Consommation en baisse, autonomie en hausse : le Qashqai e-Power impressionne lADAC

Le Nissan Qashqai équipé du nouveau e-Power entièrement repensé vient d’être passé au crible par l'Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC). L’association allemande des consommateurs automobiles a en effet publié officiellement le chiffre de son Ecotest de consommation. Résultat : 5,4 litres aux cent kilomètres. Cela représente une réduction de près de -15% par rapport à la version précédente et positionne le Nissan Qashqai e-Power comme le véhicule le plus économe en carburant de son segment.

Le programme de tests de l'ADAC combine des méthodes d'essais en laboratoire et dynamiques pour établir une consommation de carburant représentative des conditions réelles.

Le nouveau e-Power est équipé d'un nouveau moteur à combustion qui a bénéficié de nombreuses améliorations. L'équipe d'ingénierie du groupe motopropulseur a défini un large éventail d'améliorations, en mettant l'accent sur l'optimisation de la consommation de carburant sur les autoroutes européennes jusqu'à 130 km/h. Ces efforts d'ingénierie ont produit des résultats remarquables en termes d'efficacité et d'impact environnemental.

L’ADAC note ainsi que cette faible consommation, combinée au réservoir de 55 litres, permet au Qashqai nouveau e-Power de bénéficier d’une autonomie théorique de 1.015 kilomètres (km), soit une augmentation de 145 km par plein, une autonomie généralement connue par les conducteurs de véhicules Diesel.

Cette performance exceptionnelle a valu au Qashqai e-Power une note globale de quatre étoiles sur cinq.

L'ADAC a constaté que le nouveau système e-Power permet également une conduite globalement plus silencieuse. Les impressions subjectives et objectives confirment que le Qashqai e-Power est plus silencieux qu'avant, avec un niveau sonore mesuré en baisse à 130 km/h. D'après les mesures de Nissan, la réduction sonore est de - 5,6 dB, ce qui la place à un niveau comparable à celui des véhicules entièrement électriques.

De plus, les clients du nouveau système e-Power peuvent s'attendre à un coût total de possession réduit grâce aux intervalles d'entretien allongés de 15.000 à 20 .00 km.

À propos des résultats des Ecotests de l'ADAC, David Moss, Senior Vice President de la R&D chez Nissan AMIEO (région Afrique, Moyen-Orient, Inde et Océanie), a déclaré : « Fidèles au principe japonais du Kaizen - l'amélioration continue-, nos ingénieurs motoristes ont travaillé dur pour optimiser e-Power, la technologie audacieuse et innovante de Nissan. Les avantages pour les clients sont une réduction de la facture de carburant, une autonomie considérable avec un seul plein et une expérience de conduite encore plus raffinée, comparable à celle d'un véhicule électrique, sans compromis sur les performances. De plus, une meilleure consommation de carburant et des émissions réduites représentent une étape importante dans la réduction de l'impact du véhicule sur l'environnement, un objectif clé au cœur de toutes nos activités ».

Il a ajouté : « Les résultats de consommation de carburant obtenus par l’ADAC témoignent de l'engagement de Nissan à faciliter la transition de la motorisation thermique vers la motorisation zéro émission. Nous sommes convaincus que nos clients l'apprécieront ».

Contrairement aux hybrides traditionnels, le système du Qashqai e-Power utilise un moteur à essence pour produire de l'électricité, laquelle alimente à son tour un moteur électrique qui entraîne les roues. Ainsi, les roues sont entraînées uniquement par l'énergie électrique, offrant un couple instantané, une accélération fluide et un silence de conduite accru, le tout sans branchement.

Le nouveau groupe motopropulseur e-Power 5-en-1 intègre des composants clés, tels que le moteur électrique, le générateur, l'onduleur, le multiplicateur et le réducteur, à un moteur turbo de 1,5 litre entièrement repensé. Il adopte également le concept de combustion STARC, propriété exclusive de Nissan, qui porte le rendement à 42% – un niveau exceptionnellement élevé – grâce à la stabilisation de la combustion interne des cylindres, permettant au moteur de fonctionner plus silencieusement et efficacement à bas régime.

Outre les mises à jour complètes du système e-Power, le Qashqai bénéficie également de fonctionnalités connectées améliorées grâce à son système d'info-divertissement Google Built-in, qui donne accès à Google Maps, à l'Assistant Google et au Play Store. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on compte les commandes vocales via l'Assistant Google, l'accès à des applications supplémentaires via Google Play, les prévisions météo pour les destinations prévues ou encore Nissan Trip Stories, permettant aux clients d'enregistrer et de partager facilement leurs trajets préférés via l'application NissanConnect Services.

Parmi les améliorations technologiques, on trouve également une intelligence de conduite accrue grâce aux fonctions évoluées d'assistance à la conduite ProPILOT, telles que des interfaces de conduite autonome multivoies optimisées pour une meilleure surveillance du trafic et une meilleure connaissance de l'environnement.

Notons que les EcoTests réalisés par l’ADAC confirment les excellents résultats enregistrés par le Qashqai nouveau e-Power selon le cycle WLTP, la méthode de mesure harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers et commune à tous les constructeurs. Une méthode qui révèle que le modèle affiche une consommation de 4,5 litres aux cents kilomètres et des émissions de CO2 de 102 g/km (soit une amélioration de 12%) qui permettent au Qashqai de réaliser jusqu’à 1.222 km avec un seul plein.

D’après communiqué