eTrophées de l'Amam 2025 : les Audi A6 e-tron et A3 TFSIe distinguées

L'Audi A6 e-tron et l’Audi A3 TFSI e se sont distinguées aux eTrophées de l'Amam 2025, en reconnaissance de leurs excellences en matière de savoir-faire électrique. Ce prix, décerné par un jury d'experts de l’univers automobile, composé de 32 médias, met en lumière l'engagement d'Audi à concevoir des véhicules de qualité supérieure répondant aux attentes des conducteurs les plus exigeants, particulièrement dans la catégorie « meilleure familiale ».

L'Audi A6 e-tron se démarque par son design élégant, ses technologies de pointe et son expérience de conduite exceptionnelle. Ce trophée vient couronner les efforts continus de la marque pour repousser les limites de l'innovation et de la performance. Avec ses lignes épurées et son intérieur raffiné, l'Audi A6 e-tron incarne parfaitement l'esprit de la marque, alliant sophistication et dynamisme.

Sa distinction en tant que « Meilleure Familiale » fait honneur à la tradition de cette grande routière. Puissance maximale de 340 kW (soit 462 ch), automie allant jusqu’à 750 km en cycle WLTP et charge rapide permettant de passer de 10% à 80% en 21 minutes seulement, l'Audi A6 e-tron établit de nouvelles normes en matière de design et d'autonomie.

Déjà primée en 2024 aux automobiles Awards (1ère place dans la catégorie “Voiture la plus innovante en matière de sécurité”), ainsi que dans l’Euro test NCAP en ayant reçu 5 étoiles ; l’Audi A6 e-tron est une vbéritable référence sur le segment des berlines familiales et suscite l’enthousiasme pour la mobilité électrique. Cette reconnaissance par le jury de l’Amam est d’autant plus valorisé qu’il s’agit d’un jury de journalistes auto, exigeants et pointus, à l’issue d’essais routiers permettant d’apprécier, autre le design, les aspects dynamiques et technologiques des produits.

L’Audi A3 TFSI e, quant à elle, s’est distinguée dans la catégorie « Meilleure PHEV » en accédant à la 2ème place du podium. Plus puissante et plus efficiente que jamais, avec ses 2 motorisations de 204 ou 272ch et son autonomie en 100% électrique offrant jusqu’à 142km en cycle mixte WLTP, l’Audi A3 TFSI e est une référence sur le segment des compactes hybrides rechargeables.

Fondée en Juin 2016, l’Association des médias auto moto (Amam) regroupe des professionnels du monde de l’automobile et de la moto, qu’ils soient membres de la presse ou des médias au sens large, membres des services presse, constructeurs, équipementiers ou encore prestataires de services dédiés à la profession. Son objectif est de faciliter le travail de chacun de ses membres en apportant des services fonctionnels et relationnels à la fois sectoriels et transversaux. L’Amam France souhaite aussi apporter sa contribution aux valeurs journalistiques et déontologiques pour une information objective des lecteurs, auditeurs ou spectateurs et, à ce titre, elle soutient une charte accompagnée d’un label librement utilisable par les rédactions qui se réclament de cette démarche, elle est par ailleurs systématiquement adoptée par ses membres.

