choisies au moment de l'achat.

Produit en une seule couleur, le véhicule peut être «peint» par le client à l'aide du programme «4U» et l'extérieur peut être personnalisé avec un choix de 4 options de toit, 4 pare-chocs, 4 types d'enjoliveurs et 4 enveloppes extérieures.

En ce qui concerne l'intérieur, du combiné d'instruments aux compartiments de rangement, en passant par les sièges ou les systèmes de sécurité pour enfants, les accessoires intérieurs interchangeables peuvent être installés en mode «plug and play» par le client sur le tableau de bord breveté du véhicule.

Grâce à son architecture modulaire de batterie innovante, même l'autonomie du concept peut être personnalisée. Il peut être modifié pour répondre à des besoins spécifiques de 60 miles à 300 miles, ce qui la rend parfaite pour les déplacements urbains et pour un week-end à la mer ou à la montagne.

L'un des points forts du concept est que les propriétaires n'ont plus à attendre de nouvelles éditions spéciales ou des lifting; ils peuvent changer de voiture n'importe quel jour.

La voiture a été conçue et dessinée en pensant au partage et aux nouvelles formes de mobilité urbaine. L'habitacle est équipé d'un petit écran situé au niveau du pare-brise et orienté vers l'extérieur. Il peut être utilisé pour communiquer des messages tels que : occupé, gratuit, parking payant, etc. En outre, Fiat Concept Centoventi établit une autre référence automobile en devenant un appareil de réseaux sociaux avec son écran installé dans son hayon et sur lesquels des messages peuvent être partagés avec le monde extérieur. Lorsque le véhicule est en mouvement, la voiture n'affiche que le logo FIAT, mais une fois qu'il s'arrête, le conducteur peut passer en mode «messages» et passer une nouvelle information.

D’après communiqué