Offre spéciale sur le SUV Citroën C5 Aircross

Citroën Tunisie annonce une promotion spéciale pour cette fin d’année, valable jusqu’au 28 décembre courant, via une exceptionnelle offre de financement.

Le concessionnaire propose ainsi 6.000 dinars de remise, 20% autofinancement (apport à 20% via Aures Auto) et un remboursement sur 24 mois. Pour en profiter, il suffit de se rendre au showroom Citroën.

Le nouveau SUV C5 Aircross vient d’être lancé en Tunisie. Il dispose d’une motorisation essence PureTech 165 THP BVA à 165 CV DIN, la plus dynamique du segment, de suspensions à double butées hydrauliques progressives ® pour un confort optimal pendant tout le trajet, d’aides à la conduite pour optimiser votre sécurité comme le système actif de détection d’angle mort ainsi que de toit panoramique ouvrant avec velum pour gérer le niveau de luminosité souhaité.

Le volume du coffre peut atteindre jusqu’à 720 litres. Le véhicule consomme en cycle mixte 7,9l/100 km pour des émissions comprise entre 144 er 238g/km.

Ainsi, moins d’un an après son lancement, le nouveau C5 Aircross totalise déjà plus de 100.000 ventes. Une performance qui en fait la 3ème vente VP de la marque à l’échelle internationale.

Depuis le début de l’année, les SUV Citroën représentent ainsi plus d’une vente sur quatre de la Marque dans le monde.

Ce succès contribue ainsi largement à la dynamique de Citroën, marque généraliste avec la plus forte croissance parmi les 12 marques automobiles les plus vendues en Europe (30 pays) depuis le début de l’année. Fort de son design unique, de son confort et de sa modularité de référence mais aussi de ses 20 technologies d’aide à la conduite, le nouveau SUV Citroën C5 Aircross confirme par ailleurs son pouvoir d’attraction au travers de mix de ventes riches, avec notamment près d’une commande sur deux réalisée sur la version haut de gamme (Shine).

D’après communiqué