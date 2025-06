Nouvelle Toyota Aygo X hybride, encore plus efficiente

L'Aygo X, l’audacieux crossover urbain compact de Toyota, porte le plaisir de conduite et l’efficience à un niveau supérieur en introduisant pour la première fois la technologie hybride auto-rechargeable sur son segment.

La nouvelle Aygo X combine accessibilité, plaisir de conduite, design distinctif et systèmes de sécurité avancés. En outre, elle présente les émissions de CO2 parmi les plus faibles de toutes les voitures hybrides non rechargeables du marché (projection WLTP).

La Toyota Aygo X est un crossover unique sur le segment A. La nouvelle version hybride du véhicule dynamise son offre en proposant l'efficience et la flexibilité de la célèbre technologie hybride de Toyota qui garantit une polyvalence optimale sans compromis.

La dernière technologie hybride de Toyota offre à la nouvelle Aygo X une puissance accrue et des accélérations plus franches pour une expérience de conduite plus engageante et plus efficiente. Son allure affirmée permet aux conducteurs d'exprimer un chic urbain et décontracté, renforcé par une nouvelle calandre distinctive et un design retravaillé.

La Nouvelle Aygo X introduit pour la première fois la technologie hybride auto-rechargeable sur le segment A chez Toyota, étendant ainsi également l'électrification au véhicule le plus compact et le plus accessible de la gamme Toyota... sans compromettre son look emblématique de crossover urbain.

La nouvelle motorisation de l’Aygo X, disponible aujourd'hui sur les Yaris et Yaris Cross, remplace le moteur essence 1,0 litre de la génération actuelle.

Adapter l'Aygo X pour accueillir les composants hybrides tout en conservant l'empattement de 2,43 m et le volume de coffre a imposé de trouver des solutions d'architecture innovantes. Pour la première fois sur une Toyota hybride, les deux packs de batteries sont positionnés côte à côte sous toute la largeur du plancher, selon une disposition longitudinale sous les sièges arrière. Les autres modèles hybrides de la gamme Toyota font appel à une configuration parallèle, ce qui nécessite plus d’espace en longueur. L'utilisation intelligente de l'espace disponible permet également de déplacer la batterie auxiliaire sous le coffre sans affecter la capacité de rangement.

Pour accueillir une motorisation hybride forcément plus imposante, le porte-à-faux avant a été allongé de 7,6 cm mais une optimisation minutieuse de l'architecture préserve les proportions de l'Aygo X.

La nouvelle Aygo X offre une conduite plus dynamique et plus plaisante, avec une puissance accrue et des accélérations plus franches, grâce à la même technologie hybride que celle de la Toyota Yaris.

Les avantages de l'hybride auto-rechargeable Toyota font de la nouvelle Aygo X une partenaire idéale pour la conduite urbaine moderne avec les émissions de CO2 parmi les plus faibles de son segment (hybride auto-rechargeable), à 86 g/km. Elle répond ainsi aux exigences des zones à faibles émissions (ZFE), tandis que sa puissance accrue ouvre un nouveau monde d'aventures en rendant les longs trajets plus confortables et sereins.

La puissance totale de la nouvelle Aygo X augmente de 44 ch par rapport à la génération actuelle 100% thermique, atteignant ainsi 116 ch, ce qui confère à l'Aygo X le dynamisme nécessaire à une conduite urbaine plaisante, avec une accélération de zéro à cent km/h en moins de dix secondes.

La nouvelle Toyota Aygo X se distingue par l’agilité de son comportement. C’est le fruit de la plateforme GA-B de la Toyota New Global Architecture (TNGA) et du positionnement bas de la batterie hybride, qui permettent d’abaisser le centre gravité et confèrent une carrosserie très rigide. Son rayon de braquage de 4,7 mètres est idéal pour manœuvrer en toute confiance dans les espaces confinés.

En plus d'être plus agréable et dynamique à conduire, l’Aygo X est désormais plus silencieuse et plus confortable pour tous les passagers grâce à de nouveaux composants d'insonorisation. Les isolants phoniques du tableau de bord et du capot, ainsi que le cache du soubassement moteur, associés à un système d'échappement et un silencieux modernisés, garantissent un voyage paisible. Sur les finitions supérieures, la conduite est encore plus sereine grâce à des mesures supplémentaires de réduction du bruit, notamment des vitres plus épaisses et une insonorisation renforcée sur toute la carrosserie.

La nouvelle Aygo X bénéficie d'un ensemble complet de dispositifs de sécurité et d'aides à la conduite grâce à la technologie Toyota Safety Sense. Celle-ci comprend un système de pré-collision amélioré, l'assistance au maintien dans la voie et la lecture des panneaux de signalisation, ainsi que les nouveaux systèmes d'arrêt d'urgence et d'assistance à la conduite proactive. Pour la première fois sur une Aygo X, le Toyota Safety Sense bénéficie de mises à jour à distance pour garantir une protection aux derniers standards.

L'allure dynamique de l'Aygo X est revisitée pour cette nouvelle version avec un design avant inédit et élégant, qui revendique une approche high-tech tout en réaffirmant son identité de crossover compact.

Le capot, les projecteurs et la calandre renouvelés renforcent la posture de l’Aygo X et l'impression visuelle d'un centre de gravité bas. Cette posture est encore accentuée par les jantes alliage de 17 ou 18 pouces, selon la finition, et les passages de roues élargis de couleur noire.

Le raffinement est optimisé par le déplacement de l’ouverture du capot vers l'avant. Cela crée une impression plus premium, renforcée par le déplacement des clignotants latéraux vers un emplacement plus discret et moderne, dans les rétroviseurs.

La peinture biton, disponible en option, souligne la forte présence de la voiture : le noir s'étend harmonieusement du toit à l'arrière jusqu'aux bas de caisse, tandis que les teintes raffinées s'inspirent du concept de « couleurs épicées », exprimé par une palette de Cannelle, Jasmin, Estragon ou Lavande.

Un toit ouvrant en toile exclusif, dont la décoration reprend des éléments inspirés de la calandre dans un motif dégradé unique, est proposé en option sur les finitions supérieures.

Malgré ses dimensions extérieures compactes, la nouvelle Aygo X offre un espace intérieur optimisé et une position de conduite surélevée pour une visibilité optimale. Quatre passagers peuvent s'asseoir confortablement dans l’habitacle, et le coffre de 231 litres offre suffisamment de volume pour transporter les affaires du quotidien comme les bagages pour voyager.

L’intérieur bénéficie d’un nouveau design épuré, qui rend l'expérience à bord plus agréable, et d’une connectivité optimisée. Le nouveau combiné d'instruments numérique de 7 pouces et le nouveau panneau de commande du chauffage offrent un look plus sophistiqué et moderne. Toutes les Aygo X sont équipées en série de deux ports USB-C et d’un frein de stationnement électrique.

Un nouveau chargeur de smartphone sans fil, une clé numérique, des rétroviseurs rabattables électriquement et la technologie nanoeX™ offrant une meilleure qualité de l'air sont disponibles sur les finitions supérieures.

L’Aygo X GR Sport, qui tire son nom et son inspiration des écuries Toyota Gazoo Racing championnes du monde notamment en WRC et en WEC, se distingue par sa peinture biton exclusive Moutarde avec un capot noir, particulièrement dynamique.

La grille de calandre, déjà audacieuse, de l'Aygo X arbore ici le motif en G spécifique à la gamme GR, tout comme des jantes alliage GR Sport exclusives. À l'intérieur, des touches de noir et de gris, ainsi que le logo GR brodé, donnent une sensation de sportivité.

L'Aygo X GR Sport est également plus fun à conduire grâce à un réglage spécifique des amortisseurs et des ressorts hélicoïdaux qui améliore le comportement et la stabilité, tandis que la direction assistée électrique optimisée offre une réponse plus précise. Ces améliorations ont été spécialement conçues pour une expérience de conduite exaltante, sans impact sur le confort de conduite en ville.

Les clients d’aujourd’hui prennent de plus en plus en compte les questions environnementales lors du choix de leur véhicule. L'approche multi-technologies de Toyota vers la neutralité carbone vise à offrir un choix de solutions, quels que soient le mode de vie et le besoin de mobilité des clients. Avec la nouvelle Aygo X hybride, Toyota ouvre la voie à l'électrification pour un public plus large, accessible désormais sur tous les segments de véhicules.

Grâce à une approche spécifique qui a pris en compte chaque étape de la production, de la distribution et de l'utilisation du véhicule, Toyota estime que l'empreinte carbone de la nouvelle Aygo X hybride sur toute sa durée de vie sera réduite de 18% par rapport à la génération actuelle. La motorisation hybride ultra-efficiente en est le principal facteur, aux côtés de nouveaux matériaux et d’efforts visant à réduire l'impact de la production et de la logistique.

Par exemple, la technologie de coloration dans la masse lors du moulage par injection de certains éléments de décoration intérieure permet d’obtenir un rendu distinctif, tout en réduisant les émissions de CO2 liées au process de coloration habituel.

L'utilisation de plastique et de tissu recyclés pour la fabrication des sièges contribue également à la réduction de l'empreinte carbone, comme le nouveau SakuraTouch® premium, qui permet en outre d’éliminer tout matériau d’origine animale du véhicule.

Le SakuraTouch® est fabriqué à partir de plus de 40% de PVC d'origine végétale, issu de sous-produits de la fabrication de pâte kraft, et intègre des copeaux de liège issus de l'industrie viticole ainsi que du PET recyclé. Ce mélange innovant de matériaux réduit de 95% par rapport au cuir véritable les émissions de CO2 lors de la production, sans compromettre la durabilité.

Par ailleurs, Toyota Motor Manufacturing Czech à Kolin (République Tchèque), qui produit l'Aygo X, utilise des énergies renouvelables. Des pièces, ainsi qu’une logistique rationalisée et plus intelligente y ont également contribué.

