Hyundai Tunisie lance la deuxième édition de son Roadshow national dédié au transport collectif

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la marque automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie, annonce le lancement de la deuxième édition de son roadshow national consacré au modèle Hyundai STARIA 9 Places, à partir du 11 juin 2025.

Après une première édition réussie en juin 2022, cette nouvelle tournée s’inscrit dans la volonté de Hyundai Tunisie de renforcer sa proximité avec les professionnels du transport collectif, en leur offrant l’opportunité de découvrir et tester un véhicule pensé pour leurs besoins spécifiques : confort, fiabilité et économie.

Le Hyundai STARIA 9 Places, avec son design futuriste, sa motorisation performante et son habitabilité exceptionnelle, s’impose comme une référence pour les grands taxis et les louages mais aussi pour le secteur touristique. Ce roadshow permettra aux chauffeurs et exploitants de toutes les régions du pays de vivre une expérience immersive du véhicule, à travers des essais dynamiques et des présentations techniques assurées par les équipes Hyundai.

Le planning détaillé de la tournée, la fiche technique complète du modèle, ainsi qu’une sélection de visuels sont disponibles en pièce jointe.

« À travers cette initiative, Hyundai Tunisie confirme son engagement à proposer des solutions adaptées aux besoins du marché tunisien. Le STARIA 9 Places a été conçu pour répondre aux attentes des professionnels du transport, en alliant innovation, espace, confort et maîtrise des coûts », déclare Mehdi Mahjoub, Directeur Général de Hyundai Tunisie.

Ce roadshow s’inscrit dans une série d’actions concrètes menées par Hyundai Tunisie pour accompagner ses clients au quotidien. La marque a récemment renforcé son réseau à travers l’ouverture de nouveaux centres de services rapides, et poursuit ses efforts d’amélioration continue, récompensés par le titre de « Élu Service Client de l’Année 2025 » pour la quatrième année consécutive.

Avec plus de 20 agences réparties sur l’ensemble du territoire, Hyundai Tunisie offre à ses clients proximité, réactivité et expertise. Hyundai Tunisie continue également à assurer la tranquillité d’esprit grâce à une garantie constructeur de 5 ans, parmi les plus longues du marché.

Pour plus d’info, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ou sur notre site officiel : www.hyundai.com.tn