Boreal, le nouveau SUV Renault conçu pour séduire les marchés hors Europe

Renault dévoile le nom de son nouveau SUV du segment C destiné aux marchés hors Europe : Boreal. Ce modèle marque une étape importante dans le cadre de l’International Game Plan 2027, illustrant l’ambition renouvelée de la marque à l’international. D’abord lancé en Amérique latine, Renault Boreal sera progressivement commercialisé dans plus de 70 pays. On ne sait pour l’instant si le véhicule sera commercialisé aussi en Tunisie.

Fidèle à la tradition Renault, ce nom n’a pas été choisi au hasard. Boreal, inédit dans la gamme, puise son inspiration dans la langue française, affirmant l’attachement de la marque à ses racines hexagonales. Posé et harmonieux, il est une invitation à l’évasion et à la découverte de grands horizons.

Ce nom symbolise parfaitement les valeurs du véhicule : un SUV statutaire, technologique et confortable. Renault présentera officiellement Boreal dans les prochains mois au Brésil.

D’après communiqué